Neues aus dem Ausland am Samstag

Von: Redaktion (dpa) | 27.06.21 | Aktualisiert um: 00:15 | Überblick

Vier Tote bei Absturz von Heißluftballon in US-Staat New Mexico

ALBUQUERQUE/WASHINGTON: Beim Absturz eines Heißluftballons im US-Bundesstaat New Mexico sind am Samstag vier Menschen ums Leben gekommen. Die Polizei in Albuquerque teilte mit, der Ballon habe eine Stromleitung gerammt. Vier Menschen seien bei dem Absturz umgekommen. Eine weitere Person sei ins Krankenhaus gebracht worden und befinde sich in einem kritischen Zustand. Wegen des Zusammenpralls mit der Leitung sei es in der Umgebung zu Stromausfällen gekommen. Die Ursache des Absturzes werde untersucht.

In Fernsehaufnahmen war zu sehen, wie die Gondel des Ballons auf einer Straßenkreuzung lag. Örtliche Medien berichteten, die Gondel sei mit den Insassen dort abgestürzt. Daraufhin habe sich der Ballon gelöst, sei weggeflogen und später anderswo aufgefunden worden.

Frankreich wählt wieder - Entscheidung in den Regionen

PARIS: Nach einer historisch niedrigen Wahlbeteiligung bei der ersten Runde der Regionalwahlen blickt das politische Frankreich mit Sorge auf die zweite und entscheidende Abstimmung am Sonntag (ab 6.00 Uhr). Mit Spannung wird auch auf das Abschneiden der rechtspopulistischen Partei Rassemblement National (früher: Front National) von Marine Le Pen geschaut. RN steckte in der ersten Runde am vergangenen Sonntag zwar einen Rückschlag ein, könnte aber laut Umfragen die südliche Region Provence-Alpes-Côte-d'Azur für sich entscheiden.

Bei den Regional- und Départementswahlen werden unter anderem die Regionalräte neu besetzt. Es sind die letzten landesweiten Abstimmungen vor der Präsidentenwahl in rund zehn Monaten. Frankreichs Regionen haben etwa in den Bereichen öffentlicher Verkehr, Bildung und Wirtschaftsförderung wichtige Kompetenzen. Im zentralistisch organisierten Nachbarland ist ihr Einfluss verglichen mit den deutschen Bundesländern aber begrenzt.

Feuer erschwert Suche nach Vermissten des Hauseinsturzes in Florida

MIAMI: Nach dem Teileinsturz eines zwölfstöckigen Wohnhauses im US-Bundesstaat Florida erschwert ein Feuer die Suche nach Vermissten. Die Bürgermeisterin des Bezirks Miami-Dade, Daniella Levine Cava, sagte am Samstag an der Unglücksstelle in Surfside nahe Miami, es sei extrem schwierig, den Ursprung der Flammen ausfindig zu machen, sie zu isolieren und zu löschen. Dies behindere die Suche nach möglicherweise noch Verschütteten.

Die Rettungskräfte nutzten aber alle verfügbaren Instrumente, um den Brand zu bekämpfen und zugleich in den Trümmern weiter nach Überlebenden zu suchen. «Wir haben weiter Hoffnung», betonte Levine Cava. Bislang seien keine weiteren Vermissten gefunden worden. 159 Menschen gelten ihr zufolge weiter als vermisst, vier Tote wurden bestätigt.

Das strandnahe Gebäude mit rund 130 Wohneinheiten war in der Nacht zu Donnerstag teilweise eingestürzt. Die Menschen wurden im Schlaf von dem Unglück überrascht. Seitdem läuft eine verzweifelte Suche nach Überlebenden, die auch durch Regen erschwert wurde.

Nach Attacke von Würzburg: Noch eine Frau in Lebensgefahr

WÜRZBURG: Nach der Messerattacke von Würzburg befindet sich nach Angaben der Polizei noch eine Frau in Lebensgefahr. Zwei von sieben ernstlich Verletzten seien inzwischen aus dem Krankenhaus entlassen worden, der Zustand der anderen sei ärztlich stabilisiert worden, teilte die Polizei am Samstag auf einer Pressekonferenz in Würzburg mit.

Ein 24 Jahre alter Somalier hatte am Freitagnachmittag drei Frauen in der Würzburger Innenstadt getötet. Der Mann war den Angaben zufolge bereits vorher auffällig geworden. Ob psychische Probleme oder islamistische Tendenzen als Motiv im Vordergrund standen, muss noch ermittelt werden.

Ermittler finden Hassbotschaften in Unterkunft des Würzburger Täters

WÜRZBURG: Ermittler haben im Obdachlosenheim, in dem der mutmaßliche Messerangreifer von Würzburg zuletzt lebte, Hassbotschaften gefunden. Das sagte der Leitende Kriminaldirektor Armin Kühnert am Samstag in Würzburg. Das Material sei sichergestellt, aber noch nicht ausgewertet worden. Auch Nachrichten auf einem entdeckten Handy müssten noch untersucht werden, was wegen der dabei genutzten Fremdsprache etwas dauere.

