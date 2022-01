Neues aus dem Ausland am Samstag

Von: Redaktion (dpa) | 01.01.22 | Aktualisiert um: 15:05 | Überblick

Deutscher Student bei Messerstecherei in Tel Aviv schwer verletzt

TEL AVIV: Ein deutscher Student ist laut der israelischen Polizei bei einer Messerstecherei vor einem Club in Tel Aviv schwer verletzt worden.

In der Silvesternacht sei ein Kampf mit mehreren Beteiligten ausgebrochen, in dessen Verlauf der 22-Jährige mit einem Messer verletzt worden sei, teilte die Polizei am Neujahrsmorgen mit. Der junge Mann lebe in Herzlija bei Tel Aviv und liege nun im Krankenhaus. Die Polizei nahm drei Verdächtige im Alter von 18 und 19 Jahren fest.

Zwei Raketen aus Gaza gehen im Meer nahe Tel Aviv nieder

TEL AVIV: Zwei Raketen aus dem Gazastreifen sind nach Angaben des israelischen Militärs im Meer vor dem Großraum Tel Aviv niedergegangen. Die Raketen seien in Richtung Mittelmeer abgefeuert worden, teilte die Armee am Samstagmorgen mit. Es seien keine Sirenen aktiviert worden. Anwohner berichteten von mindestens zwei Explosionen, die in dem Gebiet zu hören gewesen seien.

Die im Gazastreifen herrschende Palästinenserorganisation Hamas wird von Israel, den USA und der EU als Terrororganisation eingestuft. Israel hatte sich im Mai einen elftägigen militärischen Waffengang mit militanten Palästinensern im Gazastreifen geliefert. Ägypten vermittelte schließlich eine Waffenruhe zwischen Israel und der Hamas, die am 21. Mai in Kraft trat. Seither blieb es verhältnismäßig ruhig.

Nordkoreas Machthaber will Versorgungsprobleme lösen

SEOUL/PJÖNGJANG: Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un will die Versorgungsprobleme des Landes vollständig lösen. Die grundlegende Aufgabe der Strategie für die ländliche Entwicklung sei es, die Agrarproduktion zu erhöhen und «das Nahrungsmittelproblem des Landes komplett zu lösen», sagte Kim zum Abschluss eines fünftägigen Treffens der herrschenden Arbeiterpartei am Freitag in Pjöngjang, bei dem die Ziele für das neue Jahr besprochen wurden. Die Staatsmedien berichteten darüber am Samstag. Ob Kim auch zusätzlich eine Neujahrsansprache hielt, war zunächst nicht bekannt.

Kim räumte den Berichten zufolge der ländlichen Entwicklung und den wirtschaftspolitischen Zielen großen Raum ein. Der Machthaber hatte noch im Juni bei einer Sitzung des Zentralkomitees die Bevölkerung auf eine schlechtere Versorgung mit Nahrungsmitteln vorbereitet.

Das wegen seines Atomwaffenprogramms stark isolierte Land ist nach Naturkatastrophen und aufgrund der eigenen Misswirtschaft seit vielen Jahren auf Nahrungsmittelhilfe von außen angewiesen. Auch setzte in den vergangenen zwei Jahren die Corona-Pandemie dem Land schwer zu. Es hatte seine Grenzen schon früh geschlossen, was sich stark auf den Handel mit China auswirkte. Der weiteren Pandemie-Abwehr müsse auch in diesem Jahr höchste Priorität in der Staatsarbeit eingeräumt werden, sagte Kim laut Staatsmedien bei dem Parteitreffen.

Neuer New Yorker Bürgermeister Adams nimmt Amtsgeschäfte auf

NEW YORK: New York hat offiziell einen neuen Bürgermeister: Der ehemalige Polizist Eric Adams hat am Samstagmorgen (Ortszeit) seinen Amtseid abgelegt und die Regierungsgeschäfte der US-Metropole übernommen. Der 61-Jährige - das zweite schwarze Stadtoberhaupt in der Geschichte New Yorks - wurde bei der Silvesterparty am Times Square ins Amt eingeführt. Er ist als 110. Bürgermeister Nachfolger des unpopulären Bill de Blasio, der nach zwei Amtszeiten nicht mehr antreten durfte.

