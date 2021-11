Neues aus dem Ausland am Samstag

Von: Redaktion (dpa) | 06.11.21 | Überblick

Erdrutsch : Totenzahl steigt auf 17

MALLAMA: Nach einem Erdrutsch im Südwesten Kolumbiens ist die Zahl der Toten auf mindestens 17 gestiegen. Dies teilte der Katastrophenschutz des südamerikanischen Landes nach Abschluss der Rettungsarbeiten am Freitag (Ortszeit) mit. Acht Personen seien zudem verletzt worden.

Heftiger Regen hatte den Erdrutsch im Weiler San Miguel in der Gemeinde Mallama im Department Nariño an der Grenze zu Ecuador zu Beginn der Woche ausgelöst, wie die kolumbianische Zeitung «El Espectador» berichtete. Demnach wurden ein Hotel, ein Restaurant und eine Billardstube verschüttet.

Verletzte und Festnahmen bei Zusammenstößen in London

LONDON: Bei Zusammenstößen zwischen Polizei und Demonstranten sind am Freitagabend mehrere Menschen verletzt worden. Zwölf Personen seien festgenommen worden, berichtete die Agentur PA unter Berufung auf die Behörden. Mehrere hunderte Menschen hatten sich am Abend auf dem Parliament Square zum alljährlichen Million Mask March versammelt und hatten dann die Polizei unter anderem mit Feuerwerkskörpern angegriffen. Dabei seien acht Beamte verletzt worden.

Der Million Mask March ist eine jährlichen Veranstaltung im Rahmen des Guy Fawkes Day, die als ein Marsch «gegen Sparmaßnahmen, Rechtsverletzungen, Kriegsverbrechen, korrupte Politiker und zur Wiederherstellung der Freiheit» beschrieben wird. Der Protest richtete sich in diesem Jahr auch gegen die Corona-Schutzmaßnahmen.

USA bieten Belohnung für Hinweise zu mexikanischen Drogenbossen

WASHINGTON: Das US-Außenministerium hat eine Belohnung ausgelobt, um mehrere mexikanische Drogenbosse aufzuspüren. Für Informationen, die zu einer Festnahme oder Verurteilung der vier Betroffenen führten, würden jeweils bis zu fünf Millionen US-Dollar angeboten, teilte das Ministerium am Freitagabend (Ortszeit) in Washington mit. Unter ihnen ist der Bruder des einst mächtigsten Drogenbosses der Welt, Joaquín «El Chapo» Guzmán Loera, dessen Sinaloa-Kartell die USA mit Drogen überschwemmt hatte.

Dessen Bruder Aureliano sowie die Brüder Ruperto Salgueiro-Nevárez, Jose Salgueiro-Nevárez und Heriberto Salgueiro-Nevárez operierten alle unter dem Dach des Sinaloa-Kartells, hieß es weiter vom US-Außenministerium. Alle vier seien in den USA wegen Verstößen gegen amerikanische Betäubungsmittelgesetze angeklagt.

«El Chapo», 25 Jahre lang Anführer des mächtigen Sinaloa-Kartells in Mexiko, war nach seiner Auslieferung in den USA der Prozess gemacht worden. Ein Gericht in New York verurteilte ihn im Juli 2019 zu lebenslanger Haft plus 30 Jahre. Eine Jury befand den heute 64 Jahre alten Guzmán in einem der größten Drogenprozesse der amerikanischen Geschichte in allen zehn Anklagepunkten für schuldig - darunter Beteiligung an einer Verbrecherorganisation, Herstellung und internationale Verbreitung von Kokain und Heroin sowie Geldwäsche und Schusswaffengebrauch. Er sitzt in einem Hochsicherheitsgefängnis im US-Bundesstaat Colorado.

