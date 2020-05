Neues aus dem Ausland am Sonntag

Von: Redaktion (dpa) | 17.05.20 | Aktualisiert um: 13:49 | Überblick

Polizei zerschlägt international aktiven Menschenhändlerring

WIEN: Die Polizeibehörden in Österreich, Großbritannien und Rumänien haben einen Menschenhändlerring zerschlagen, der seit 2012 Frauen in mehreren europäischen Ländern zur Prostitution gezwungen haben soll. Nach Angaben des österreichischen Bundeskriminalamts von Freitag sollen 28 Opfer mit Schlägen und Drohungen eingeschüchtert und zur Sexarbeit gezwungen worden sein, rund die Hälfte davon zeitweise auch in Wien.

Am Mittwoch führten laut der Mitteilung rumänische Ermittler 16 Hausdurchsuchungen im Landkreis Giurgiu durch. Dabei wurden 22 Verdächtige zumindest kurzzeitig festgenommen, darunter drei Männer, die vor allem in Wien tätig gewesen sein sollen. Zudem wurden unter anderem Schmuck und Uhren, acht Luxusautos, Waffen, Falschgeld, Parfüms, Handys, Laptops und Dokumente sichergestellt. Das Landeskriminalamt Wien durchsuchte zeitgleich zwei Wohnungen in der österreichischen Hauptstadt, ein weiterer Einsatz erfolgte im britischen Huddersfield.

Um der Tätergruppe ihre Straftaten nachzuweisen, haben die rumänischen Polizeibeamten und die Staatsanwaltschaft mit der Polizei und den Justizbehörden aus Österreich, Zypern, Deutschland und Großbritannien zusammengearbeitet.

Trotz Libyen-Kriegs Rüstungsexporte an Türkei, Emirate und Ägypten

BERLIN: Die Bundesregierung hat seit dem Libyen-Gipfel vor vier Monaten Rüstungsexporte für 331 Millionen Euro an Staaten genehmigt, denen eine Unterstützung von Kriegsparteien in dem nordafrikanischen Land vorgeworfen wird. Zwischen dem 20. Januar und dem 3. Mai wurden alleine für Ägypten Kriegswaffen und andere Rüstungsgüter für 308,2 Millionen Euro genehmigt. Außerdem erlaubte die Regierung Rüstungslieferungen für 15,1 Millionen Euro an die Türkei und für 7,7 Millionen Euro an die Vereinigten Arabischen Emirate. Das geht aus einer Antwort des Wirtschaftsministeriums auf eine Anfrage der Linken-Außenpolitikerin Sevim Dagdelen hervor, die der Deutschen Presse-Agentur vorliegt.

Libyen war nach dem mit westlicher Hilfe erfolgten Sturz des Diktators Muammar al-Gaddafi 2011 ins Chaos gestürzt. In dem ölreichen und bevölkerungsarmen Land kämpfen mehrere Konfliktparteien um Macht und Einfluss, oftmals mit ausländischer Unterstützung. Die Bundesregierung hatte am 19. Januar die Staats- und Regierungschefs der Länder nach Berlin eingeladen, die von außen Einfluss auf den Krieg nehmen - etwa mit Waffenlieferungen oder der Entsendung von Söldnern. In einer Abschlusserklärung verpflichteten sich 16 Staaten und internationale Organisationen unter anderem dazu, das seit neun Jahren geltende Waffenembargo für Libyen umzusetzen.

Mit dabei waren Ägypten, die Türkei, die Vereinigten Arabischen Emirate und Russland. Diesen vier Ländern warf UN-Generalsekretär António Guterres später vor, das Waffenembargo weiter zu verletzen und sich damit nicht an die Berliner Vereinbarung zu halten. Die amtierende UN-Sonderbeauftragte für Libyen, Stephanie Williams, sagte kürzlich in einem dpa-Interview, die primären «regionalen Brandstifter» seien die Türkei und die Emirate.

Die Schweiz nimmt Minderjährige aus Griechenland auf

ATHEN/BERN: Die Umsiedlung minderjähriger Migranten aus den griechischen Lagern ist am Samstag fortgesetzt worden: Die Schweiz übernahm 18 Jungen und fünf Mädchen im Alter zwischen zehn und 17 Jahren. Sie stammen aus Afghanistan und der Republik Kongo. Wie das griechische Migrationsministerium weiter mitteilte, haben alle Verwandte in der Schweiz.

Deutschland und Luxemburg hatten Mitte April jeweils zwölf und 47 unbegleitete Minderjährige aufgenommen. Vergangenen Samstag übernahm - als erstes Nicht-EU-Land - Großbritannien 16 Minderjährige. Ein Plan der EU sieht vor, dass rund 1600 jugendliche Migranten aus Griechenland in andere EU-Staaten gebracht werden.

Großfeuer in Los Angeles - Feuerwehrleute verletzt

LOS ANGELES: Beim Löschen eines Großbrandes in Los Angeles sind am Samstagabend (Ortszeit) mehrere Feuerwehrleute verletzt worden.

Nach Angaben der Behörden hatten die Flammen nach einer Explosion in der Innenstadt der Westküstenmetropole auf mehrere Gebäude übergegriffen. Mehr als 200 Feuerwehrleute seien im Einsatz, etwa zehn Helfer seien verletzt worden, hieß es in einer Mitteilung. Lokale Medien berichteten über dichte Rauchwolken an dem Brandort in einem Geschäftsviertel. Näheres über die Ursache des Feuers wurde zunächst nicht bekannt.