Der Somalier soll am Freitagnachmittag in der Innenstadt grundlos auf ihm unbekannte Menschen eingestochen haben. Drei starben, mehrere wurden verletzt. Bislang ist unklar, ob der zuvor psychisch auffällige Mann aus islamistischen Motiven handelte und/oder während der Bluttat verwirrt war.

Rotes Kreuz verurteilt Tötung von Ärzte-ohne-Grenzen-Mitarbeitern

JOHANNESBURG/ADDIS ABBEBA: Der Tod von drei Mitarbeitern der Organisation Ärzte ohne Grenzen (MSF) in der umkämpften äthiopischen Konfliktregion Tigray ist auf scharfe Kritik des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz (IKRK) gestoßen. Derartige Attacken würden die humanitäre Hilfe in der Region untergraben, obwohl sie dort zunehmend gebraucht würde, heißt es am Samstag in einer Erklärung des IKRK.

Weiter unklar ist, wer den Tod der drei MSF-Mitarbeiter zu verantworten hat. Laut MSF-Angaben waren eine aus Spanien stammende Notfallkoordinatorin sowie zwei äthiopische Mitarbeiter am Freitag tot in der Nähe ihres Fahrzeugs entdeckt worden, nachdem der Kontakt zu ihnen am Vortag abgerissen war.

Das äthiopische Militär hatte sich in einer Erklärung am Abend auf erste Informationen berufen, wonach TPFL-Rebellen die drei verschleppt und getötet hätten. Das ranghohe TPLF-Exekutivmitglied Getachew K. Reda dagegen erklärte über den Kurznachrichtendienst Twitter, der Tod der MSF-Mitarbeiter gehe ebenso wie der von einem halben Dutzend Menschen in einem nahe gelegenen Flüchtlingslager auf das Konto fliehender Regierungssoldaten. Eine unabhängige Überprüfung der Informationen aus der umkämpften Region gilt als schwierig.

Die Regierung in Addis Abeba hatte im November eine Militäroffensive gegen die Volksbefreiungsfront von Tigray (TPLF) begonnen, die bis dahin in der gleichnamigen Region im Norden Äthiopiens an der Macht war. Hintergrund waren jahrelange Spannungen zwischen der TPLF und der Zentralregierung. Inzwischen sind weitere Akteure beteiligt, darunter eritreische Truppen und Milizen. Hunderttausende Menschen in Tigray sind auf humanitäre Hilfe angewiesen, allerdings hatten Hilfsorganisationen wegen der Sicherheitslage und bürokratischer Hürden lange keinen vollen Zugang zu allen Notleidenden.

EU-Parlamentspräsident spricht mit Papst über Migration

ROM: EU-Parlamentspräsident David Sassoli hat mit Papst Franziskus bei einer Privataudienz über die Lage von Migranten im Mittelmeer gesprochen. «Ein Europa, das Menschen auf dem Meer nicht rettet und sie sterben lässt, drückt keine Menschlichkeit aus», sagte der 65-Jährige Sozialdemokrat am Samstag nach dem Treffen mit dem Oberhaupt der katholischen Kirche vor Journalisten im Vatikan. Die Menschen müssten gerettet werden. Es gehe aber um Tausende Menschen, nicht um Millionen. «Wir müssen zeigen, dass Themen wie Aufnahme und Integration sehr wichtig sind», erklärte der Italiener weiter.

Der Vatikan teilte im Nachgang der Audienz nichts zu den Gesprächsinhalten mit. Papst Franziskus hatte unlängst beim traditionellen Angelus-Gebet das Mittelmeer als «größten Friedhof Europas» bezeichnet.

Von Libyen oder Tunesien aus machen sich Menschen in kleinen Schlauchbooten immer wieder auf den Weg in Richtung Europa über das zentrale Mittelmeer. Einige geraten in Seenot, kentern und sterben oder werden von der Küstenwache abgefangen und zurück in Länder gebracht, wo ihnen Gewalt dort. Nach Angaben der Internationalen Organisation für Migration starben seit Jahresbeginn mehr als 690 Migranten im Mittelmeer.

Polizei: Opfer der Bluttat von Würzburg überwiegend Frauen

WÜRZBURG: Bei den Opfern der Messerattacke von Würzburg handelt es sich überwiegend um Frauen. Wie die Polizei am Samstag bei einer Pressekonferenz in Würzburg erklärte, sind neben den drei Getöteten auch die meisten Verletzten weiblich.

Ob der mutmaßliche Täter, ein 24 Jahre alter Mann aus Somalia, bewusst Frauen als Opfer ausgewählt hatte, sei hingegen noch nicht bekannt und müsse noch ermittelt werden. Nach gegenwärtigem Ermittlungsstand könne es sich auch um einen Zufall handeln.