Adams, der in den vergangenen Jahren Stadtteil-Bürgermeister von Brooklyn war, hatte sich im Wahlkampf mit Versprechen eines ausgewogenen Kurses zwischen linken und zentristischen Kräften durchgesetzt. Seine größte Aufgabe wird erst einmal die Bekämpfung der Corona-Pandemie sein. Daneben steht die wirtschaftliche Erholung der Metropole von der Krise im Mittelpunkt - auch der richtige Umgang mit der von vielen New Yorkern kritisch gesehenen Polizei dürfte eine schwierige Aufgabe werden.

Mindestens zwölf Tote bei Massenpanik an Schrein

KATRA: Bei einer Massenpanik an einem Schrein sind in Indien am Samstag mindestens zwölf Menschen ums Leben gekommen. Mehr als zehn weitere Menschen seien an dem hinduistischen Heiligtum von Mata Vaishno Devi in Katra in der Region Jammu und Kaschmir verletzt worden, berichteten verschiedene Medien. Ein Arzt des Gesundheitszentrums der Gemeinde sagte, die genaue Zahl der Opfer liege noch nicht vor.

Die «Times of India» zitierte einen Polizisten, die Panik sei durch einen Streit ausgelöst worden, der dazu geführt habe, dass sich die Menschen geschubst hätten. Der indische Premier Narendra Modi schrieb auf Twitter, er sei äußerst traurig über den Verlust von Menschenleben bei der Massenpanik. Er hoffe, die Verletzten würden bald genesen.

«Bis zu den Ellenbogen im Blut»: Streit um Tiergartenmord geht weiter

BERLIN: Der russische Botschafter in Deutschland, Sergej Netschajew, hat seinen Vorwurf der politischen Einflussnahme auf das Urteil im sogenannten Tiergartenmord-Prozess erneuert. «Ich kann nicht beurteilen, wer den Druck gemacht hat. Ich sehe nur, dass von Anfang an nur eine Version immer im Gespräch war», sagte er der Deutschen Presse-Agentur mit Blick auf die Einschätzung des Gerichts, dass staatliche Stellen in Russland den Mord in Auftrag gegeben haben. «Es gab sehr viel Lärm um diesen Prozess. Es gab aber keine überzeugenden Beweise für eine Verwicklung staatlicher russischer Stellen in den Mord.»

Netschajew bekräftigte auch die Vorwürfe, die der russische Präsidenten Wladimir Putin bereits vor zwei Jahren gegen das Mordopfer - einen Georgier tschetschenischer Abstammung - erhoben hat. «Präsident Putin hat gesagt, er sei ein Terrorist, er stecke bis zu den Ellenbogen im Blut», sagte er. Indirekt kritisierte Netschajew auch, dass der Mann sich in Deutschland aufhalten durfte. «Der getötete Mann hat viele Menschen auf dem Gewissen und er hatte deswegen natürlich auch viele Feinde. Er hat ein Domizil in Deutschland gefunden - trotz all seiner Sünden und Verbrechen - und wurde ermordet.» Staatliche russische Stellen hätten damit aber nichts zu tun.

Wegen des Mordes in der Parkanlage Kleiner Tiergarten im August 2019 hatte das Kammergericht Berlin kurz vor Weihnachten einen Russen zu lebenslanger Haft verurteilt. Nach Überzeugung der Richter handelte der heute 56-Jährige im Auftrag staatlicher russischer Stellen. Als Reaktion erklärte Außenministerin Annalena Baerbock zwei Diplomaten der russischen Botschaft in Berlin zu «unerwünschten Personen», was einer Ausweisung gleichkommt. Russland reagierte darauf mit der Ausweisung zweier deutscher Diplomaten.

Netschajew betonte, dass man nun mit Deutschland weiter an einer positiven Agenda arbeiten wolle. «Wir möchten kein Entfremden zwischen Russen und Deutschen, sondern wir sind an einem konstruktiven Dialog und einer Zusammenarbeit zu beiderseitigem Nutzen orientiert.»

