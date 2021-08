Neues aus dem Ausland am Samstag

Von: Redaktion (dpa) | 07.08.21 | Aktualisiert um: 14:55 | Überblick

Große Brände auf der Insel Euböa - Gouverneur fleht um Hilfe

ATHEN/EUBÖA: Die Brände auf der zweitgrößten griechischen Insel Euböa wüten immer stärker. Fanis Spanos, der für die Insel zuständige Gouverneur der Region Mittelgriechenland, setzte am Samstagmorgen über Facebook einen verzweifelten Hilferuf ab. «Das Feuer geht unvermindert weiter, es verbrennt Wälder und zerstört Häuser, es bedroht Menschenleben! Wir wollen endlich eine ernsthafte Anzahl von Löschflugzeugen, die wir seit dem ersten Tag fordern! Und mehr Löschzüge!»

Die Feuer könnten nicht alleine mit Bulldozern bekämpft werden, fügte Spanos hinzu. «Wenn wir nichts unternehmen, wird sich das Feuer wirklich überall ausbreiten», warnte er. Auf Euböa waren in den vergangenen Tagen zahlreiche Ortschaften evakuiert worden. Auch mit Fähren wurden Menschen abgeholt, weil der Landweg mancherorts abgeschnitten war. Viele Häuser sind bereits abgebrannt - genaue Zahlen des Ausmaßes liegen jedoch noch nicht vor. Die Einsatzkräfte konzentrieren sich derzeit noch auf die stärker besiedelte brennende Region im Norden Athens.

Israelische Kampfflieger greifen Raketenbasis der Hamas an

TEL AVIV: Israelische Kampfflugzeuge haben in der Nacht zu Samstag ein Militärgelände und eine Raketenabschussbasis im Gazastreifen angegriffen. Nach Angaben der Armee am Samstag handelte es sich um eine Reaktion auf Feuerballons, die am Vortag wiederholt vom Gazastreifen aus in Richtung Israel aufstiegen.

Die Raketenbasis befand sich nach Armeeangaben in der Nähe von Gebieten, in denen Zivilisten leben. Über Tote und Verletzte gab es zunächst keine Angaben. Die EU, USA und Israel stufen die Hamas als Terrororganisation ein.

Brände bringen Athen unerträgliche Luft - Hoffnung auf «Zeitfenster»

ATHEN: Die Brandkatastrophe in Griechenland dauert an und bringt der Millionenmetropole Athen gefährliche Luft. Wegen der starken Rauchbildung stinkt die ganze Stadt und Asche geht am dritten Tag in Folge nieder. «Schließen Sie alle Fenster und gehen Sie nicht aus dem Haus», riefen die Behörden die Einwohner auf. Die ganze Nacht durch loderten im Norden der griechischen Hauptstadt die Flammen. «Wenn wir es heute nicht schaffen, die Brände einzudämmen, dann werden wir ein Riesenproblem haben», sagte der für den Zivilschutz zuständige Vizegouverneur des Großraums Athens, Wassilis Kokkalis, am Samstagmorgen im Staatsfernsehen.

Weil die Winde in der Nacht und am frühen Morgen nachließen, gebe es ein «Zeitfenster» für die Feuerwehr, die Brände im Norden Athens in den Griff zu bekommen, hieß es. Unterdessen bestätigte Kokkalis, dass es drei Festnahmen mutmaßlicher Brandstifter gegeben habe.

Großbrände toben weiterhin auch auf der zweitgrößten griechischen Insel Euböa sowie nahe Olympia und Sparta auf der Halbinsel Peloponnes. An den Löscharbeiten nehmen auch Feuerwehrleute aus der Ukraine, Rumänien und Zypern teil. Zudem sind Löschflugzeuge und Hubschrauber aus Frankreich, der Schweiz, Schweden und Kroatien im Einsatz.

Weitere US-Sanktionen angesichts von Festnahmewelle in Nicaragua

WASHINGTON: Angesichts fortlaufender Festnahmen von Oppositionellen in Nicaragua hat die US-Regierung weitere Sanktionen verhängt. 50 Familienangehörige von Mitgliedern der Nationalversammlung und des Justizsystems in Nicaragua würden mit Visa-Beschränkungen belegt, teilte das US-Außenministerium am Freitag in Washington mit. Es gehe darum, auf breiter Front gegen jene vorzugehen, die verantwortlich seien für Angriffe des dortigen Regimes auf die Demokratie, und gegen jene, die davon profitierten. Bereits Mitte Juli hatte die US-Regierung 100 Mitglieder der nicaraguanischen Nationalversammlung und des Justizsystems mit Strafmaßnahmen belegt und die US-Visa der Betroffenen widerrufen.