Am Freitagnachmittag hatte der 24-Jährige in der Würzburger Innenstadt nach Angaben der Ermittlungsbehörden grundlos auf ihm unbekannte Menschen eingestochen. Zunächst war unklar, ob der zuvor psychisch auffällige Mann aus islamistischen Motiven handelte.

Herrmann: Motiv für Würzburger Messerangriff muss noch geklärt werden

WÜRZBURG: Das Motiv für die tödliche Messerattacke von Würzburg am Freitag ist noch immer nicht vollends geklärt. Es müsse jetzt ermittelt werden, inwiefern die Psyche des 24 Jahre alten Somaliers eine Rolle gespielt habe und inwiefern islamistische Einstellungen zur Tat beigetragen hätten, sagte Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU) am Samstag bei einer Pressekonferenz in Würzburg. Die Ermittler gingen weiter davon aus, dass es sich um einen Einzeltäter handelt.

Von den mindestens fünf Schwerverletzten des Messerangriffs kämpfen nach Herrmanns Angaben immer noch mehrere Menschen um ihr Leben. Er hoffe und bete, dass diejenigen, die in Lebensgefahr seien, wieder genesen könnten.

Am Freitagnachmittag hatte der 24 Jahre alte Somalier nach Darstellung der Polizei offenbar grundlos auf ihm unbekannte Menschen eingestochen. Drei starben, darunter eine Verkäuferin eines Kaufhauses. Fünf wurden schwer verletzt, zudem gab es mindestens zwei Leichtverletzte. Bislang ist unklar, ob der zuvor psychisch auffällige Mann aus islamistischen Motiven handelte oder während der Bluttat verwirrt war.

Anwalt des Angreifers: Islamistisches Motiv bisher nicht erkennbar

WÜRZBURG: Nach der Messerattacke mit drei Toten in Würzburg ist Haftbefehl gegen den mutmaßlichen Täter erlassen worden. Dieser laute auf dreifachen Mord und sechsfachen versuchten Mord, sagte der Pflichtverteidiger des verdächtigen Somaliers, Hanjo Schrepfer, am Samstag in Würzburg. Sein Mandant solle noch am Samstag in ein Gefängnis in Untersuchungshaft überstellt werden. Er sei haftfähig trotz einer Beinschussverletzung.

Nach Gesprächen mit dem 24-Jährigen könne er bisher kein islamistisches Motiv erkennen. «Offiziell hat er sich noch nicht zur Sache eingelassen», sagte Schrepfer.

Der Somalier soll am Freitagnachmittag in der Würzburger Innenstadt grundlos auf ihm unbekannten Menschen eingestochen haben. Drei starben, fünf wurden schwer verletzt. Zudem gab es mindestens zwei Leichtverletzte. Bislang ist unklar, ob der zuvor psychisch auffällige Mann aus islamistischen Motiven handelte oder während der Bluttat verwirrt war.

Aus Sicherheitskreisen hieß es am Samstag, der junge Mann habe bei seiner Vernehmung eine Äußerung gemacht, die auf religiösen Fanatismus schließen lasse. Hinweise auf Kontakte zu militanten Salafisten gibt es dem Vernehmen nach bisher jedoch nicht.

Mann übergießt Menschen mit Benzin - Sechs Verletzte

PERM: Nach einem Streit hat ein Mann in Russland mehrere Menschen mit Benzin übergossen und angezündet.

Fünf von ihnen und der Tatverdächtige seien mit Verbrennungen in ein Krankenhaus gebracht worden, teilten die Ermittler in der Stadt Perm mit. Zu dem Vorfall kam es demnach in der Nacht zum Samstag in einem Schuppen in der Stadt Solikamsk etwa 1200 Kilometer östlich von Moskau. Dort hielten sich sieben Männer und drei Frauen auf, es soll dann zu einem Konflikt mit dem alkoholisierten Mann gekommen sein. Die Hintergründe waren zunächst unklar. Gegen den 44-Jährigen wird den Angaben zufolge wegen versuchten Mordes ermittelt.

Vatikan untersucht Vorwürfe gegen Vertrauten von Johannes Paul II.

WARSCHAU: Der Vatikan untersucht Vertuschungsvorwürfe gegen den langjährigen Sekretär des verstorbenen Papstes Johannes Paul II., Kardinal Stanislaw Dziwisz. Auf Bitten des Heiligen Stuhls habe sich der emeritierte Erzbischof von Genua, Kardinal Angelo Bagnasco, zehn Tage in Polen aufgehalten, dort Dokumente eingesehen und Gespräche geführt, teilte die päpstliche Nuntiatur in Polen am Samstag mit. «Ziel (der Visite) war die Überprüfung der auch öffentlich signalisierten Vorwürfe der Vernachlässigung durch Kardinal Dziwisz während seiner Amtszeit als Erzbischof von Krakau von 2005 bis 2016», hieß es weiter.

