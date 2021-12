Neues aus dem Ausland am Samstag

Haie übernehmen das New Yorker Naturkundemuseum

NEW YORK: Mit Dutzenden lebensgroßen Modellen zeigt das berühmte New Yorker Naturkundemuseum ab Mittwoch eine neue Ausstellung über Haie. «Älter als Dinosaurier und eher bedroht als bedrohlich sind Haie spektakulär, überraschend und werden oft missverstanden», hieß es von dem Museum am Central Park in Manhattan, das auch schon oft als Filmkulisse diente, etwa für die Hollywood-Komödie «Nachts im Museum».

Neben Fotos, Illustrationen, Fossilien und Videoanimationen zeigt die Ausstellung «Sharks» auch Dutzende Hai-Modelle - von einer zwölf Zentimeter langen Hai-Art bis zum rund zehn Meter langen ausgestorbenen Megalodon.

Das vor rund 150 Jahren eröffnete Naturkunde-Museum in Manhattan informiert Millionen Besucher pro Jahr über viele Bereiche der Wissenschaft, unter anderem Tiere, Pflanzen, Klimawandel, die Entstehung der Erde, Umweltschutz und das Weltall.

Tornado erfasst Pflegeheime in Arkansas - Zwei Tote

WASHINGTON: Ein Tornado hat am späten Freitagabend im US-Bundesstaat Arkansas mindestens zwei Menschenleben gefordert.

Die Windhose erfasste nach Medienberichten die Ortschaften Monette und Trumann und beschädigte eine Reihe von Gebäuden, darunter zwei Pflegeheime. In dem Pflegeheim in Monette kamen zwei Menschen ums Leben, weitere fünf Menschen wurden verletzt. Helfer bargen 20 Menschen aus dem Gebäude. Die beiden Ortschaften liegen im Nordosten von Arkansas.

Krawalle nach Polizei-Schüssen auf Jugendlichen

MIRAMAR: Nach dem Tod eines Jugendlichen bei einer Polizeikontrolle haben sich Sicherheitskräfte und Demonstranten in Argentinien schwere Auseinandersetzungen geliefert. Aufgebrachte Menschen schleuderten am Freitag im Badeort Miramar südlich von Buenos Aires Steine und Brandsätze auf die Polizisten, wie im Fernsehen zu sehen war. Die Beamten feuerten mit Gummigeschossen und Tränengas in die Menge.

In der Nacht zuvor hatte sich ein 16-Jähriger mit seinem Motorrad einer Polizeikontrolle widersetzt. Nach einer Verfolgungsjagd wurde er von den Beamten gestellt und von einem Schuss in die Brust getroffen. Ein Polizist wurde festgenommen. Nach Medienberichten sagte der Beamte aus, der Schuss habe sich versehentlich gelöst.

Selenskyj schließt Referendum zur Ostukraine nicht aus

KIEW: Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj kann sich ein Referendum für eine Autonomie der abtrünnigen ostukrainischen Gebiete vorstellen. «Ich schließe kein Referendum über den Donbass im Ganzen aus», sagte der 43-Jährige am Freitag in einem Interview mit dem Fernsehsender 1+1. Es könne auch Volksbefragungen zur Krim oder zur Beendigung des Krieges allgemein geben. Der Staatschef unterstrich aber gleichzeitig, dass ein Verzicht auf Territorium nicht in Frage komme für sein Land.

Für eine Lösung des Dauerkonflikts in der Ostukraine plädierte er erneut für direkte Verhandlungen mit dem russischen Staatschef Wladimir Putin. «Ich schließe kein gesondertes Format und direkte Gespräche mit dem Präsidenten der Russischen Föderation aus», betonte er. Nach Selenskyjs Worten unterstützen sowohl Frankreich und Deutschland als auch die USA direkte Verhandlungen.

