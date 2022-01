Neues aus dem Ausland am Samstag

Elefanten sterben an Plastik von einer großen Mülldeponie

COLOMBO: Sri Lanka will einen Graben um eine riesige Mülldeponie anlegen, nachdem mehrere wilde Elefanten nach dem Fressen von Plastik gestorben sind. Dies sei die einzige Möglichkeit, die hungrigen Tiere vom Fressen auf der rund 800 Meter auf 800 Meter großen Deponie abzuhalten, sagte ein Sprecher des Wildtierministeriums der Deutschen Presse-Agentur. In den vergangenen acht Jahren seien so mehr als 20 Elefanten gestorben.

Zuletzt hatte der Tod zweier Elefanten landesweit Schlagzeilen gemacht, nachdem sich Bilder der Tiere im Müll rasch verbreiteten. Auch ein Video machte die Runden, in dem Mitarbeiter der Wildtierbehörde Plastik aus dem Rektum des einen Tieres gezogen hatten. Zudem kommt Wildtierminister Wimalaweera Dissanayake aus dem betroffenen Distrikt Ampara im Osten des Landes. Eine Obduktion soll die Todesursache der beiden Elefanten noch bestätigen.

Wildtieraktivistinnen und -aktivisten wollen aber, dass mehr für die Elefanten gemacht wird. Auf dem ganzen Inselstaat südlich von Indien gibt es mehr als 50 Mülldeponien, von denen Wildtiere ebenfalls Plastik fressen. Rund fünf Elefanten sterben so pro Jahr.

Noch deutlich mehr Elefanten sterben auf Sri Lanka allerdings, weil sie sich an Sprengkörpern verletzen, sie Stromschläge von Elektrozäunen treffen oder sie erschossen werden. Dahinter stecken meist Bauern. Denn weil Menschen zunehmend im Lebensraum der Elefanten siedeln, zerstören diese mehr und mehr Felder und Häuser. Einige werden auch von Wilderern getötet, die es auf ihre Stoßzähne abgesehen haben. Insgesamt starben im vergangenen Jahr nach offiziellen Angaben 369 Elefanten an nicht natürlichen Ursachen. Nach der letzten Zählung vor zehn Jahren gibt es rund 6000 Elefanten auf Sri Lanka.

Mexikanischer Ex-Kartell-Boss bekommt 60 Jahre Haft

GUANAJUATO: Der ehemalige Anführer eines mexikanischen Verbrecherkartells ist zu 60 Jahren Haft verurteilt worden. José Antonio Yépez alias «El Marro» wurde vor Gericht zusammen mit weiteren Angeklagten der Entführung schuldig gesprochen, wie die Generalstaatsanwaltschaft des zentralmexikanischen Bundesstaates Guanajuato am Freitag (Ortszeit) auf Twitter mitteilte. Der damalige Chef der kriminellen Organisation Santa Rosa de Lima war im August 2020 festgenommen worden.

Das Kartell stammt aus Guanajuato, einem der gefährlichsten Bundesstaaten Mexikos. Es ist vor allem in den Diebstahl von Kraftstoff verwickelt, aber auch in den Drogenhandel. Es liefert sich seit Jahren mit dem mächtigen Kartell Jalisco Nueva Generación aus dem Nachbarstaat Jalisco blutige Machtkämpfe.

Mexiko leidet unter einer Spirale der Gewalt. Seit der damalige Präsident Felipe Calderón Ende 2006 begonnen hatte, den sogenannten Drogenkrieg militärisch zu bestreiten, fielen diesem etwa 350.000 Menschen zum Opfer. Mehr als 96.000 weitere gelten als verschwunden. Heute gibt es zahlreiche mächtige Drogenkartelle und andere kriminelle Gruppen, die oft Verbindungen zu korrupten Politikern und Sicherheitskräften haben. Die meisten Taten werden nie aufgeklärt.