Das US-Außenministerium beklagte, in den vergangenen zwei Monaten habe das Regime von Nicaraguas Präsident Daniel Ortega mehrere Dutzend politische Gegner und pro-demokratische Akteure festnehmen lassen, darunter sieben Präsidentschaftskandidaten. Erst in dieser Woche sei auch die Vizepräsidentschaftskandidatin Berenice Quezada festgenommen worden. Am Freitag wurde das Parteienbündnis CxL (Bürger für die Freiheit), für das sie antreten wollte, wegen angeblicher Gesetzesverstöße von der Präsidentenwahl im November ausgeschlossen.

In dem mittelamerikanischen Land hatte es zuletzt eine Welle an Festnahmen von Oppositionellen gegeben. Die Opposition wirft der autoritären Regierung von Ortega vor, vor der Wahl mögliche Rivalen und Kritiker aus dem Weg räumen zu wollen. Der frühere Revolutionär regierte Nicaragua von 1979 bis 1990 und erneut seit 2007. Im Jahr 2014 verabschiedete seine Partei eine Verfassungsreform, mit der die bis dahin geltende Begrenzung der Amtszeit eines Präsidenten abgeschafft wurde.

USA belegen fünf Terror-Anführer in Afrika mit Sanktionen

WASHINGTON: Die USA belegen fünf Anführer von islamistischen Terrorgruppen in Afrika mit Sanktionen. Die fünf Männer sollen führende Positionen in den Terrorgruppen IS-Mosambik, Al-Schabaab und JNIM, die mit dem Terrornetzwerk Al-Kaida verbunden ist, innehaben, wie das Außenministerium in Washington am Freitag (Ortszeit) bekanntgab. Die Männer wurden auf eine entsprechende Terrorliste gesetzt.

Unter ihnen ist etwa Bonomade Machude Omar, der die Abteilungen für militärische und externe Angelegenheiten von IS-Mosambik leiten soll. Er soll für mehrere Terrorangriffe verantwortlich sein. Sidanag Hitta ist nach Angaben des Ministeriums ein ranghoher Anführer und Befehlshaber von JNIM in Mali. Ali Mohamed Rage sei Sprecher von Al-Schabaab und an der Planung von Anschlägen in Kenia und Somalia beteiligt gewesen, teilte das Ministerium mit.

Die US-Sanktionen haben unter anderem zur Folge, dass möglicher Besitz der Männer in den USA eingefroren wird. Durch die Sanktionierung dürften auch andere internationale Transaktionen für die Betroffenen schwieriger werden, denn viele Unternehmen und Banken schrecken vor Geschäften mit sanktionierten Firmen und Personen zurück. Personen, die mit den Betroffenen Geschäfte machen, drohen ebenfalls Sanktionen.

Biden gibt Kandidaten für US-Botschafterposten in der Schweiz bekannt

WASHINGTON: US-Präsident Joe Biden will den LGBTQ-Aktivisten Scott Miller auf den Posten des Botschafters in der Schweiz und Liechtenstein berufen.

Miller ist Co-Vorsitzender der Gill Foundation, die sich für die Rechte von Lesben, Schwulen, Bisexuellen, Trans-Menschen und queeren Menschen einsetzt. Dafür steht auch die englische Abkürzung LGBTQ. Miller und sein Ehemann Tim Gill gehörten zu den Top-Akteuren in Gleichstellungsfragen der LGBTQ-Gemeinschaft in den USA, schrieb das Weiße Haus über Miller. Biden muss die Nominierung nun an den Senat übermitteln. Die Parlamentskammer muss die Personalie bestätigen.

Italiens Ex-Ministerpräsident Conte neuer Chef der Sterne-Bewegung

ROM: Der italienische Ex-Ministerpräsident Guiseppe Conte ist neuer Chef der Fünf-Sterne-Bewegung. Von 67.064 Stimmberechtigten wählten mehr als 92 Prozenten den Juristen als Parteichef, wie die Bewegung am Freitagabend mitteilte. Der ehemals parteilose Jurist war von Juni 2018 bis Februar 2021 Ministerpräsident Italiens, bevor die Regierungskoalition zerbrach und Mario Draghi das Amt als Ministerpräsident übernahm.

Seit Januar 2020 war die Sterne-Bewegung ohne echte Führung, als der damalige Parteichef und heutige Außenminister Luigi Di Maio aufgab. Vito Crimi war seither Interimschef. Eigentlich wollten die Fünf Sterne schon vor Wochen die Führungsfrage klären. Streitereien zwischen Conte und dem Parteimitgründer Beppe Grillo hatten das allerdings verzögert. Grillo warf dem 56 Jahre alten Conte vor, keine politische Vision zu haben.

Die populistische Bewegung gilt als Anti-Establishment-Partei. In Draghis aktuellem Mehrparteienbündnis stellt sie vier Minister. Er werde alles daran setzen, um der Politik ihre «Würde» zurückzugeben, sagte Conte. «Die Politik, so habe ich persönlich festgestellt, ist ein edles, sehr edles Unterfangen.»