Im November war der 82-jährige Dziwisz durch einen polnischen Dokumentarfilm schwer belastet worden. In der 80-minütigen Dokumentation «Don Stanislao» des Senders TVN24 kamen Missbrauchsopfer, Priester, Kirchenexperten sowie investigative Journalisten zu Wort. Sie warfen Dziwisz vor, als Vertrauter und Sekretär des polnischen Papstes Johannes Paul II. zwischen 1978 und 2005 Vorwürfe über kirchliche Würdenträger wegen sexuellen Missbrauchs weltweit unter den Teppich gekehrt zu haben - teils wegen persönlicher Bekanntschaften, teils aber auch, weil die mutmaßlichen Täter der Kirche große Geldspenden eingebracht hätten.

Dziwisz wies die Vorwürfe seinerzeit zurück und sprach von «verleumderischen Anschuldigungen». Der Vorsitzende der polnischen Bischofskonferenz, Erzbischof Stanislaw Gadecki, hatte nach der Ausstrahlung des Films gesagt, er hoffe, dass alle Fragwürdigkeiten, die in der Reportage dargestellt würden, von einer Kommission des Vatikans aufgeklärt würden.

Bundesregierung: Messerattacke richtet sich gegen jede Religion

BERLIN/WÜRZBURG: Die Bundesregierung hat erschüttert auf die Messerattacke von Würzburg reagiert. «Die Ermittlungen werden ergeben, was den Amokläufer von Würzburg antrieb. Sicher ist: Seine entsetzliche Tat richtet sich gegen jede Menschlichkeit und jede Religion», schrieb Regierungssprecher Steffen Seibert am Samstag auf Twitter. «Alle Gedanken und Gebete sind heute bei den Schwerverletzten und den Familien der Opfer in ihrem Schmerz.»

Der 24-jährige Verdächtige soll am späten Freitagnachmittag in der Innenstadt von Würzburg offensichtlich wahllos auf Passanten eingestochen haben. Drei Menschen starben, mindestens fünf wurden schwer verletzt. Der Angreifer, ein Mann aus Somalia, wurde von der Polizei angeschossen und festgenommen.

Das Tatmotiv ist laut Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) noch unklar. «Noch ist eine abschließende Bewertung des Tatmotivs nicht möglich, daher können wir im Moment auch noch nichts ausschließen. Die Ermittlungen in Bund und Ländern laufen auf Hochtouren», sagte Seehofer der «Bild am Sonntag».

Messerattacke in Würzburg: Attentäter hatte Schutzstatus

BERLIN: Nach der Messerattacke in Würzburg gibt es Hinweise auf ein islamistisches Motiv des Angreifers. Allerdings schließen die Ermittler nach wie vor auch eine psychische Erkrankung als Hintergrund der Tat nicht aus. Aus Sicherheitskreisen hieß es am Samstag, der mutmaßliche Täter habe bei seiner Vernehmung eine Äußerung gemacht, die auf religiösen Fanatismus schließen lasse.

Hinweise auf Kontakte zu militanten Salafisten gibt es dem Vernehmen nach bisher jedoch nicht. Der Angreifer soll 1997 in der somalischen Hauptstadt Mogadischu geboren sein. Er kam 2015 nach Deutschland. Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur erhielt der Somalier subsidiären Schutz.

«Ich bin von dieser unfassbar brutalen Tat tief erschüttert», sagte Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU). Seine Gedanken seien bei den Opfern und ihren Angehörigen. Eine abschließende Bewertung des Tatmotivs sei noch nicht möglich. «Nach allem, was wir wissen, ist es dem couragierten Eingreifen mutiger Männer und Frauen in Würzburg und dem entschlossenen Handeln der Polizei zu verdanken, dass noch Schlimmeres verhindert wurde», sagte Seehofer. Dieses selbstlose und mutige Handeln «unter Einsatz ihres eigenen Lebens verdient höchste Anerkennung».

Demos in Italien für weiteren Kündigungsstopp

ROM: In Italien haben in mehreren Städten Tausende Arbeiter für die Verlängerung des Kündigungsstopps demonstriert. «Wir fordern, Kündigungen für weitere vier Monate bis Ende Oktober zu blockieren», sagte der Generalsekretär der Gewerkschaft CGIL, Maurizio Landini, im öffentlich-rechtlichen Fernsehsender «Rainews 24» am Samstag. Der Stopp wäre ab dem 1. Juli nicht mehr in Kraft. Er gilt etwa für Unternehmen in bestimmten Wirtschaftssektoren, die besonders von den wirtschaftlichen Auswirkungen der Corona-Pandemie getroffen wurden.

Rom hatte die Regelung Ende Februar 2020 zum Schutz der Arbeitnehmer eingeführt und mehrmals verlängert. Die Gewerkschaften befürchten, dass ein Ende des Kündigungsstopps zu einer «sozialen Bombe» wird und fordern Sicherheit für Arbeitnehmer, wie der Chef der Gewerkschaft UIL, Pierpaolo Bombardieri, sagte.