Irisch nun offizielle EU-Sprache

DUBLIN/BRÜSSEL: Seit 2007 ist Irisch bereits eine EU-Vertragssprache - mit Beginn des neuen Jahres wird die gälische Sprache in Brüssel nun auch offiziell genutzt. Bislang hatte eine Ausnahmeregelung verhindert, dass EU-Dokumente übersetzt werden mussten. Irlands Europa-Staatsminister Thomas Byrne sagte, die Änderung lasse auf eine «Renaissance der irischen Sprache» hoffen. Der volle Status als offizielle EU-Sprache sei ein Segen. Irisch ist eine von drei gälischen Sprachen und in Irland «Hauptamtssprache».

Insgesamt gibt es in der Gemeinschaft aus 27 Staaten nun 24 Amtssprachen. Die Kommission beschäftigt etwa 2000 Dolmetscher und Übersetzer. Die Kosten beziffert sie auf annähernd 350 Millionen Euro pro Jahr - etwa 0,2 Prozent des Gesamthaushalts. Bei den EU-Institutionen in Brüssel ist die Zahl der irischsprachigen Beschäftigten in den letzten Jahren deutlich gestiegen. Vor fünf Jahren waren es 58. Im neuen Jahr werden es nach einem Bericht der «Irish Times» mehr als 200 sein.

Insgesamt gibt es etwa 1,6 Millionen Irisch sprechende Menschen. Davon benutzen schätzungsweise 70.000 die Sprache täglich. Die meisten von ihnen leben im Westen Irlands, in den «Gaeltacht» genannten Regionen.

Frankreich jetzt mit EU-Ratspräsidentschaft

BRÜSSEL/PARIS: Frankreich hat mit dem Jahreswechsel in der Europäischen Union den Vorsitz des Ministerrats übernommen. Das Motto der neuen Ratspräsidentschaft für die nächsten sechs Monate lautet «Aufschwung, Stärke, Zugehörigkeit». Der französische Staatspräsident Emmanuel Macron sagte, ein neues europäisches Wachstumsmodell müsse nach der Corona-Krise Innovationen und das Schaffen von Arbeitsplätzen vorantreiben, Wettbewerbsfähigkeit sichern und im Einklang mit Klimaschutzzielen stehen.

Ins Zentrum der Ratspräsidentschaft will Frankreich die Bereiche Klimaschutz und Digitalisierung rücken. Auch die Stärkung der europäischen Souveränität und das Thema Mindestlohn stehen auf der Agenda. Der Vorsitz des Ministerrats wechselt alle sechs Monate zwischen den 27 Mitgliedsländern der EU. Für Frankreich ist es bereits der 13. Vorsitz. Anlässlich des Wechsels erstrahlten Sehenswürdigkeiten und offizielle Gebäude wie der Eiffelturm oder der Élyséepalast in Blau. Im Sommer übernimmt Tschechien.

7000 Menschen begrüßen auf der Madrider Puerta del Sol das neue Jahr

MADRID: Trotz der rapide steigenden Corona-Infektionszahlen hat die traditionsreichste Silvester-Massenparty Spaniens in Madrid nach der Zwangspause im vergangenen Jahr wieder stattgefunden. Rund 7000 Menschen begrüßten auf dem Platz Puerta del Sol dichtgedrängt und bei Riesentrubel das neue Jahr. Wegen der Pandemie war die zulässige Teilnehmerzahl um circa 60 Prozent reduziert worden.

Nennenswerte Einschränkungen gab es sonst in der spanischen Hauptstadt nicht. «Große Restriktionen bringen nichts», hatte Madrids Regionalpräsidentin Isabel Díaz Ayuso dieser Tage wieder betont. Die Lage in den Krankenhäusern sei total unter Kontrolle.

Die 7000 Menschen auf dem Platz im historischen Zentrum der Hauptstadt und Millionen vor den TV-Schirmen warteten gespannt auf die entscheidenden Glockenschläge von der Uhr des Madrider Rathausturmes. Der Tradition folgend verspeisten sie dann kurz vor Mitternacht zu jedem der zwölf, alle drei Sekunden hallenden Glockenschläge eine Traube - und dachten dabei an Wünsche für das neue Jahr.

