Neues aus dem Ausland am Samstag

Von: Redaktion (dpa) | 20.11.21 | Überblick

Kolumbien: Polizei-Veranstaltung mit Nazi-Symbolen löst Empörung aus

TULUÁ: Die Verwendung von Nazi-Symbolen bei einer Veranstaltung an einer Polizeischule im Westen Kolumbiens hat Bestürzung und Empörung ausgelöst. «Jede Entschuldigung für den Nationalsozialismus ist inakzeptabel und ich verurteile jede Kundgebung, die Symbole verwendet, die auf diejenigen verweisen, die für den Holocaust verantwortlich waren», schrieb der Präsident des südamerikanischen Landes, Iván Duque, am Freitag (Ortszeit) auf Twitter. «Antisemitismus hat keinen Platz in der Welt.»

In der Polizeischule Simón Bolívar in der Gemeinde Tuluá im Department Valle del Cauca hatten Teilnehmer einer Veranstaltung Medienberichten zufolge außer Pullovern mit der Aufschrift «Polizei» und Fahnen der Bundesrepublik unter anderem Uniformen mit Hakenkreuzen benutzt. Eine Person hatte sich als Adolf Hitler verkleidet und einen Schäferhund zur Seite, wie auf Fotos in sozialen Netzwerken zu sehen war.

Die Polizei erklärte, dass es sich um eine Aktivität pädagogischen Charakters gehandelt habe und dass die Entscheidung, diese Symbole zu benutzen, falsch und unbedacht gewesen sei. Der Direktor der Polizeischule musste seinen Posten räumen.

Die Botschaften Israels und Deutschlands in Kolumbien verurteilten in einer gemeinsamen Mitteilung vehement das Geschehen an der Polizeischule. Veranstaltungen wie diese seien «nicht nur für Juden, sondern auch für alle Opfer des Naziregimes und seiner Verbrecher empörend und direkt beleidigend».

«Native New York»: Neue Ausstellung zu indigener Geschichte

NEW YORK: Stimmt die Legende, dass die Niederländer im Jahr 1626 Manhattan von den Lenape-Ureinwohnern kauften? Nicht wirklich, heißt es in einer neuen Ausstellung zur indigenen Geschichte und Gegenwart New Yorks im National Museum of the American Indian.

«Für die Ureinwohner war es kein Verkauf. Sie waren der Ansicht, dass die Niederländer weiterhin Geschenke überbringen würden im Austausch für das Teilen des Territoriums.» Zudem geht es in der Ausstellung «Native New York», die nun dauerhaft in dem Museum im Süden Manhattans zu sehen sein soll, unter anderem um die Indigenen der Haudenosaunee, die am Bau vieler berühmter Hochhäuser in New York beteiligt waren, sowie um das gegenwärtige Leben von Menschen indigener Abstammung im Bundesstaat New York.

Grenzübergreifender Schlag gegen Diebe von Wohnwagen

SAARBRÜCKEN: Deutsche und französische Polizisten sind gegen eine Bande von mutmaßlichen Wohnwagendieben vorgegangen. Am Dienstag seien mehrere Objekte unter anderem in der französischen Region Grand Est durchsucht und sieben Männer verhaftet worden, teilte das Landespolizeipräsidium in Saarbrücken am Freitag mit.

Seit dem Sommer waren im Saarland mehrere hochwertige Wohnwagen gestohlen worden, aber auch Kleintransporter und Autos. «Die Tatorte im Saarland erstreckten sich von Perl bis nach Blieskastel und lagen überwiegend in Grenznähe zu Frankreich», teilte die Polizei mit. Daher vermuteten die Beamten, dass die Bande aus Frankreich heraus agierte und sich nach ihren Diebstählen dorthin zurückzog.

Die Täter-Gruppe soll auch in Frankreich Autos, Wohnmobile, Wohnwagen, teure Werkzeuge und Geld aus Automaten gestohlen haben. Insgesamt werden den Männern laut Polizei «weit mehr als 50 Einzelstraftaten» zugerechnet. 19 Autos und Wohnwagen seien bei dem Einsatz gegen die mutmaßlichen Bandenmitglieder sichergestellt worden. Zudem fanden die Beamten mehrere Schusswaffen und Drogen.

US-Präsident Biden begnadigt Truthähne vor Thanksgiving-Fest

WASHINGTON: Wenige Tage vor dem amerikanischen Fest Thanksgiving hat US-Präsident Joe Biden zwei Truthähne begnadigt und den beiden Vögeln damit das Schicksal vieler Artgenossen an diesem Feiertag erspart. Bei der traditionellen Zeremonie im Rosengarten des Weißen Hauses bewahrte Biden am Freitag die Truthähne «Peanutbutter» (Erdnussbutter) und «Jelly» (Gelee) vor dem Tod. Biden sagte, die Namen finde er gut, und verriet: «Das mag ich zum Mittagessen» - auch wenn seine Ehefrau damit nicht einverstanden sei. Sandwiches mit Erdnussbutter und Gelee sind eine kulinarische Eigenart der USA.

Vor der feierlichen Veranstaltung waren «Peanutbutter» und «Jelly» wie üblich in einem Luxushotel in der Nähe des Weißen Hauses untergebracht gewesen. Die Vögel schnatterten während der Zeremonie mehrfach. «Ich mag es, wenn sie so mit mir reden», sagte Biden.

An Thanksgiving wird in amerikanischen Familien traditionell Truthahn serviert. Die Begnadigung von Truthähnen durch den US-Präsidenten hat lange Tradition. Seit dem 19. Jahrhundert erhält die Präsidentenfamilie vor dem Feiertag einen besonders prächtigen Truthahn. Präsident Abraham Lincoln (1861 bis 1865) soll nach Angaben des Weißen Hauses auf Bitten seines Sohnes das erste Mal eines der Tiere begnadigt haben. Unter Präsident George Bush senior wurde die Truthahn-Begnadigung 1989 festes Ritual. Thanksgiving (Erntedank) wird in den USA am kommenden Donnerstag (25. November) gefeiert.

Biden gab sich bei der Veranstaltung gut gelaunt. Die Tradition erinnere einen daran, «ein bisschen Spaß zu haben und immer dankbar zu sein». Gleichzeitig sprach der Präsident jenen seine Anteilnahme aus, die in diesem Jahr Thanksgiving ohne einen geliebten Menschen feiern müssten, der durch die Corona-Pandemie gestorben sei.