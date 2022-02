Neues aus dem Ausland am Samstag

Ukraine übt Häuserkampf in Gebiet um AKW Tschernobyl

PRYPJAT: Angesichts der Sorgen vor einem möglichen russischen Einmarsch in die Ukraine trainiert das dortige Militär nun auch in der radioaktiv verseuchten Zone rund ums ehemalige Atomkraftwerk Tschernobyl den Häuserkampf. Innenminister Denys Monastyrskyj betonte am Freitagabend, dass es sich um die erste solch große Übung in der Sperrzone handele. In einem Video zeigte die Behörde den Einsatz von Mörsern und das Vorrücken von Nationalgardisten mit gepanzerten Fahrzeugen in der geräumten Stadt Prypjat. Ebenfalls geübt wurde die Bergung von Verwundeten und das Entschärfen von Minen.

Wegen des Aufmarschs Zehntausender russischer Soldaten warnt der Westen seit Wochen vor einer Invasion. Der Kreml bestreitet regelmäßig, überhaupt solche Pläne zu haben. Als eines der Szenarien wird immer wieder ein Einmarsch aus dem Nachbarland Belarus durch das radioaktiv belastete Gebiet um das 1986 havarierte Atomkraftwerk Tschernobyl genannt. Die ukrainische Hauptstadt Kiew liegt nur knapp 70 Kilometer von der Sperrzone und etwas mehr als 80 Kilometer von der belarussischen Grenze entfernt.

Das Unglück von Tschernobyl gilt als die größte Katastrophe in der zivilen Nutzung der Atomkraft. Hunderttausende wurden zwangsumgesiedelt. Damals gehörte die Unkraine noch zur Sowjetunion.

21 mutmaßliche Terroristen in Nigers Grenzregion gefangengenommen

NIAMEY: Bei einem gemeinsamen Anti-Terror-Einsatz haben Soldaten des Nigers und des Tschads 21 mutmaßliche Extremisten gefangengenommen. Die westafrikanischen Nachbarländer kämpfen gegen beide gegen islamistische Terrorgruppen. Die Aktion habe in der Grenzregion zum Nachbarstaat Burkina Faso stattgefunden, teilte der Militärstab der sogenannten G5-Sahel am Samstag mit. Zur G5-Sahel gehören Mauretanien, der Niger, der Tschad, Mali und Burkina Faso, alle in der Sahelregion. Von Deutschland und Frankreich bekommen sie Unterstützung.

Nach Angaben des Militärstabs wurde auch ein Lager der mutmaßlichen Extremisten zerstört. Unklar war zunächst, welcher Gruppierung sie angehören. Im Niger und anderen Ländern der Sahelregion sind etliche bewaffnete Gruppen aktiv. Einige haben dem Terrornetzwerk Al-Kaida oder der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) Treue geschworen. Im 25-Millionen-Einwohner-Land Niger kommt es vor allem in den Grenzregionen zu Mali immer wieder zu schweren Angriffen. Die Regierung hat in den wüstenartigen Weiten außerhalb der Städte wenig Kontrolle, was auch Menschenschmuggler ausnutzen.

US-Senator: Deutschland sollte Kurs in Ukraine-Krise überdenken

WASHINGTON: Vor dem Antrittsbesuch von Kanzler Olaf Scholz (SPD) in Washington hat US-Senator Jim Risch die Bundesregierung aufgefordert, ihren Kurs im Ukraine-Konflikt zu überdenken. «Eine großangelegte russische Invasion der Ukraine wird dramatische Auswirkungen auf ganz Europa haben - auch auf Deutschland», sagte der hochrangigste Republikaner im Auswärtigen Ausschuss des Senats der Deutschen Presse-Agentur in Washington. «Ich bin mir zwar der langjährigen deutschen Politik in Bezug auf Waffenlieferungen bewusst, aber die Situation in der Ukraine, und darüber besteht Einstimmigkeit bei den Nato-Verbündeten, ist so einzigartig, dass Deutschland seine Haltung überdenken sollte.»