Arbeitgebervertreter kritisieren dagegen, dass sich Firmen wegen der Blockade nur langsam neu organisieren können, um wieder konkurrenzfähig auf dem Markt zu sein. Auch im politischen Rom herrscht Medienberichten zufolge Uneinigkeit, ob und wie der Stopp verlängert werden soll. Mit einem Ende dürften Tausende Jobs auf dem Spiel stehen.

Luxemburgs Außenminister: Ungarns Orban nicht EU-fähig

MÜNCHEN/LUXEMBURG: Luxemburgs Außenminister Jean Asselborn hält den ungarischen Regierungschef Viktor Orban für nicht EU-fähig. Hintergrund ist zurzeit der Streit über ein ungarisches Gesetz, das Publikationen verbietet, die Kindern und Jugendlichen zugänglich sind und Sexualität darstellen, die von der heterosexuellen abweicht. Er kritisiere Orban schon seit der Flüchtlingskrise, sagte Asselborn am Samstag dem Bayerischen Rundfunk (Bayern 2).

«Ich hatte mir schon 2016 in der Sache Migration erlaubt zu sagen, dass Orban nicht EU-fähig ist. Ich weiß ja, man kann die Ungarn nicht ausschließen, das geht auch nicht wegen des Volkes», sagte Asselborn. Die EU müsse in der Sache zusammenstehen. «Und dann, das haben wir ja jetzt auch angefangen, ihn (Orban) politisch total isolieren. Und dann hoffen, dass auf dem juristischen Niveau die Beschlüsse gefasst werden, die uns einen Hebel geben.»

Asselborn zielt mit seinen Äußerungen darauf ab, dass ein Vertragsverletzungsverfahren gegen Ungarn angestoßen wird. «Jetzt kommt ein Brief der (EU)-Kommission an das Mitgliedsland, der sagt, das, was ihr da macht, ist gegen die Werte der Europäischen Union, dann kann Ungarn antworten, wenn es will. Dann kommt ein zweiter Brief, der sagt, wenn ihr das nicht ändert (...) dann gehen wir vor den Europäischen Gerichtshof und stoßen ein Vertragsverletzungsverfahren an. Und dann hoffe ich, dass (...) der Gerichtshof in seiner Weisheit das Richtige entscheidet.»

Steinmeier: Rechtsstaat zieht Täter von Würzburg zur Verantwortung

BERLIN/WÜRZBURG: Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat sich «erschüttert» über die Messerattacke von Würzburg mit drei Toten und mehreren Verletzten geäußert. «Der Täter hat mit äußerster Brutalität gehandelt. Für diese menschenverachtende Tat wird er durch den Rechtsstaat zur Verantwortung gezogen», erklärte er am Samstag. Ganz Deutschland trauere mit den Angehörigen der Opfer. «Ich bin in Gedanken bei denen, die ihre Nächsten verloren haben. Den Verletzten wünsche ich baldige Genesung.»

Steinmeier dankte auch den Polizisten, «die mit einem entschiedenen Einsatz den Täter überwältigt haben». Sein Dank gehe auch an die Rettungskräfte, die die Verletzten versorgt hätten, hieß es in der Mitteilung.

Offenbar wahllos hatte ein Mann am späten Freitagnachmittag in Würzburg Menschen angegriffen. Drei Opfer starben, mindestens fünf weitere wurden schwer verletzt. Kurz nach der Attacke fasste die Polizei den mutmaßlichen Täter, einen 24 Jahre alten Somalier. Der Angreifer ist nach bisherigen Erkenntnissen womöglich psychisch krank. Aber auch ein islamistisches Motiv wird geprüft.

Trauerbeflaggung in Bayern nach tödlicher Attacke von Würzburg

NÜRNBERG/WÜRZBURG: Nach der Messerattacke mit drei Toten in Würzburg hat Ministerpräsident Markus Söder (CSU) für Bayern Trauerbeflaggung angekündigt. «Die Ereignisse sind unfassbar und schockierend», sagte er am Samstag in Nürnberg. Bayern trauere um die Opfer. «Wir bangen, beten und hoffen mit den Verletzten und den Angehörigen.» Die landesweite Trauerbeflaggung soll drei Tage - bis einschließlich Montag - dauern.

Besonders dankte Söder den Bürgern, die am Freitag in der Würzburger Innenstadt versucht hätten, den Täter zu stellen und in Schach zu halten: «Das war ein ganz beeindruckendes Engagement.» Nun müssten die Umstände der Tat und die Motive geklärt werden.

Offenbar wahllos hatte ein Mann am späten Freitagnachmittag in Würzburg Menschen angegriffen. Drei Opfer starben, mindestens fünf weitere wurden schwer verletzt. Kurz nach der Attacke fasste die Polizei den mutmaßlichen Täter, einen 24 Jahre alten Somalier. Der Angreifer ist nach bisherigen Erkenntnissen womöglich psychisch krank. Aber auch ein islamistisches Motiv des Angreifers wird geprüft.