Mexikos Regierung hatte zuletzt einen Schlag gegen das Sinaloa-Kartell verkündet: Am Donnerstag hatte das mexikanische Verteidigungsministerium mitgeteilt, dass der mutmaßliche Anführer einer Zelle des Sinaloa-Kartells festgenommen worden sei. In dem Zusammenhang seien in einem Drogenlabor 118 Kilogramm Fentanyl-Paste sichergestellt worden. Die Droge habe einen geschätzten Wert von 970 Millionen Peso (rund 41 Millionen Euro).

Altprojekt in Chile belastet Hochtief-Ergebnis im laufenden Jahr

ESSEN: Die zwischenzeitliche Beteiligung am Bau eines chilenischen Wasserkraftwerks kostet den Baukonzern Hochtief einige Jahre später viele Millionen. Eine Entscheidung in dem Schiedsgerichtsverfahren zu dem Altprojekt in dem südamerikanischen Land, aus dem sich der Konzern bereits 2017 zurückgezogen hat, wird das Ergebnis in diesem Jahr mit rund 195 Millionen Euro belasten, teilte der im SDax notierte Konzern am Freitagabend in Essen mit.

Das Verfahren bezog sich auf Projekt aus dem Jahr 2012, das den Bau eines Wasserkraftwerkes in Chile zum Gegenstand hatte. Das Unternehmen habe sich bereits 2017 aus dem chilenischen Markt zurückgezogen. An dem Bau des Kraftwerks war eine Tochtergesellschaft der Sparte Hochtief Europe über ein Gemeinschaftswerk beteiligt. Derzeit analysiert das Unternehmen Maßnahmen, um die entsprechenden Auswirkungen abzumildern - dazu gehören auch mögliche außerordentliche Erträge auf Konzernebene.

Außerdem prüft das Gemeinschaftsunternehmen, das an dem Bau beteiligt war, rechtliche Schritte. Hochtief betonte zudem, dass die Gewinnprognose für das laufende Jahr durch die Schiedsgerichts-Entscheidung nicht beeinträchtigt ist. Dies liegt daran, dass sich die Prognose auf den Gewinn vor Sondereffekte bezieht. Der sogenannte operative Konzerngewinn werde weiter zwischen 410 und 460 Millionen Euro erwartet. Belastet werde aber der Zufluss an Zahlungsmitteln (Cashflow) im laufenden Jahr - und zwar mit 146 Millionen Euro.

Tesla-Rivale Rivian erhöht Aktienpreis vor Börsengang

NEW YORK: Der mit Spannung erwartete Börsengang des US-Elektroautoentwicklers Rivian nimmt deutlich größere Dimensionen an als zunächst geplant. Das Unternehmen teilte am Freitag mit, die Preisspanne für seine 135 Millionen angebotenen Aktien auf 72 bis 74 Dollar anzuheben. Zuvor hatte sie bei 57 bis 62 Dollar gelegen.

Damit erhöht sich das Emissionsvolumen von bis zu 8,4 Milliarden auf bis zu 10,0 Milliarden Dollar. Sollten Investmentbanken Bezugsrechte für weitere Aktien ausüben, würde der Umfang weiter steigen. Rivians Gesamtbewertung könnte dann über 65 Milliarden Dollar (56,1 Mrd Euro) erreichen.

Die E-Autofirma, zu deren Großinvestoren Amazon und Ford zählen, bringt ihre Papiere unter dem Tickerkürzel «RIVN» an die New Yorker Technologiebörse Nasdaq. Mit der Handelspremiere wird in Finanzkreisen bereits in der kommenden Woche gerechnet.

Rivian hat im September sein erstes Elektromodell im umkämpften Pick-up-Segment auf den Markt gebracht und so einen Wettlauf unter anderem mit Tesla für sich entschieden. Außerdem hat das 2009 gegründete Unternehmen lukrative Großaufträge für Amazon-Lieferwagen in der Tasche. Allerdings schreibt Rivian bislang tiefrote Zahlen und macht im Vergleich zu etablierten Autobauern noch kaum Umsatz.