Risch bezog sich auf die Weigerung der Bundesregierung, Waffen an die Ukraine zu liefern. Der Senator forderte zugleich Konsequenzen für die umstrittene Gaspipeline Nord Stream 2. «Wir haben sicherlich von der deutschen Regierung gehört, dass Nord Stream 2 ein Ziel von Sanktionen sein könnte», sagte Risch. «Wenn das stimmt, ist das schön und gut. Aber mir reicht das nicht. Als Russland 2014 auf der Krim einmarschierte, haben wir ähnliche Beteuerungen gehört, aber einige Monate später hat Deutschland das Projekt wieder vorangetrieben.»

US-Präsident Joe Biden empfängt Scholz an diesem Montag im Weißen Haus. Die Regierung des US-Demokraten, die immer wieder die Geschlossenheit der Nato-Verbündeten in der Ukraine-Krise betont, sah sich in den vergangenen Wochen zunehmend kritischen Fragen zur Rolle Deutschlands ausgesetzt.

Risch sagte auf die Frage, ob er Deutschland noch für einen zuverlässigen Verbündeten der USA halte, das bilaterale Verhältnis gehe über den Ukraine-Konflikt hinaus. «Aber ich denke, es kann sich auch verbessern.» Deutschland und die USA sollten bei den vielen gemeinsamen Bedrohungen durch Russland, China und den Iran Wege der Zusammenarbeit finden.

Innenministerin Faeser setzt auf EU-Grenzschutzagentur Frontex

BERLIN: Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) hat sich für eine Stärkung der europäischen Grenzschutzagentur Frontex ausgesprochen. Ein Sprecher ihres Ministeriums sagte der Deutschen Presse-Agentur: «Bundesinnenministerin Faeser ist der Überzeugung, dass Frontex für den gemeinsamen Schutz der EU-Außengrenzen und zur Unterstützung im Bereich der Rückkehr das zentrale operative Element ist.» Frontex müsse daher aus Sicht der Ministerin «weiter gestärkt werden».

An den Einsätzen der EU-Grenzschutzagentur Frontex beteiligen sich aktuell 151 Polizisten und Mitarbeiter des Zolls aus Deutschland. Die meisten dieser Einsatzkräfte stellt die Bundespolizei. Wie aus einer Antwort der Bundesregierung auf eine schriftliche Frage des Abgeordneten Alexander Ulrich (Linke) weiter hervorgeht, sind die meisten dieser deutschen Beamten derzeit in Frontex-Operationen in Griechenland, Rumänien, Albanien und Serbien eingesetzt. Alleine in Griechenland ist die Bundespolizei nach eigenen Angaben aktuell mit 42 Einsatzkräften vor Ort. In Ungarn seien derzeit keine Bundespolizisten unter Führung von Frontex, hieß es.

Ihren Einsatz in Ungarn hatte die Grenzschutzagentur nach einem Urteil des Europäischen Gerichtshofs zum ungarischen Asylsystem Anfang 2021 zunächst ausgesetzt. Die höchsten EU-Richter hatten im Dezember 2020 weite Teile des ungarischen Asylsystems für rechtswidrig erklärt. Es sei unzulässig, dass Ungarn illegal eingereiste Migranten abschiebe, ohne den Einzelfall zu prüfen, hieß es unter anderem. Dem ungarischen Helsinki-Komitee, einer Menschenrechtsorganisation, zufolge hält Ungarn jedoch an der Praxis der pauschalen Abschiebungen fest. Die rechtsnationale Regierung in Budapest widerspricht dieser Darstellung. Frontex teilte im Januar vergangenen Jahres mit, die Agentur werde ihre Aktivitäten in Ungarn wieder aufnehmen, sobald die Entscheidung des Europäischen Gerichtshofes im nationalen Recht des Landes implementiert worden sei.

Die Linkspartei spricht insgesamt von einer «Militarisierung von Frontex». Pro Asyl kritisiert «gewaltsame Zurückweisungen» durch die griechische Küstenwache - «unter den Augen und mit Hilfe der EU-Grenzschutzagentur Frontex».

