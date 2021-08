Neues aus dem Ausland am Samstag

Mindestens 16 Tote bei Busunglück

HUALLPACHACA: Bei einem Busunglück in Peru sind mindestens 16 Menschen ums Leben gekommen. Zwei weitere wurden zudem verletzt, als der Bus in der Andenregion im Südosten des Landes von der Strecke abkam, sich überschlug und rund 200 Meter in die Tiefe stürzte, wie der Sender «RPP Notícias» unter Berufung auf die Polizei der Region Apurímac am Freitag (Ortszeit) berichtete.

Demnach saßen in dem Bus Arbeiter der Kupfermine «Las Bambas», die auf der Strecke Cotabambas-Cusco unterwegs waren. «Las Bambas» ist eines der größten Bergbauprojekte Perus. Das chinesisch-australische Unternehmen MMG fördert dort bis zu 400.000 Tonnen Feinkupfer im Jahr. Der Bergbau ist eines der wichtigsten wirtschaftlichen Standbeine des südamerikanischen Landes.

Die Ursache des Unglücks war zunächst unklar. Auf den Bergstraßen Perus und anderer Andenländer kommt es häufig zu schweren Busunfällen.

Nach Attacke von Kabul: US-Luftangriff auf IS-Ableger

WASHINGTON: Die USA haben als Reaktion auf die tödliche Terrorattacke in Kabul bei einem Luftangriff einen örtlichen Ableger der Terrormiliz IS attackiert. Der unbemannte Luftschlag in der afghanischen Provinz Nangahar habe «einem Planer» von Isis-K gegolten, teilte der Sprecher des US-Zentralkommandos Centcom, Bill Urban, am Freitagabend (Ortszeit) mit. «Ersten Anzeichen zufolge haben wir das Ziel getötet. Wir wissen von keinen zivilen Opfern.»

Isis-K ist ein örtlicher Ableger der Terrororganisation Islamischer Staat (IS). Die Amerikaner sprechen von Isis statt vom IS - daher bezeichnen sie den Zweig als Isis-K. Die Terrormiliz hatte am Donnerstag bei einem Anschlag am Flughafen Kabul Dutzende Menschen getötet.

US-Botschaft warnt erneut vor akuter Gefahr am Flughafen von Kabul

KABUL/WASHINGTON: Die US-Botschaft in Afghanistan hat eine neue Sicherheitswarnung für ihre Landsleute am Flughafen Kabul veröffentlicht und dazu aufgerufen, das Gebiet sofort zu verlassen. Das gelte für alle US-Bürger, «die sich am Abbey-Gate, Ost-Gate, Nord-Gate oder am Gate des neuen Innenministeriums aufhalten», hieß es in der Warnung der Botschaft in der Nacht zu Samstag. Alle anderen sollten aufgrund der Gefahrenlage auch weiterhin gar nicht erst zum Flughafen kommen.

In der Nähe des Flughafens der afghanischen Hauptstadt waren bei einem Anschlag der Terrormiliz IS am Donnerstag Dutzende Menschen getötet worden. Ein Selbstmordattentäter hatte sich an einem Flughafentor in die Luft gesprengt, außerdem eröffneten mehrere Schützen das Feuer. Unter den Todesopfern waren auch 13 US-Soldaten. Schon wenige Stunden vor diesem Anschlag hatten die USA ihre Bürgerinnen und Bürger aufgefordert, die Gegend rund um bestimmte Flughafentore sofort zu verlassen.

Auch Frankreich beendet seinen Evakuierungseinsatz in Afghanistan

PARIS/KABUL: Nach der Bundeswehr und anderen westlichen Verbündeten haben auch die französischen Streitkräfte ihre Evakuierungsmission in Afghanistan abgeschlossen. Der am 15. August begonnene Einsatz sei am Freitagabend beendet worden, schrieb Verteidigungsministerin Florence Parly auf Twitter. Binnen knapp zwei Wochen habe das französische Militär rund 3000 Menschen in Sicherheit gebracht - darunter mehr als 2600 Afghanen, die in Frankreich Zuflucht gefunden hätten. Parly hatte am Montag gemeinsam mit Außenminister Jean-Yves Le Drian den Militärflughafen bei Abu Dhabi in den Vereinigten Arabischen Emiraten besucht, über den die Luftbrücke für die Evakuierungen aus Kabul abgewickelt wurde.