Nach Tornado in Tschechien beginnen die Aufräumarbeiten

BRECLAV: Nach dem verheerenden Tornado im Südosten Tschechiens haben die Aufräumarbeiten begonnen. Soldaten und Feuerwehrleute räumten am Samstag unter anderem Autos weg, die der Wirbelsturm umhergeworfen hatte. Statiker prüften, welche Gebäude wegen Einsturzgefahr abgerissen werden müssen. Verschüttete wurden nicht mehr unter den Trümmern vermutet.

Bei dem Unwetter am Donnerstag waren fünf Menschen ums Leben gekommen und rund 200 verletzt worden. Unter den Toten ist nach einem Bericht des öffentlich-rechtlichen Rundfunks in Tschechien auch eine schwangere Frau aus dem Nachbarland Slowakei, deren ungeborenes Kind ebenfalls starb.

In sieben Ortschaften in Südmähren wurden Hunderte Gebäude teils oder ganz zerstört. Nach Einschätzung des Wetterdienstes hinterließ der Tornado eine 500 Meter breite und 26 Kilometer lange Schneise der Verwüstung. «Ich habe den Krieg erlebt, aber so etwas habe ich im Leben nicht gesehen», sagte eine alte Frau der Agentur CTK.

Das Ministerium für Regionalentwicklung kündigte an, umgerechnet 16 Millionen Euro an Soforthilfen für den Wiederaufbau zur Verfügung zu stellen. Die Prager Regierung unter Ministerpräsident Andrej Babis will zudem Gelder aus dem EU-Solidaritätsfonds beantragen, der nach großen Naturkatastrophen Hilfe leistet. Bei Hilfsorganisationen gingen zudem innerhalb von kürzester Zeit umgerechnet knapp sechs Millionen Euro von privaten Spendern für die Unwetteropfer ein.

Hunderte Menschen vor Hochwasser in Sicherheit gebracht

BLAGOWESCHTSCHENSK: Im äußersten Osten Russlands haben mehrere Gebiete mit schweren Überschwemmungen zu kämpfen. Betroffen sind vor allem viele Dörfer entlang des Flusses Amur nahe der Stadt Blagoweschtschensk an der Grenze zu China. Hunderte Menschen seien bereits in Sicherheit gebracht worden, teilten die Behörden am Samstag mit. Videos zeigten, wie Rettungskräfte in Schlauchbooten durch überflutete Straßen fuhren und Hunde, Katzen sowie Kälber vorm Ertrinken retteten. Mehrere Dörfer waren demnach ohne Strom.

Die Behörden rechnen mit weiter steigenden Pegeln. Hunderte Freiwillige füllten den Angaben zufolge Sandsäcke und stapelten sie entlang der Ufer des Amur. Zudem werden weitere Notunterkünfte in Schulen, Kindergärten und anderen öffentlichen Gebäuden eingerichtet. Außerdem wurden Mahlzeiten für die geretteten Menschen organisiert.

Die Lage ist nach Einschätzung des Zivilschutzes angespannt. «Nicht alle Bewohner haben einer Evakuierung zugestimmt», sagte ein Sprecher am Samstag. «In der vergangenen Nacht mussten wir drei Bewohner aus einem überfluteten Haus retten.» In der Region kommt es immer wieder zu Überschwemmungen. Zuletzt waren sie 2013 besonders schwer.

Neues aus dem Ausland am Samstag

«Kanal Istanbul»: Erdogan zelebriert Grundsteinlegung für Brücke

ISTANBUL: Anlässlich der Grundsteinlegung für eine neue Brücke hat der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan erneut den Bau eines Kanals durch Istanbul verteidigt. Bei der Veranstaltung am Samstag sagte Erdogan, nun werde der Grundstein für eine erste Brücke über den künftigen Istanbul-Kanal gelegt, die auch Teil einer neuen Autobahn sei.

Ekrem Imamoglu, der Istanbuler Bürgermeister, kritisierte die Grundsteinlegung bereits im Vorfeld als «Täuschung». Die Brücke habe nichts mit dem Kanal zu tun, sondern sei Teil eines lang im Voraus geplanten Autobahnprojekts. Pläne für den Brücken-Bau gebe es bereits seit 2006.

Erdogan will seit langem eine alternative Wasserstraße zu der Meerenge Bosporus bauen lassen. Der «Kanal Istanbul» - geplant zwischen Marmarameer und Schwarzem Meer - gilt als ambitioniertes und umstrittenes Prestigeprojekt des Präsidenten. Experten warnen vor irreparablen Schäden am Ökosystem um Istanbul - und davor, dass Trinkwasserressourcen gefährdet würden.

Innerhalb von sechs Jahren solle der Kanal-Bau beendet werden, so Erdogan. Er sei unter anderem notwendig, weil der Schiffsverkehr auf dem Bosporus kontinuierlich zunehme. Nach einer Statistik der Direktion für Küstensicherheit nimmt die Anzahl der Schiffe seit einigen Jahren ab, ihre Größe und ihr Gewicht nehmen insgesamt zu.

