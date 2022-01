Neues aus dem Ausland am Samstag

Von: Redaktion (dpa) | 08.01.22 | Aktualisiert um: 13:40 | Überblick

Starkes Erdbeben erschüttert Nordwesten Chinas

PEKING: Ein Erdbeben der Stärke 6,9 hat am Samstag den Nordwesten Chinas erschüttert.

Wie Chinas staatliche Nachrichtenagentur Xinhua berichtete, wurden trotz der starken Erschütterungen zunächst keine Opfer in der nur wenig besiedelten Region gemeldet. Das Staatsfernsehen meldete vier Verletzte. Auch sollen mehrere Gebäude beschädigt worden sein. Das Zentrum des Bebens lag demnach im Kreis Menyuan, der zur Provinz Qinghai gehört. Rettungskräfte wurden in das Gebiet geschickt. Mehrere Bahnverbindungen in Qinghai wurden vorübergehend gestoppt.

20 Jahre Guantánamo: Amnesty fordert Biden zur Lager-Schließung auf

WASHINGTON: 20 Jahre nach Eröffnung des US-Gefangenenlagers Guantánamo fordert die Menschenrechtsorganisation Amnesty International US-Präsident Joe Biden zur Schließung der umstrittenen Einrichtung auf. «Das Lager stellt ein Synonym für Willkür, Ungerechtigkeit und Folter dar. Das System Guantánamo ist nicht zu reparieren», sagte der USA-Experte von Amnesty in Deutschland, Sumit Bhattacharyya, der Deutschen Presse-Agentur in Washington. «Das Lager selber muss geschlossen werden und Menschen, die an Folter oder an anderen illegalen Aktionen beteiligt waren, müssen vor Gericht gestellt werden. Die müssen sich für ihre Taten verantworten.»

Anlässlich des bevorstehenden 20. Jahrestags der Eröffnung des Lagers plant Amnesty International am Samstag Proteste in mehreren Städten in Deutschland und in anderen Staaten. Die ersten Gefangenen waren am 11. Januar 2002 in das Camp auf Kuba gebracht worden, das in einem US-Militärstützpunkt liegt. Amnesty wirft den USA vor, «kontinuierlich und systematisch» Menschenrechte in dem Lager verletzt zu haben. Die Organisation fordert, dass die noch verbliebenen 39 Gefangenen «ein faires, rechtsstaatliches Verfahren vor zivilen Gerichten» erhalten müssten. Sollten keine Beweise für Taten vorgelegt werden können, müssten sie freigelassen werden.

Insgesamt waren fast 700 Menschen zeitweise in dem Lager auf Kuba inhaftiert. Es war nach den Terroranschlägen vom 11. September 2001 unter dem republikanischen Präsidenten George W. Bush errichtet worden, um mutmaßliche islamistische Terroristen ohne Prozess festzuhalten. Bushs Nachfolger, der Demokrat Barack Obama, wollte es schließen, scheiterte aber am Widerstand im US-Kongress. Der Republikaner Donald Trump wiederum wollte das Lager weiter offen halten. Biden - der einst Obamas Vizepräsident war - hat als Ziel die Schließung ausgegeben. Er hat nach Angaben seiner Regierung eine «umfassende Überprüfung» des Gefangenenlagers eingeleitet.

Vier Tote bei Brand in Altenheim in Sibirien

MOSKAU: Bei einem Brand in einem Altenheim im Westen Sibiriens sind in der Nacht zum Samstag vier Menschen ums Leben gekommen.

48 Bewohner des Gebäudes in Kemerowo seien vor den Flammen in Sicherheit gebracht worden, berichtete die Agentur Tass unter Berufung auf die Behörden. Nach ersten Erkenntnissen hatte ein Kurzschluss den Brand in dem Heim «Goldenes Alter» ausgelöst.

Zahl der Toten nach Explosion in einer Kantine gestiegen

PEKING: Nach einer Explosion in einer Kantine in Südwestchina ist die Zahl der Todesopfer bis Samstag auf mindestens 16 gestiegen.

Die Zahl der Verletzten wurde nach Angaben der amtlichen Agentur Xinhua mit zehn angegeben. Inzwischen seien alle Opfer aus den Trümmern geborgen worden. Die Kantine im Stadtbezirk Wulong in der Metropole Chongqing war am Freitagmittag nach einer Gasexplosion zusammengestürzt.

Verfahren gegen New Yorks Ex-Gouverneur Cuomo nicht aufgenommen

ALBANY: Ein Gericht in New York hat ein mögliches Verfahren wegen sexueller Belästigung gegen den früheren Gouverneur des Bundesstaats, Andrew Cuomo, nicht aufgenommen. Die Staatsanwaltschaft machte bei der kurzen Anhörung am Freitag übereinstimmenden Medienberichten zufolge deutlich, dass der Fall nicht die Anforderungen für einen Strafprozess erfülle. Richterin Holly Trexler verwarf die Anzeige, die dem Gericht im Oktober von einem Sheriff offenbar ohne Absprache mit der Staatsanwaltschaft vorgelegt worden war.

Es geht um Vorwürfe, dass der 64-jährige Cuomo in seiner Zeit als Gouverneur in seinem Amtssitz eine Mitarbeiterin unangemessen berührt haben soll. Cuomo war im August nach ähnlich lautenden Vorwürfen mehrerer Frauen zurückgetreten. Er war zehn Jahre lang Gouverneur von New York. Ein möglicher Strafprozess wurde als größte rechtliche Bedrohung für ihn gesehen.

Im vergangenen Jahr war eine Untersuchung von New Yorks Generalstaatsanwältin Letitia James zu dem Ergebnis gekommen, dass Cuomo mehrere Mitarbeiterinnen der Behörden des Bundesstaats sexuell belästigt hatte. Unter anderem habe es ungewollte Berührungen, Küsse, Umarmungen und unangebrachte Kommentare gegeben. Außerdem habe der Gouverneur eine für Frauen «feindliche Arbeitsatmosphäre» und ein «Klima der Angst» geschaffen, hieß es in dem Untersuchungsbericht.