In einer am Freitag veröffentlichten Umfrage sprach sich mehr als die Hälfte der Ukrainer ebenfalls für direkte Gespräche mit Russland aus. Ebenso mehr als 50 Prozent finden, dass der seit Jahren auf Eis liegende und von Deutschland und Frankreich vermittelte Friedensplan für die ostukrainischen Gebiete Donezk und Luhansk überarbeitet werden müsse.

Teile der ostukrainischen Gebiete Donezk und Luhansk entlang der russischen Grenze werden seit mehr als sieben Jahren von prorussischen Separatisten kontrolliert. Nach UN-Schätzungen wurden infolge der Kämpfe über 13.000 Menschen getötet.

Migrantenboot gekentert - Fischer finden Leiche im Netz vor Calais

CALAIS: Mehr als zwei Wochen nach dem Kentern eines Boots mit Migranten im Ärmelkanal mit mindestens 27 Toten haben Fischer im Netz ihres Kutters vor Calais eine Leiche gefunden. Nach einer Lagebesprechung mit der Wasserschutzpolizei sei das Fischerboot am Freitag in den Hafen von Calais zurückgekehrt, teilte die Maritime Präfektur am Abend mit. Die Gendarmerie kümmerte sich um den Toten. Die Staatsanwaltschaft in Boulogne-sur-Mer hat Ermittlungen aufgenommen. Ob der Fund des Toten in Zusammenhang mit dem Untergang des Bootes steht, müssen die Ermittlungen noch ergeben.

Das aufblasbare Boot hatte am 24. November bei der illegalen Überfahrt von Nordfrankreich nach Großbritannien Luft verloren und die Migranten waren ins Wasser gestürzt. Ein Fischerboot entdeckte die mitten im Ärmelkanal treibenden Toten. Darunter befanden sich fünf Frauen und ein kleines Mädchen. Zwei Überlebenden erhoben schwere Vorwürfe gegen britische und französische Behörden. Von ihrem sinkenden Boot aus hätten sie die französische Küstenwache und die britische Polizei alarmiert. Beide hätten jeweils auf die andere Seite verwiesen und niemand habe geholfen.

Die Flüchtlingskrise bei Calais dauert bereits seit Jahren an. Seit dem Kentern des Bootes ringen Frankreich und Großbritannien wieder verstärkt um einen Umgang mit der steigenden Zahl von Migranten, die über den Ärmelkanal nach Großbritannien gelangen. Eine Lösung ist bisher nicht in Sicht.

Scholz und Biden telefonieren - Betonen transatlantische Freundschaft

BERLIN: Bundeskanzler Olaf Scholz hat am Freitag mit US-Präsident Joe Biden telefoniert. Biden gratulierte ihm zum Amtsantritt, wie der Sprecher der Bundesregierung, Steffen Hebestreit, am Abend mitteilte. Sie hätten die engen Bande zwischen Deutschland und den USA bekräftigt und den Willen, diese weiter zu festigen und zu vertiefen. Sie seien sich einig gewesen, dass die transatlantische Freundschaft unverzichtbar sei für die Bewältigung aktueller und zukünftiger Herausforderungen.

Aus dem Weißen Haus hieß es, Biden habe in dem Gespräch seine Unterstützung für eine «robuste Beziehung» mit Deutschland und eine weitere Stärkung der transatlantischen Zusammenarbeit betont. Sie hätten sowohl über globale Herausforderungen wie den Klimawandel und den Kampf gegen die Pandemie als auch über Russlands Truppenaufmarsch an der Grenze zur Ukraine gesprochen, erklärte das Weiße Haus weiter.

Der neue Kanzler und Biden hatten am Donnerstag bereits an einem virtuellen «Gipfel für Demokratie» mit Vertretern von mehr als 100 Regierungen teilgenommen, der von den USA ausgerichtet war.

