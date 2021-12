Neues aus dem Ausland am Samstag

Von: Redaktion (dpa) | 18.12.21 | Überblick

Wegen Pandemie auch 2022 kein «No Pants Subway Ride»

NEW YORK: Wegen der Corona-Pandemie wird der jährliche «No Pants Subway Ride», bei dem in vorherigen Jahren weltweit tausende Menschen ohne Hose U-Bahn fuhren, in New York auch 2022 wieder ausfallen.

«Der beste Teil der Veranstaltung ist, das Lachen und Lächeln von Menschen zu sehen, die zufällig in der Nähe sind, und die gespielt ernsten Gesichter der Mitmachenden», teilten die Veranstalter, die Performance-Gruppe Improv Everywhere, in New York mit. Weil in der New Yorker U-Bahn und anderswo aber immer noch Maskenpflicht gelte, sei das derzeit nicht möglich. Deswegen werde die 2002 erstmals abgehaltene Spaß-Veranstaltung in New York nach 2021 nun zum zweiten Mal in Folge abgesagt.

Brandkatastrophe : Polizei verdächtigt Psychiatrie-Patienten

OSAKA: Eine Brandkatastrophe in einer Psychiatrieklinik im japanischen Osaka mit zwei Dutzend Toten war vermutlich die Tat eines Patienten. Die Polizei verdächtige einen 61-Jährigen, der als Patient der Klinik registriert sei, berichteten japanische Medien am Samstag unter Berufung auf Ermittlungskreise. Bei dem Brand auf der vierten Etage eines Hochhauses waren am Vortag 24 Menschen - 10 Frauen und 14 Männer - ums Leben gekommen. Insgesamt waren 27 Opfer ins Krankenhaus gebracht worden, darunter auch der mutmaßliche Brandstifter. Er befinde sich in ernster Verfassung, meldete die Nachrichtenagentur Kyodo. Die Polizei habe seine Patientenkarte für die Klinik gefunden.

Es war das schlimmste Feuer in Japan seit einem Brandanschlag 2019 auf ein berühmtes Anime-Filmstudio in der alten Kaiserstadt Kyoto mit 36 Toten. Am Samstag inspizierten Polizeibeamte und Feuerwehrleute die Unglücksstätte in einem achtgeschossigen Gebäude an einer belebten Straße in Osaka. Das Feuer war den Berichten zufolge in der Klinik für psychiatrische Behandlungen auf dem vierten Stockwerk ausgebrochen und wütete auf einer Fläche von rund 20 Quadratmetern. Die Polizei ermittle wegen des Verdachts von versuchtem Mord und Brandstiftung. Der Verdächtigte soll nach Aussagen von Augenzeugen in der Klinik eine Flüssigkeit aus einer Tüte vergossen und dann angezündet haben.

Im November rund 174.000 Migranten an US-Südgrenze aufgegriffen

WASHINGTON: An der US-Südgrenze zu Mexiko sind im November rund 174.000 Migranten beim Versuch eines illegalen Grenzübertrittes gefasst worden. Im November des Vorjahres waren es nur knapp 72.000 Migranten gewesen. Die Grenzpolizei CBP erklärte am Freitag, bei etwa einem Viertel der Aufgegriffenen habe es sich um Wiederholungstäter gehandelt, die in den zwölf vorhergehenden Monaten bereits mindestens ein Mal gefasst worden waren. Die meisten Migranten werden von den Behörden sofort wieder abgeschoben, viele versuchen ihr Glück erneut.

Die Zahl der im November aufgegriffenen Migranten stellt im Vergleich zum Vormonat eine Zunahme um fünf Prozent dar, wie CBP mitteilte. Im Oktober waren 165.000 Menschen bei der illegalen Einreise gestoppt worden. Die Zahl gefasster unbegleiteter Kinder und Minderjähriger sei im November im Vergleich zum Vormonat um 9 Prozent auf knapp 14.000 gestiegen, hieß es.

Die Gesamtzahl der an der Grenze aufgegriffenen Menschen ist im historischen Vergleich seit Monaten sehr hoch. Im Juli war sie mit rund 213.000 Menschen auf den höchsten Stand seit gut 20 Jahren gestiegen. Die Regierung von Präsident Joe Biden steht wegen der ankommenden Migranten und Flüchtlinge an der Südgrenze zunehmend unter Druck. Die Republikaner beschuldigen den Demokraten Biden, mit seiner liberaleren Migrationspolitik eine Krise ausgelöst zu haben.