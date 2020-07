Neues aus dem Ausland am Sonntag

Von: Redaktion (dpa) | 19.07.20 | Überblick

Müder Lehrer klaut Fahrrad aus Pflichtbewusstsein

TOKIO: Einem von Müdigkeit übermannten Lehrer ist in Japan sein Pflichtbewusstsein zum Verhängnis geworden. Der in Tokio wohnhafte junge Grundschullehrer hatte sich abends in der Innenstadt mit Freunden zum Essen verabredet und wollte anschließend mit der Bahn nach Hause, wie die Tageszeitung «Yomiuri Shimbun» am Sonntag meldete. Dummerweise übermannte ihn in der Bahn der Schlaf. Als der Lehrer aufwachte, fand er sich in der Nachbarprovinz Saitama wieder.

Da der letzte Zug zurück nach Tokio bereits abgefahren war, entschloss sich der Mann, kurzerhand ein fremdes Fahrrad zu stibitzen, um damit nach Tokio nach Hause zu radeln. Für die Strecke benötigt man zu Fuß mindestens viereinhalb Stunden. Zu seinem Pech wurde der Lehrer gegen 0200 Uhr von einer Polizeistreife angehalten.

Wegen des Verdachts der «widerrechtlichen Aneignung von Fundsachen» musste der Lehrer zum Verhör auf eine Wache. Er habe am nächsten Tag Unterricht gehabt, «daher musste ich nach Hause», koste es, was es wolle, wurde der unversehen zum Dieb gewordene Lehrer zitiert. Ob der Mann für sein nächtliches Abenteuer belangt wurde, war nicht bekannt.

Maus als Himmelsstürmer: Erstmals Säugetier in 6700 Meter gesichtet

ANTOFAGASTA: Auch in den lebensfeindlichen Höhen der Anden kreucht und fleucht es noch: Auf dem Gipfel des Vulkans Llullaillaco im Norden von Chile haben Forscher in 6739 Meter Höhe eine Blattohrmaus entdeckt. Es ist das erste Mal, dass in so großer Höhe ein Säugetier gesichtet wurde, wie die Wissenschaftler in der US-Fachzeitschrift «Proceedings of the National Academy of Sciences» («PNAS») schreiben. Bislang hielt der Großohr-Pfeifhase aus dem Himalaya den Rekord mit einer belegten Sichtung auf 5182 Metern und glaubwürdigen Berichten über einen Fund auf 6130 Metern Höhe.

Die Entdeckung der Maus auf dem Gipfel lege nahe, dass die Anpassungsfähigkeit von Säugetieren an die Lebensbedingungen in so großer Höhe bislang unterschätzt worden sei, schreiben die Forscher um Jay Storz von der University of Nebraska (USA). Offenbar sei es den Tieren trotz der widrigen Umstände gelungen, sich an die Kälte und den geringen Sauerstoffgehalt der Luft zu gewöhnen. Allerdings bleiben zu der Maus, die Wissenschaftler Phyllotis xanthopygus rupestris nennen, noch viele Fragen offen: Unklar ist beispielsweise, von was sich das Tier rund 2000 Meter oberhalb der Vegetationsgrenze ernährt.

Rund 110.000 Besucher sahen große Monet-Schau in Potsdam

POTSDAM: Rund 110.000 Besucher hat die Potsdamer Ausstellung mit Werken von Claude Monet ins Museum Barberini gelockt. Diese Zahl schätzte das Museum vor dem letzten Tag der Schau am Sonntag. Die Ausstellung «Monet. Orte» öffnete am 22. Februar und sollte ursprünglich bis zum 1. Juni zu sehen sein - wegen der Corona-Pandemie änderte sich dies.

Das Museum Barberini schloss am 12. März und machte am 6. Mai unter Hygiene- und Schutzauflagen sowie einem gesteuerten Zugang mit Online-Tickets wieder auf. Der Besuch - mit Maske - wurde auf zwei Stunden begrenzt. So konnten weniger Gäste kommen, als wenn es die Pandemie nicht gegeben hätte.

Mit der Ausstellung geht das Museum Orten nach, die den französischen Maler Monet (1840-1926) inspirierten. 110 Werke des Impressionisten sind auf drei Etagen zu sehen. Die Schau wurde in Zusammenarbeit mit dem Denver Art Museum organisiert.