Kiesewetter für «selektive Waffenlieferungen» an Ukraine

BERLIN: Der CDU-Außenpolitiker Roderich Kiesewetter hat sich angesichts des Konflikts zwischen Russland und der Ukraine für deutsche Waffenlieferungen an Kiew ausgesprochen. «Selektive Waffenlieferungen an die Ukraine würden helfen, die Abschreckungswirkung zu erhöhen, um das Kalkül Putins und Russlands Eskalationsdominanz zu verändern», sagte Kiesewetter der «Rheinischen Post» und dem Bonner «General-Anzeiger». Es brauche eine «glaubwürdige Reaktion Deutschlands auf die Bedrohung der Ukraine durch Russland». Konkret nannte der CDU-Politiker Lieferungen zur Fernmeldeaufklärung, Störsender gegen russische Kommunikation, Nachtsichtgeräte, Panzerabwehrtechnologie oder Flugabwehrraketen, «also eher defensiv angelegte Waffen».

Die Bundesregierung hat Waffenlieferungen an die Ukraine bisher ausgeschlossen. Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) erteilte einer solchen Maßnahme erst am Mittwochabend im ZDF-«heute journal» eine deutliche Absage. Von der Ukraine und östlichen Nato-Bündnispartnern wurde diese Haltung zuletzt deutlich kritisiert.

«Bundeskanzler Scholz muss gegenüber (Russlands Präsident Wladimir) Putin ein klares Bekenntnis für die europäische Sicherheitsordnung, das Einstehen für die Ukraine und die Position der NATO einnehmen», sagte Kiesewetter mit Blick auf die geplanten Reisen des Kanzlers. «Dazu gehört die klare Ansage gegenüber Präsident Putin, dass Deutschland bereit ist, keine Sanktionen auszuschließen und auch bereit ist, Nachteile und Kosten in Kauf zu nehmen.» Deshalb dürften weder die Gaspipeline Nord Stream 2 noch ein Ausschluss Russlands aus dem Zahlungssystem Swift als Sanktionen ausgeschlossen werden. Scholz will sich am 15. Februar mit Putin treffen.

Kritik an Beamten nach Tod eines Schwarzen bei Polizeieinsatz

WASHINGTON: Der Tod eines Schwarzen bei einem Polizeieinsatz in der US-Metropole Minneapolis hat in den USA Bestürzung ausgelöst. Der 22-Jährige war am Mittwoch von Polizisten erschossen worden, als diese aufgrund eines Durchsuchungsbefehls eine Wohnung betraten. Der Bürgermeister von Minneapolis, Jacob Frey, verhängte am Freitag ein Moratorium für derartige Durchsuchungsbefehle, bei denen die Polizisten sich nicht zuvor an der Tür bemerkbar machen müssen. Die Eltern des Opfers machten der Polizei schwere Vorwürfe. Sie hätten ihren Sohn hingerichtet, als dieser gerade aus dem Tiefschlaf erwacht sei.

Die Stadt veröffentlichte ein Körperkamera-Video des Vorfalls. Darauf ist zu sehen, wie die Beamten sich Zutritt zur Wohnung verschaffen und dann lautstark ihre Anwesenheit ankündigen. Nur wenige Sekunden später tritt ein Polizist gegen ein Sofa. Daraufhin beginnt der 22-Jährige, der in eine Decke gehüllt auf dem Sofa liegt, sich zu bewegen. Er hat eine Pistole in der Hand. Ein Beamter feuert daraufhin sofort mehrere Schüsse ab.

Nach Angaben des Gerichtsvollziehers starb der junge Mann aufgrund mehrerer Schussverletzungen. Der Durchsuchungsbefehl stand im Zusammenhang mit Ermittlungen in einem Mordfall. In dem Durchsuchungsbefehl sei der Name des aber 22-Jährigen nicht genannt worden, hieß es. Es sei unklar, inwiefern er mit diesen Ermittlungen in Zusammenhang stehe. Berichten nach hatte er sich in der Wohnung eines Freundes aufgehalten.

Bürgerrechtler kritisierten die Art und Weise, wie die Durchsuchung durchgeführt wurde. Der Fall erinnert an die Tötung von Breonna Taylor. Die Polizei hatte aufgrund eines Durchsuchungsbefehls im März 2020 offenbar ohne Vorwarnung die Tür zur Wohnung der 26 Jahre alten Notfallsanitäterin aufgebrochen. Taylor wurde von mehreren Kugeln getroffen. Der Tod von George Floyd bei einem Polizeieinsatz hatte im Jahr 2020 schließlich zu großen Protesten gegen Rassismus und Polizeibrutalität in den USA geführt, auch an Taylor war dabei immer wieder erinnert worden.

