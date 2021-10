Neues aus dem Ausland am Samstag

Von: Redaktion (dpa) | 30.10.21 | Aktualisiert um: 13:10 | Überblick

UN-Mahnung vor Protesten gegen neue Militärregierung im Sudan

KHARTUM: Nach dem Putsch im Sudan will die Demokratie-Bewegung den Druck auf die neuen Militärmachthaber an diesem Samstag mit einem landesweiten Protest verstärken. Sowohl die Vereinten Nationen wie auch die Europäische Union (EU) mahnten das Militär im Vorfeld der angekündigten Proteste und Demonstrationen zur Zurückhaltung. Die Demonstranten seien mit Respekt zu behandeln, hatte der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell in der Nacht zu Samstag gefordert. Im Namen der 27 Mitgliedstaaten forderte er zudem erneut die Freilassung der seit dem Coup festgesetzten politischen Häftlinge.

Nach dem Putsch in dem nordostafrikanischen Land mit seinen rund 44 Millionen Einwohnern am vergangenen Montag war ein Nationaler Tag des Widerstands für diesen Samstag aufgerufen worden. Auch in mehreren europäischen Hauptstädten - darunter am Nachmittag vor der sudanesischen Botschaft in Berlin - sind Solidaritätskundgebungen geplant. In den vergangenen Tagen hatte es immer wieder wütende Proteste Tausender Demonstranten auf den Straßen der Hauptstadt Khartum gegeben. Viele Berufsverbände sind im Generalstreik.

Der neue Militärmachthaber im Sudan, General Abdel Fattah al-Burhan, will innerhalb einer Woche einen neuen Regierungschef ernennen. Er stand bisher gemeinsam mit dem entmachteten Regierungschef Abdullah Hamduk an der Spitze einer Übergangsregierung und hatte die Auflösung dieses Gremiums verkündet. Zudem verhängte er einen Ausnahmezustand. Das Internet und viele Telefonleitungen sind weitgehend blockiert.

Im April 2019 wurde Langzeit-Machthaber Omar al-Baschir nach monatelangen Massenprotesten und einem Militärputsch aus dem Amt getrieben. Das Militär, angeführt von Al-Burhan, und die zivile Opposition einigten sich in einem Verfassungsabkommen auf eine gemeinsame Übergangsregierung, die den Weg zu Wahlen 2022 ebnen sollte. Demnach hätte sich Al-Burhan noch dieses Jahr aus der Übergangsregierung zurückziehen und die Führung des Landes Zivilisten überlassen müssen.

USA verhängen Sanktionen gegen Iraner nach Drohnenangriffen

WASHINGTON: Die USA haben zwei Unternehmen und vier Personen aus dem Iran für die angebliche Unterstützung von Drohnenangriffen mit Sanktionen belegt. In allen sechs Fällen bestünden Verbindungen zu den als Terrororganisation eingestuften iranischen Revolutionsgarden, die Drohnenattacken auf US-Ziele und ausländische Schiffe verübt oder anderen dabei geholfen hätten, teilte die US-Regierung am Freitagabend (Ortszeit) mit. Die Sanktionen haben unter anderem zur Folge, dass etwaiger Besitz der Betroffenen in den USA eingefroren wird und niemand dort Geschäfte mit ihnen machen darf. «Wir sind fest entschlossen, allen bedrohlichen Aktivitäten des Irans und jenen, die sie unterstützen, entgegenzutreten», schrieb Außenminister Antony Blinken auf Twitter.

Die Revolutionsgarden sind die Eliteeinheit der iranischen Streitkräfte und weitaus wichtiger als die klassische Armee. Die USA werfen ihnen vor, unter anderem die libanesische Schiitenmiliz Hisbollah, die im Gazastreifen herrschenden Islamisten der Hamas und die Huthi-Rebellen im Jemen mit Drohnen zu beliefern. Damit gefährde der Iran «den internationalen Frieden und die Stabilität in der Region».

Wellenreiter Steudtner gewinnt Big-Wave-Titel: «Größte Auszeichnung»

LOS ANGELES: Der deutsche Wellenreiter Sebastian Steudtner hat den wichtigsten Titel im Big-Wave-Surfen gewonnen. Der 36-Jährige wurde in der Nacht zum Samstag für eine gesurfte Riesenwelle im portugiesischen Nazaré ausgezeichnet. Er gewann den auch als «Oscar des Surfens» bezeichneten Preis zum dritten Mal. Bereits 2010 und 2015 war Steudtner, der in Portugal lebt, für die größte Welle ausgezeichnet worden.

«Der Big-Wave-Award ist in meiner Sportart die größte Auszeichnung und mit dem Weltmeister-Titel gleichzusetzen. Dementsprechend freue ich mich natürlich total über den Award und bin stolz ihn nun zum dritten Mal in meiner Karriere gewonnen zu haben», sagte Steudtner der Deutschen Presse-Agentur.

In Steudtners Sport surfen die Wellenreiter Wellen, die zum Teil mehr als 20 Meter hoch sind. Sie werden dabei von einem Jetski in die Wellen gezogen. Man müsse nicht nur, «ein exzellenter Surfer, sondern vor allem körperlich und mental für alle Eventualitäten gerüstet sein», sagte Steudtner. «Insbesondere auch für Momente, in denen es einen mal erwischt und einen die Welle 20-30 Meter unter die Wasseroberfläche drückt.»

Wie hoch Steudtners am 29. Oktober 2020 gerittene Welle genau war, wird derzeit noch anhand von Bildern und Videoaufnahmen ausgewertet. Sie gehöre «ganz sicher zu meinen bisher größten Wellen, und ich würde auch nicht ausschließen wollen, dass es sich hier um einen neuen Weltrekord handeln könnte», sagte Steudtner. Er könne sich «sehr gut dran erinnern, dass ich noch nie so schnell auf dem Surfboard unterwegs war und die Welle vor mir gebrochen ist, was krass aussieht in der Dimension».