Bereits am Donnerstag war der Evakuierungseinsatz der Bundeswehr am Flughafen von Kabul nach elf Tagen zu Ende gegangen. Am Freitag beendete dann auch das spanische Militär seine Luftbrücke und zog sich vollständig aus Afghanistan zurück. Die britischen Truppen sollten am Wochenende folgen. Die USA - vom Truppenkontingent her mit Abstand am stärksten vertreten - wollen ihre Soldaten bis Dienstag aus Afghanistan abziehen und damit ihren vor 20 Jahren begonnen Militäreinsatz am Hindukusch beenden.

Jill Biden wendet sich an Soldaten-Familien: «Sie sind nicht allein»

WASHINGTON: Die amerikanische First Lady Jill Biden hat sich nach dem tödlichen Terroranschlag in Kabul an die Familien von Militärangehörigen und Veteranen gewandt. «Der tragische Anschlag vor dem Flughafen von Kabul in dieser Woche hat uns das ultimative Opfer, das Sie zu bringen bereit sind, schmerzlich vor Augen geführt», schrieb Biden am Freitagabend (Ortszeit) auf Facebook. «Als Nation haben wir in den letzten zwanzig Jahren so viel von Ihnen verlangt.» So viele hätten eine enorme Last auf sich genommen, schrieb Biden weiter. «Sie haben uns mehr gegeben, als wir je zurückzahlen können.»

Das Ende des Einsatzes in Afghanistan sei ein emotionaler Moment, fuhr Biden fort. «Sie sollen wissen, dass mein Herz bei Ihnen ist, während Sie überlegen, was als Nächstes auf Ihre Familie, Ihre Gemeinschaft und unser Land zukommt. Sie sind nicht allein.»

Außerhalb des Flughafens in der afghanischen Hauptstadt Kabul hatten am Donnerstag ein Selbstmordattentäter und mehrere Kämpfer der Terrormiliz IS Dutzende Menschen getötet, darunter 13 US-Soldaten. Die USA wollen ihre Truppen bis Dienstag aus Afghanistan abziehen und damit ihren 2001 begonnen Militäreinsatz am Hindukusch beenden.

Robert Kennedys Mörder könnte auf Bewährung freikommen

SAN DIEGO: Der Mörder von Robert F. Kennedy, Sirhan Sirhan, könnte bald aus dem Gefängnis entlassen werden. Ein Bewährungsausschuss in Kalifornien habe sich am Freitag für die Freilassung des 77-Jährigen ausgesprochen, berichteten die «Los Angeles Times» und der Sender CNN übereinstimmend. Sirhan sitzt seit 53 Jahren im Gefängnis. Dies war sein 16. Gnadengesuch. Die Entscheidung der Kommission muss nun von einer weiteren Stelle geprüft werden, bevor sie dem kalifornischen Gouverneur vorgelegt wird. Der könnte die Freilassung noch blockieren.

Sirhan, ein in Jerusalem geborener Palästinenser, hatte Kennedy am 5. Juni 1968 in Los Angeles erschossen, Stunden, nachdem dieser die Vorwahlen in Kalifornien zur Kür des demokratischen Präsidentschaftskandidaten gewonnen hatte. Sirhan habe damit gegen Kennedys pro-israelische Haltung protestiert, hieß es damals. Fünf Jahre zuvor war Kennedys Bruder, Präsident John F. Kennedy, in Dallas (Texas) erschossen worden.

Sirhan wurde 1969 zunächst zum Tode verurteilt. Nach der Aussetzung der Todesstrafe in Kalifornien im Jahr 1972 wurde die Strafe in lebenslange Haft umgewandelt.