Frankreich feiert unter Corona-Vorzeichen den Jahreswechsel

PARIS: Unter strikten Corona-Auflagen hat Frankreich das Jahr 2022 begrüßt. Das traditionelle prachtvolle Silvesterfeuerwerk am Pariser Triumphbogen fiel aus, auf dem Prachtboulevard Champs-Élysées mit Sekt anzustoßen war nicht erlaubt. In Paris und in weiten Teilen des Landes galt rund um den Jahreswechsel ein Alkoholverbot auf den Straßen. Trotzdem versammelte sich auf den Champs-Élysées eine große Menschenmenge. Die Menschen standen teils dicht gedrängt. Nur vereinzelt stiegen über Paris Raketen auf; der Verkauf von Feuerwerkskörpern war fast überall in Frankreich vor Silvester verboten.

In der Hauptstadt und vielen Départements mussten Bars und Restaurants am 1. Januar um 2.00 Uhr schließen. In vielen Städten Frankreichs, darunter Paris, müssen die Menschen zudem draußen wieder durchgehend Maske tragen. In Straßburg und Umgebung hatten die Behörden wegen schwerer Ausschreitungen in der Vergangenheit eine Ausgangssperre für unbegleitete Jugendliche unter 16 Jahren verhängt.

Laut Innenminister Gérald Darmanin sollten am Silvesterabend mehr als 95.000 Polizisten und Gendarmen über die Einhaltung der Regeln wachen und die Sicherheit der Franzosen gewährleisten.

Retter befreien Frau nach Explosion in Mehrfamilienhaus

TURNHOUT: Rettungskräfte haben in Belgien nach einer schweren Explosion in einem Mehrfamilienhaus eine verschüttete Frau und drei Todesopfer geborgen. Die Überlebende wurde in ein Krankenhaus gebracht, wie der Bürgermeister der Stadt Turnhout laut der belgischen Nachrichtenagentur Belga am späten Freitagabend mitteilte. Sie hatte bereits am Vormittag Kontakt mit den Rettungskräften aufnehmen können, konnte wegen der schweren Schäden an dem Gebäude allerdings mehr als einen halben Tag lang nicht befreit werden.

Eine weitere in dem Haus gemeldete Person galt zunächst noch als vermisst. Es war allerdings unklar, ob sie sich zum Zeitpunkt der Explosion im Gebäude aufhielt.

Fotos von der Unglücksstelle in der nordbelgischen Stadt zeigten, dass Teile der beiden obersten Etagen des viergeschossigen Wohnhauses durch die Explosion vollständig zerstört wurden. Sie riss demnach Teile der Außenwand und Teile der Decken vollständig weg. Zur genauen Ursache der Explosion gab es zunächst keine Angaben. «Wir vermuten eine Gasexplosion», sagte Bürgermeister Paul Van Miert.

«Willkommen 2022» - Deutschland startet ins neue Jahr

BERLIN: Deutschland begrüßt das Jahr 2022. In der Corona-Pandemie ist der Jahreswechsel erneut an vielen Orten deutlich ruhiger als sonst - trotz der ungewöhnlich milden Temperaturen. Böller und Raketen durften wie im vergangenen Jahr vorab nicht verkauft werden, um die Krankenhäuser nicht weiter zu belasten. Private Feiern sind nur im kleinen Rahmen erlaubt.

Auch Deutschlands größte Silvesterfeier und das Feuerwerk am Brandenburger Tor fielen aus. Stattdessen strahlte das ZDF die Silvestershow «Willkommen 2022» live, aber ohne Publikum vor Ort aus. Kurz vor Mitternacht seien trotzdem immer mehr Menschen in der Nähe des Brandenburger Tors gewesen, schrieb die Berliner Polizei auf Twitter. Die Bühnenshow sei von dort aus nicht sichtbar, die Menschen würden zum Gehen aufgefordert.