In New York kann Pizza jetzt auch ertauscht werden

NEW YORK: Im Angebot steht Pizza - im Gegenzug ist alles möglich: In New York kann Pizza jetzt auch ertauscht werden. Während der Corona-Pandemie hatte der aus Italien stammende Gabriele Lamonaca damit begonnen, bei sich zu Hause Pizza zu machen und diese dann - über durch die sozialen Medien entstandene Verbindungen - gegen andere Dinge zu tauschen, beispielsweise Schokoladenkuchen oder Weinflaschen.

Inzwischen hat Lamonaca eine eigene Pizzeria in Manhattan eröffnet, wo er seine Kreationen auch verkauft - aber immer noch nimmt er Tauschangebote an. «Gerade erst haben wir eine Pizza gegen einen selbst gemachten Macaron getauscht», sagt Lamonaca. «Und das auch noch am Geburtstag dieser Frau, das war wirklich schön», ergänzt er mit Blick auf die Bäckerin des Macaron.

Erdbeben bei Straßburg auch in Deutschland zu spüren

STRAßBURG/OFFENBURG: Ein leichtes Erdbeben im Elsass ist am Samstagmorgen auch in Baden-Württemberg zu spüren gewesen. Das Zentrum des Bebens mit einer Stärke von 3,8 lag nördlich von Straßburg, wie der Erdbebendienst Südwest am Samstag mitteilte. Die Erdstöße um 5.00 Uhr seien vermutlich in einem Umkreis von 20 Kilometern spürbar gewesen. Wenige Minuten später bebte die Erde mit einer Stärke von 2,4 noch einmal.

Ein Sprecher des Polizeipräsidiums Offenburg berichtete von mehreren besorgten Anrufen aus der Region. Schäden oder gar Verletzte gab es nach ersten Erkenntnissen aber nicht. In der Gegend kommt es immer wieder zu leichteren Erdstößen.

Mindestens 18 Tote bei Bandenstreit

VALPARAÍSO: Bei einem mutmaßlichen Kampf zwischen kriminellen Gruppen sind in Mexiko nach ersten Informationen mindestens 18 Menschen getötet worden. Das berichteten örtliche Medien am Freitag unter Berufung auf die Polizei des Bundesstaates Zacatecas. Die Leichen wurden demnach zusammen mit zwei verbrannten Kleintransportern in einer ländlichen, gebirgigen Gegend Zentralmexikos gefunden. Unter ihnen sollen Angehörige des Kartells Jalisco Nueva Generación (CJNG), einer der größten Gruppen der organisierten Kriminalität in Mexiko, gewesen sein. Die näheren Hintergründe waren zunächst unklar.

In Mexiko, wo rund 126 Millionen Menschen leben, werden nach jüngsten Zahlen im Schnitt fast 100 Morde am Tag registriert - in Deutschland waren es im gesamten vergangenen Jahr 245. Die Gewalt in dem nordamerikanischen Land geht großteils auf das Konto von Drogenkartellen und anderen kriminellen Gruppen, die oft Verbindungen zu korrupten Politikern und Sicherheitskräften haben. Die meisten Taten werden nie aufgeklärt.

Hubschrauber des kolumbianischen Präsidenten Duque beschossen

CÚCUTA: Im Osten von Kolumbien ist der Hubschrauber von Präsident Iván Duque unter Beschuss genommen worden. «Der Helikopter, in dem wir flogen, wurde Ziel eines Anschlags», sagte der Staatschef nach der Landung in Cúcuta am Freitag. Es seien Einschusslöcher an dem Hubschrauber zu sehen. «Diese Regierung wird nicht eine Minute verlieren im Kampf gegen den Drogenhandel, gegen den Terrorismus und das organisierte Verbrechen.»

Duque war gemeinsam mit Verteidigungsminister Diego Molano und Innenminister Daniel Palacios auf dem Weg von der Ortschaft Sardinata im Department Norte de Santander in die Stadt Cúcuta an der Grenze zu Venezuela, als der Hubschrauber von den Schüssen getroffen wurde.

Wer hinter dem Angriff steckt, war zunächst unklar. Erst in der vergangenen Woche war ein Bombenanschlag mit mehr als 30 Verletzten auf einen Militärstützpunkt in Cúcuta verübt worden. Die kolumbianische Regierung machte die Guerillaorganisation ELN für den Anschlag verantwortlich. Die Rebellen wiesen die Vorwürfe zurück.

US-Regierung klagt gegen restriktive Wahlrechtsänderung in Georgia

WASHINGTON: Die US-Regierung klagt gegen eine restriktive Wahlrechtsänderung im Bundesstaat Georgia. «In unserer Klage legen wir dar, dass die jüngsten Änderungen im Wahlgesetz Georgias mit dem Ziel erlassen wurden, schwarzen Bürgern Georgias das Wahlrecht aufgrund ihrer Rasse oder Hautfarbe zu verweigern oder einzuschränken», sagte US-Justizminister Merrick Garland am Freitag in Washington. Die Vereinigten Staaten müssten das Wahlrecht jedes Bürgers schützen.

