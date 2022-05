Neues aus dem Ausland am Sonntag

Türkei warnt Deutschland vor Einmischung in innere Angelegenheiten

ISTANBUL: Der türkische Außenminister Mevlüt Cavusoglu hat Deutschland vorgeworfen, sich in die Innenpolitik seines Landes einzumischen. Cavusoglu kritisierte am Samstagabend bei einem Auftritt in Antalya die Reaktion der Bundesregierung auf die Verurteilung des Kulturförderers Osman Kavala zu lebenslanger Haft. «Ihr könnt Euch nicht in unsere innere Angelegenheiten einmischen», sagte er nach Angaben der staatlichen Nachrichtenagentur Anadolu.

Kavala war am vergangenen Montag in Istanbul mit sieben weiteren Angeklagten in Zusammenhang mit regierungskritischen Protesten 2013 verurteilt worden. Der 64-Jährige soll wegen Umsturzversuchs sogar lebenslang hinter Gitter. Die Bundesregierung protestierte dagegen und bestellte am Freitag auch den türkischen Botschafter zum Gespräch ins Auswärtige Amt. Die Türkei reagierte wiederum mit der Einbestellung des deutschen Botschafters.

2021 hatte der Fall Kavala schon einmal für einen diplomatischen Eklat gesorgt. Damals forderten zehn Botschafter in der Türkei - auch der deutsche - in einem Schreiben seine Freilassung. Präsident Recep Tayyip Erdogan wertete dies als unzulässige Einmischung und drohte den Diplomaten mit Ausweisung. Dazu kam es dann aber nicht.

Cavusoglu sagte nun, damals schon hätten die Botschafter die Grenzen der Wiener Konvention über diplomatische Beziehungen überschritten. Die Türkei haben die beteiligten Länder seinerzeit vor einer Wiederholung gewarnt. Artikel 41 der Wiener Konvention weist Diplomaten an, sich nicht in innere Angelegenheiten des jeweils anderen Staats einzumischen. In der internationalen Politik gibt es regelmäßig Diskussionen, was genau unter einer Einmischung zu verstehen ist.

Schleswig-Holstein: Sturmumtostes Land zwischen den Meeren

KIEL: Schleswig-Holstein ist das einzige Bundesland in Deutschland, das an zwei Meere grenzt: Im Westen die tosende Nordsee, im Osten die meist sanfte Ostsee. Der Kampf gegen den «Blanken Hans», wie das wilde Meer im Volksmund heißt, prägte über Jahrhunderte das Leben der Küstenbewohner, die auch auf eine lange Tradition als Seefahrer und Walfänger zurückschauen können.

Heute ist Schleswig-Holstein mit seinen langen Stränden und vielen Inseln ein beliebtes Reiseziel. In List an der Nordspitze der Insel Sylt liegt am 55. Breitengrad der nördlichste Punkt Deutschlands.

Vom späten Mittelalter bis zum deutsch-dänischen Krieg 1864 standen Schleswig und Holstein unter dänischer Oberhoheit. Heute zählen gut 65.000 der 2,9 Millionen Einwohner zur dänischen Minderheit. Sie haben eine eigene Partei mit einem Abgeordneten im Bundestag.

Fast die Hälfte der Bevölkerung stammt von deutschen Flüchtlingen und Vertriebenen ab, die nach dem Zweiten Weltkrieg ihre Heimat in Hinterpommern und Ostpreußen (heute Polen und Russland) verlassen mussten und in Schleswig-Holstein ein neues Zuhause fanden. Unter ihnen war auch Literaturnobelpreisträger Günter Grass (1927-2015), der in Danzig (Gdansk) geboren wurde und in Lübeck starb - dem Geburtsort von Nobelpreisträger Thomas Mann (1875-1955).

Deutsches Wissenschaftshaus in San Francisco eröffnet

SAN FRANCISCO: In der kalifornischen Metropole San Francisco ist am Wochenende das Deutsche Wissenschafts- und Innovationshaus (DWIH) eröffnet worden. Es ist weltweit die sechste Einrichtung dieser Art, die als Vertretung deutscher Hochschulen, Forschungseinrichtungen und Stiftungen im Ausland fungieren. Weitere Standorte sind Tokio, New York, Moskau, Neu Delhi und São Paulo.

San Francisco sei ein idealer Standort und Treffpunkt, um den bilateralen Austausch, Forschung und Innovationen zu fördern, sagte Frithjof A. Maennel vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) bei der Eröffnung vor internationalen Gästen, darunter Vertreter deutscher Universitäts- und Wissenschaftseinrichtungen.

Ziel sei es, als Anlaufstelle für Akademiker und Forscher neue Netzwerke zu erschließen, Kooperationen weiter auszubauen und sich intensiver mit US-Einrichtungen auszutauschen, sagte Zahar Barth-Manzoori, Direktorin des DWIH in San Francisco. Als Schwerpunkte nannte sie unter anderem Bereiche wie Biotechnologie, Maschinenbau, Digitalisierung, Künstliche Intelligenz und erneuerbare Energien.

In der Nachbarschaft vom Standort San Francisco liegen die Start-up-Szene und Technologieunternehmen des Silicon Valley und renommierte Universitäten in Stanford und Berkeley. Gefördert wird das DWIH vom Auswärtigen Amt; der Deutsche Akademische Austauschdienst (DAAD) managt die sechs Einrichtungen weltweit.

Schüsse bei Volksfest in Mississippi - Ein Todesopfer

WASHINGTON: Bei einem Volksfest in Jackson im US-Staat Mississippi ist am späten Samstagabend (Ortszeit) mindestens eine Person durch Schüsse ums Leben gekommen.

Mehrere Menschen wurden verletzt, wie Medien unter Berufung auf eine Mitteilung des Sheriffs berichteten. Die Behörden gingen zunächst von mehreren Schützen auf dem Gelände des Mudbug Festivals aus, zwei Personen seien vorläufig festgenommen worden. Die Veranstaltung sei abgebrochen worden.