Meeresschutzgebiet um Galápagos-Inseln wird größer

PUERTO AYORA: Das Meeresschutzgebiet um die Galápagos-Inseln im Pazifik wächst um 60.000 Quadratkilometer. Auf einem Schiff in der Bucht von Puerto Ayora unterzeichnete Ecuadors Präsident Guillermo Lasso am Freitag im Beisein von Ex-US-Präsident Bill Clinton und Kolumbiens Staatschef Iván Duque das entsprechende Dekret. «Es gibt Orte, die die Geschichte der Menschheit prägen, und heute haben wir die Ehre, an einem dieser Orte zu sein», sagte Lasso. «Diese Inseln lehren uns etwas über uns selbst: Was wäre, wenn wir uns nicht als Herren über diese Erde aufführten, sondern als ihr Beschützer?»

Das neue Gebiet soll die Galápagos-Inseln mit den Inseln Coiba (Panama), Malpelo (Kolumbien) und Coco (Costa Rica) verbinden und die Wanderrouten seltener Tierarten schützen. Die Staatschefs der beteiligten Länder hatten das neue Meeresschutzgebiet im vergangenen Jahr bei der Weltklimakonferenz in Glasgow angekündigt. Bislang stehen bereits rund 138.000 Quadratkilometer Meeresfläche rund um das Galápagos-Archipel unter Schutz.

Die Inseln gehören zu Ecuador und liegen rund 1000 Kilometer westlich der südamerikanischen Küste im Pazifik. Das Archipel zählt wegen seiner besonderen Flora und Fauna seit 1978 zum Unesco-Weltnaturerbe. Zu den nur dort vorkommenden Arten zählen Meerechsen, Landleguane und Galápagos-Finken. 1835 besuchte Charles Darwin die Inseln. Seine Theorie von der Entstehung der Arten erhielt dort viele Denkanstöße.

Frau in Brüssel vor einfahrende U-Bahn gestoßen

BRÜSSEL: Eine Frau ist Medienberichten zufolge in Brüssel vor eine einfahrende U-Bahn gestoßen worden. Nach Informationen der Nachrichtenagentur Belga vom späten Freitagabend soll ein junger Mann der Frau einen Stoß in den Rücken gegeben haben, als sich eine U-Bahn näherte. Der U-Bahn-Fahrer habe eine Notbremsung eingeleitet und das Opfer nicht erfasst. Eine Sprecherin des zuständigen Verkehrsbetriebs bestätigte der Nachrichtenagentur, dass eine Person auf den Gleisen gefunden, aber schnell wieder auf den Bahnsteig gezogen worden sei. Fahrer wie Opfer stünden unter Schock. Die Staatsanwaltschaft war den Angaben zufolge noch nicht in der Lage, sich zu dem Vorfall äußern.

Wie die Tageszeitung «Dernière Heure/Les Sports» berichtet, wurde ein Video im Internet verbreitet, das die Tat zeigen soll. Es sind augenscheinlich Aufnahmen einer Überwachungskamera, die von einem Bildschirm abgefilmt wurden. Den Berichten zufolge ereigneten sich die Szenen gegen 19.45 Uhr in einer Metro-Station im Herzen der Innenstadt. Der Verkehr sei im betroffenen Bereich bis 20.15 Uhr eingestellt worden, berichtete Belga.

Skicrosser Müller und Maier bei Weltcup in Kanada auf dem Podium

NAKISKA: Skicrosser Tobias Müller hat erstmals in seiner Karriere das Podium bei einem Weltcup erreicht. Der 29-Jährige vom SC Fischen wurde am Freitag im kanadischen Nakiska starker Dritter. Florian Wilmsmann, der in der Qualifikation noch Schnellster gewesen war, belegte Rang vier. Der Sieg ging an den Schweden David Mobärg.

Bei den Damen beendete Daniela Maier ihre mehr als einjährige Durststrecke im Weltcup. Erstmals seit Dezember 2020 fuhr die 25-Jährige als Dritte wieder aufs Treppchen. Die Schwedin Sandra Näslund triumphierte wie schon zuletzt in Innichen und Val Thorens.