Atom-Deal mit dem Iran - USA gewähren Sanktionserleichterungen

WASHINGTON: Die US-Regierung stellt vor einer entscheidenden Phase in den Verhandlungen zur Wiederherstellung des Atompakts mit dem Iran einige Sanktionserleichterungen wieder her. Es handele sich dabei um Sanktionen gegen das zivile Atomprogramm des Irans, hieß es am Freitagabend (Ortszeit) von einem hohen Beamten des US-Außenministeriums. Damit werde eine Entscheidung des damaligen US-Präsidenten Donald Trump wieder rückgängig gemacht. Es sollen so «technische Gespräche» internationaler Partner erleichtert werden. Dies sei allerdings kein Signal dafür, dass man kurz vor einer Einigung stehe.

Die Verhandlungen in Wien waren Ende Januar unterbrochen worden, damit die Diplomaten zu Beratungen in ihre Hauptstädte reisen können. Damit sollten die Gespräche in die letzte Etappe gehen. Deutschland, Frankreich und Großbritannien vermitteln seit Monaten gemeinsam mit Russland und China zwischen dem Iran und den Vereinigten Staaten, um das Abkommen von 2015 zu retten. Dabei geht es darum, US-Wirtschaftssanktionen aufzuheben und im Gegenzug das iranische Atomprogramm wieder einzuschränken, um die Entwicklung von Nuklearwaffen zu verhindern. Unter Trump waren die Vereinigten Staaten einseitig aus der Vereinbarung ausgestiegen.

Es wird nun erwartet, dass in Wien eine möglicherweise entscheidende Sitzung der Verhandlungsführer bevorsteht. Die Sanktionserleichterungen sollen den Iran dazu bewegen, sich wieder an das Abkommen zu halten. Der Schritt vom Freitag hebt etwa Sanktionen gegen andere Länder und internationale Unternehmen auf, die im Zusammenhang mit dem zivilen Nuklearaktivitäten des Irans stehen. «Dies ist kein Zugeständnis an den Iran», betonte das US-Außenministerium.

Ex-US-Staranwalt Avenatti wegen Betrugs schuldig gesprochen

NEW YORK: Der ehemalige US-Staranwalt Michael Avenatti ist wegen Diebstahls von Hunderttausenden Dollar schuldig gesprochen worden. Bei der vom Diebstahl betroffenen Ex-Mandantin handelte es sich um den Pornostar Stormy Daniels, für die Avenatti gegen den ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump wegen einer angeblichen Affäre vorging.

Die Geschworenen bei dem Prozess gegen Avenatti befanden den Juristen am Freitag übereinstimmenden Medienberichten zufolge schuldig, Daniels um fast 300.000 Dollar betrogen zu haben, indem er einen gefälschten Brief an ihren Literaturagenten schrieb. Nun droht dem 50-Jährigen, der sich bei dem Prozess selbst vertreten hatte, eine jahrelange Haftstrafe. Die Strafmaßverkündung wurde auf den 24. Mai festgelegt.

Der ehemalige Anwalt war bereits vergangenes Jahr wegen versuchter Erpressung des Sportartikelherstellers Nike zu zweieinhalb Jahren Haft verurteilt worden. Er hatte nach Ansicht eines Gerichts einen seiner Fälle dazu benutzt, von dem Sportartikel-Giganten gesetzeswidrig bis zu 25 Millionen Dollar zu verlangen.

Avenatti hat sich in den USA in den vergangenen Jahren einen Namen gemacht, als er den Pornostar Daniels in seiner Fehde gegen den damaligen US-Präsident Donald Trump vertrat. Daniels sagt, sie habe 2006 Sex mit Trump gehabt, was dieser verneint. Trumps langjähriger Anwalt Michael Cohen zahlte Schweigegeld an Daniels und eine weitere Frau, um im Wahlkampf Schaden von dem Republikaner abzuwenden.

