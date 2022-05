Neues aus dem Ausland am Sonntag

Von: Redaktion (dpa) | 22.05.22 | Überblick

Australiens neuer Premier Albanese wird am Montag vereidigt

CANBERRA: Nach der Parlamentswahl in Australien ist weiter offen, ob Wahlsieger Anthony Albanese von der sozialdemokratischen Labor Party mit absoluter Mehrheit regieren kann oder auf die Stimmen anderer Parteien angewiesen sein wird. Experten zufolge kann es wegen des komplizierten Wahlsystems in Down Under noch dauern, bis alle 151 Sitze im Unterhaus verteilt sind. Der bisherige Oppositionsführer, der mit Spitznamen «Albo» heißt, soll aber bereits am Montag als Premierminister vereidigt werden und den konservativen Amtsinhaber Scott Morrison von den Liberalen ablösen.

Morrison, der vor allem wegen seiner kohlefreundlichen Klimapolitik umstritten war, will nach dem Wahldesaster auch vom Parteivorsitz zurücktreten. Er hatte wenige Stunden nach Schließung der Wahllokale am Samstagabend seine Niederlage eingeräumt und Albanese gratuliert.

Schon am Dienstag wird der 59-jährige Neu-Premier dann in Tokio erwartet, wo er an einem Gipfeltreffen mit US-Präsident Joe Biden und den Regierungschefs aus Japan und Indien teilnehmen soll. Bei dem sogenannten Quad-Gipfel soll das Streben nach einem freien und offenen Indopazifik im Zentrum stehen. Die Staaten sind bemüht, Chinas Einfluss in der Region nicht weiter wachsen zu lassen.

Rasche Einigung auf Renovierung des britischen Parlaments gefordert

LONDON: Eine britische Abgeordnete hat mit Nachdruck eine rasche Einigung auf die Renovierung des Parlaments in London angemahnt. Dem berühmten Bau am Themseufer drohe ein Schicksal wie der Pariser Kathedrale Notre-Dame, die vor rund drei Jahren bei einem Großbrand schwer beschädigt wurde, sagte Ex-Ministerin Andrea Leadsom am Wochenende der BBC. «Es könnte heute niederbrennen oder morgen oder an irgendeinem Tag, und wir müssen eine Entscheidung treffen und vorankommen», forderte die konservative Politikerin. 2017 sei ein Feuer nur dank der Feuerwache vermieden worden, die rund um die Uhr im Parlament im Einsatz ist.

Bereits seit Jahren steht fest, dass das Gebäude grundlegend saniert werden muss. Die Kosten werden auf 7 bis 13 Milliarden Pfund (8,3 bis 15,4 Mrd Euro) geschätzt und die Bauzeit auf 19 bis 28 Jahre - dies würde sich aber jeweils erheblich erhöhen, wenn die Abgeordneten währenddessen im Parlament bleiben. Notwendig sind Asbestentfernung, verbesserter Brandschutz, eine Erneuerung der Verkabelung sowie Konservierungsarbeiten. Es gibt zudem Warnungen, die zwischen 1837 und 1860 erbauten Houses of Parliament, die beide Parlamentskammern beherbergen, seien auch durch Überflutung und Abwasser gefährdet.

Allerdings stockt das Projekt bereits seit längerem, weil sich die Abgeordneten nicht darauf einigen, ob sie die Räume während der Arbeiten verlassen - und wenn ja, wohin. Das Oberhaus will räumlich nicht vom Unterhaus getrennt werden. Ein Umzug in ein nahe gelegenes Gebäude wurde jüngst vom zuständigen Minister abgelehnt. Die konservative Regierung präferiert eine vorübergehende Verlegung in eine Stadt außerhalb Londons, um das «Levelling Up»-Programm - also die Angleichung der Lebensverhältnisse im Land» - von Premierminister Boris Johnson symbolisch zu unterstützen.

Tornado in Michigan: Zwei Tote und Dutzende Verletzte

WASHINGTON: Bei einem Tornado im Norden des US-Bundesstaats Michigan sind nach übereinstimmenden Medienberichten mindestens zwei Menschen ums Leben gekommen und 44 weitere verletzt worden.

Die Sender CNN und ABC meldeten am Samstag unter Berufung auf die Behörden, der Sturm sei am Vortag mit Windgeschwindigkeiten von schätzungsweise bis zu 225 Kilometern pro Stunde durch den Ort Gaylord gezogen. CNN berichtete von «katastrophalen» Zerstörungen. Tornados sind in der Region eigentlich unüblich. Michigans Gouverneurin Gretchen Whitmer teilte mit, sie habe für den Bezirk Otsego, in dem Gaylord liegt, den Notstand ausgerufen. «Wir werden für den Wiederaufbau alles tun, was nötig ist.».

Proteste nach Urteil gegen Oppositionspolitikerin in Istanbul

ISTANBUL: Tausende Menschen sind in Istanbul wegen eines Gerichtsurteils gegen die bekannte Oppositionspolitikerin Canan Kaftancioglu auf die Straße gegangen. Die Protestierenden solidarisierten sich mit Kaftancioglu und riefen am Samstag Parolen wie «Rechte, Gesetz, Gerechtigkeit».

Kaftancioglu ist Vorsitzende der Oppositionspartei CHP in der Provinz Istanbul und eine einflussreiche Unterstützerin ihres Parteikollegen Ekrem Imamoglu - dem Bürgermeister von Istanbul. Er wird von einigen als möglicher Herausforderer von Staatschef Recep Tayyip Erdogan bei der Präsidentenwahl im kommenden Jahr gehandelt.

Ein türkisches Berufungsgericht hatte vergangene Woche die Verurteilung Kaftancioglus zu rund fünf Jahren Haft unter anderem wegen Präsidentenbeleidigung und öffentlicher Herabwürdigung des türkischen Staates bestätigt. Kaftancioglu darf sich damit nach Angaben ihres Anwalts fünf Jahre lang nicht mehr politisch betätigen. Die Anklage hatte sich auf Twitter-Nachrichten aus den Jahren 2012 bis 2017 gestützt.