Das im März vom Kongress in dem Südstaat beschlossene Wahlgesetz erschwert es, per Briefwahl abzustimmen und verkürzt teils die Öffnungszeiten der Wahllokale. Zudem gibt es dem örtlichen Parlament mehr Befugnisse, in den Ablauf einer Wahl einzugreifen. Auch ist es Dritten demnach verboten, in Schlangen stehende Wähler anzusprechen - selbst das Anbieten von Wasser oder Essen ist damit ein Verbrechen.

Der demokratische US-Präsident Joe Biden hatte das Gesetz in Georgia im Frühjahr als Beispiel für modernen Rassismus angeführt. Er erklärte, die Republikaner hätten die langen Schlangen selbst geschaffen, indem sie die Zahl der Wahllokale reduziert hätten, «überproportional in schwarzen Vierteln». Mit Blick auf die rassistischen Jim-Crow-Gesetze, mit denen Schwarze in den USA bis in die 1960er Jahre unterdrückt wurden, sagte Biden: «Das ist Jim Crow im 21. Jahrhundert.»

Georgias republikanischer Gouverneur Brian Kemp wies den Vorstoß des Justizministeriums in scharfen Worten zurück. Die Klage entspringe «den Lügen und Desinformation der Biden-Regierung» über das Wahlgesetz, sagte er. Er sprach von einem Versuch, eine «Agenda der extremen Linken» durchzusetzen. Kemp und der für die Durchführung von Wahlen in dem Staat zuständige Staatssekretär Brad Raffensperger waren im vergangenen Jahr in die Kritik von Ex-Präsident Donald Trump und ihm treuen Republikanern geraten. Sie waren nicht auf Trumps Forderungen eingegangen, den Wahlsieg Bidens in dem Bundesstaat nicht zu bestätigen. Das Ergebnis war in mehreren Überprüfungen bestätigt worden.

Nach Anschlag auf deutsche Soldaten: Evakuierungsflug gestartet

WUNSTORF/BAMAKO: Nach dem Anschlag in Mali auf die deutschen Blauhelmsoldaten ist ein erster Evakuierungsflug gestartet. Der Airbus A400M der Luftwaffe hob am frühen Samstagmorgen vom Luftwaffenstützpunkt Wunstorf nordwestlich von Hannover ab. Der Flugzeugtyp ist als fliegende Intensivstation einsetzbar und wurde unter anderem auch in der Corona-Pandemie für die Verlegung von Patienten aus Italien und Frankreich nach Deutschland genutzt. Die Verletzten sollten nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur am Samstag aus dem westafrikanischen Land nach Köln und möglicherweise auch nach Stuttgart geflogen werden.

Am Freitagmorgen um 6.28 Ortszeit hatte ein Selbstmordattentäter mit einer Autobombe eine Patrouille deutscher UN-Soldaten angegriffen und dabei 13 Menschen verletzt. Es handelte sich nach offiziellen Angaben um zwölf Deutsche und einen Belgier. Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer sagte noch am Freitag, von den Deutschen seien drei schwer verletzt. Die Soldaten sicherten nach UN-Angaben den Konvoi eines malischen Bataillons.

Biden wertet Strafmaß in George-Floyd-Prozess als angemessen

WASHINGTON: US-Präsident Joe Biden hat die verhängte Haftstrafe im Prozess um die Tötung des Afroamerikaners George Floyd als angemessen gewertet. In einer ersten Reaktion auf das verkündete Strafmaß gegen den verurteilten Ex-Polizisten Derek Chauvin sagte Biden am Freitag (Ortszeit), er kenne zwar nicht alle Umstände, die berücksichtigt worden seien. Das Strafmaß erscheine aber angemessen.

In dem aufsehenerregenden Prozess hatte das zuständige US-Gericht in Minneapolis zuvor eine Haftstrafe von 22 Jahren und sechs Monaten gegen Chauvin verhängt. Chauvin war Ende April von den Geschworenen in dem Prozess unter anderem wegen Mordes zweiten Grades schuldig befunden worden. Nach deutschem Recht entspräche dies eher Totschlag. Die Verteidigung hatte eine Bewährungsstrafe für den 45-Jährigen gefordert, die Staatsanwaltschaft dagegen 30 Jahre Haft.

Der 46 Jahre alte Floyd war am 25. Mai vergangenen Jahres in Minneapolis bei einer Festnahme ums Leben gekommen. Videos dokumentierten, wie Polizisten den unbewaffneten Mann zu Boden drückten. Chauvin presste dabei sein Knie gut neun Minuten lang auf Floyds Hals, während dieser flehte, ihn atmen zu lassen. Floyd verlor das Bewusstsein und starb wenig später. Die Beamten hatten ihn wegen des Verdachts festgenommen, mit einem falschen 20-Dollar-Schein bezahlt zu haben.