Pence widerspricht Trump: «Hatte kein Recht, Wahlergebnis zu kippen»

WASHINGTON: Der ehemalige US-Vizepräsident Mike Pence hat Ex-Präsident Donald Trump mit Blick auf die Wahl 2020 mit deutlichen Worten widersprochen. «Ich habe diese Woche gehört, dass Präsident Trump gesagt hat, ich hätte das Recht, die Wahl zu kippen. Präsident Trump hat Unrecht, ich hatte kein Recht, die Wahl zu kippen», sagte Pence bei einem Auftritt im US-Bundesstaat Florida. «Nach der Verfassung hatte ich kein Recht, das Ergebnis unserer Wahl zu ändern», so der Republikaner weiter. Und Vize-Präsidentin Kamala Harris werde kein Recht haben, das Wahlergebnis zu kippen, wenn die Republikaner die Demokraten bei der Präsidentschaftswahl 2024 schlagen würden.

Pence hatte sich geweigert, Trumps Druck nachzugeben und die Zertifizierung der Ergebnisse der Präsidentenwahl vom 3. November im Kongress zu verhindern. Trump wollte so Joe Bidens Wahlsieg in letzter Minute noch kippen. Pence hatte bereits damals erklärt, dass ihm sein Eid zum Schutz der Verfassung das nicht erlaubte. Trump ist seinen ehemaligen Stellvertreter deswegen mehrfach öffentlich angegangen. Dieser hatte sich in der Vergangenheit zwar von Trump distanziert. Es ist allerdings das erste Mal, dass er Trump mit so klaren Worten widerspricht.

In Washington wird schon länger vermutet, dass Pence womöglich selbst Ambitionen haben könnte, bei der Präsidentenwahl 2024 als Bewerber der Republikaner anzutreten. Sollte Trump ebenfalls seine Kandidatur erklären, würden die beiden als Konkurrenten im parteiinternen Wettstreit gegenander antreten.

Vizepräsidenten spielen bei der offiziellen Bestätigung des Wahlergebnisses im Kongress nur eine zeremonielle Rolle. Anhänger Trumps hatten am 6. Januar schließlich den Kongresssitz in Washington erstürmt, um die Zertifizierung von Bidens Wahlsieg zu sabotieren. Trumps hatte seine Unterstützer vorher mit seinen Betrugsbehauptungen aufgewiegelt. Dabei kamen fünf Menschen ums Leben.

China: USA halten Schlüssel für Konfliktlösung mit Nordkorea

NEW YORK: Nach dem jüngsten nordkoreanischen Test einer Mittelstreckenrakete hat China die USA zu verstärkten Anstrengungen für eine Lösung des Konflikts aufgefordert. «Sie sollten attraktivere und praktischere, flexiblere Ansätze, Strategien und Maßnahmen entwickeln, um den Anliegen Nordkoreas Rechnung zu tragen», sagte Chinas UN-Botschafter Zhang Jun am Freitag vor einer Dringlichkeitssitzung des UN-Sicherheitsrats zu dem Thema. Peking beobachte die Situation auf der koreanischen Halbinsel sehr genau. Den Schlüssel zur Lösung des Problems halte allerdings Washington in der Hand, es müsse mehr Aufrichtigkeit zeigen. China ist der engste Verbündete Nordkoreas.

Nordkorea hatte am Montag den ersten Test einer atomwaffenfähigen Mittelstreckenrakete seit 2017 bestätigt, die auch die US-Pazifikinsel Guam treffen könnte. Der Test einer Rakete vom Typ Hwasong-12 habe die Genauigkeit und Wirksamkeit für ihren Einsatz belegt, berichteten die Staatsmedien einen Tag nach dem Testflug. Das Land hatte in den Wochen davor ballistische Raketen von kurzer Reichweite, Marschflugkörper und eigenen Angaben zufolge auch Hyperschallraketen getestet, die mit mehr als fünffacher Schallgeschwindigkeit fliegen können.

Der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen berät immer wieder über die nordkoreanischen Waffentests und andere Verstöße gegen die UN-Sanktionen. Die Treffen hinter verschlossenen Türen bleiben dabei meist ohne gemeinsame Beschlüsse und enden mit Stellungnahmen einzelner Länder oder Gruppen von Staaten.