Stoltenberg: Russland hat bei Nato-Ukraine-Verhältnis nichts zu sagen

BRÜSSEL: Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg hat erneut scharfe Kritik an Russlands Einmischungsversuchen in die Beziehungen zwischen der Nato und der Ukraine geübt. «Das Verhältnis der Nato zur Ukraine wird von den 30 Nato-Verbündeten und der Ukraine bestimmt und von niemanden sonst», sagte Stoltenberg am Freitagabend am Rande eines Treffens mit Bundeskanzler Olaf Scholz in Brüssel. «Wir können nicht hinnehmen, dass Russland versucht, ein System wiederherzustellen, in dem Großmächte wie Russland Einflusssphären haben, in denen sie kontrollieren oder entscheiden können, was andere Mitglieder tun können.»

Hintergrund der Äußerungen Stoltenberg sind in dieser Woche von Russland vorgebrachte Forderungen Russlands. So hatte Präsident Wladimir Putin am Dienstag bei einem Video-Gipfel mit US-Präsident Joe Biden ein Ende der Nato-Osterweiterung sowie Sicherheitsgarantien für Moskau verlangt. Insbesondere will Moskau eine Nato-Mitgliedschaft der Ukraine verhindern.

Für Aufregung in der Nato sorgte zuletzt, dass Biden nach dem Gespräch erklärte, dass er Treffen zwischen Vertretern einer Gruppe von Nato-Staaten und Russlands anstrebt, bei denen es dann auch um die Möglichkeit von Vereinbarungen zur Reduzierung der Spannungen an der Ostflanke gehen könnte. Vor allem in östlichen Bündnisstaaten wird befürchtet, dass sie dabei außen vor bleiben könnten und dass über ihren Kopf hinweg nicht erwünschte Zugeständnisse gemacht werden könnten.

Nach Einschätzung westlicher Geheimdienste stehen die jüngsten russischen Truppenbewegungen in Richtung Ukraine mit den Forderungen Putins in direkter in Verbindung. Demnach will Russland die Nato über den Aufbau einer Drohkulisse dazu bewegen, eine Aufnahme der Ukraine auszuschließen. Zudem will Moskau den Angaben zufolge, dass die Allianz von einer dauerhaften Stationierung von Truppen und Ausrüstung in der Ukraine absieht, jede militärische Unterstützung des Landes einstellt und keine Übungen mehr in der Nähe zu Russland durchführt.

Mehrere Explosionen in palästinensischem Flüchtlingslager im Libanon

BEIRUT: Im Süden des Libanons ist es in einem palästinensischen Flüchtlingslager zu mehrere Explosionen gekommen. Die staatliche Nachrichtenagentur NNA berichtete am Freitagabend von Toten und Verletzten. Dafür gab es zunächst keine offizielle Bestätigung. Ein Sprecher des palästinensischen Roten Halbmonds erklärte, es gebe zehn bis zwölf Leichtverletzte.

NNA zufolge detonierte in dem Flüchtlingslager Burdsch al-Schimali nahe der Stadt Tyros ein Waffendepot der islamistischen Palästinenserorganisation Hamas. Die Ursache war zunächst unklar. Vor der Explosion soll in der Nähe ein Feuer ausgebrochen sein, wie es aus palästinensischen Kreisen hieß. Die Armee riegelte das Gebiet ab.

In den Kriegen zwischen Israel und den arabischen Staaten waren zahlreiche Palästinenser in Nachbarländer geflohen. Im Libanon leben nach Schätzungen heute rund 400.000 palästinensische Flüchtlinge in zwölf Lagern, die von palästinensischen Gruppen kontrolliert werden.

Der Libanon ist in den vergangenen Monaten mehrfach von schweren Explosionen erschüttert worden. Bei der verheerenden Detonation im Hafen der Hauptstadt Beirut starben im vergangenen Jahr mehr als 190 Menschen, rund 6000 wurden verletzt. Im vergangenen August kamen mindestens 28 Menschen ums Leben, als sich im Norden des Landes ein Treibstofftank entzündete. Der Libanon leidet zudem seit mehr als zwei Jahren unter der schwersten Wirtschaftskrise seiner Geschichte.