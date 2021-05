Neues aus dem Ausland am Samstag

Zwischen Schrotthalde und Kläranlage: New York hat neuen Naturpfad

NEW YORK: Zwischen Industriegebieten, verschmutzten Gewässern, Schrotthalden und Kläranlagen hat New York einen neuen Park.

Am «Newtown Creek Nature Walk» im Stadtviertel Brooklyn baute Künstler George Trakas bereits seits mehr als 20 Jahren, jetzt ist der an einem Arm des East Rivers entlangführende, knapp einen Kilometer lange Naturpfad fertiggestellt worden. Neben Pflanzen und Bäumen gibt es auch Bänke und Kunstwerke, aber keinerlei Spielplätze, Wiesen oder Sportanlagen. «Das ist ein sehr kleiner, sehr intimer Ort, der sich an individuelle Menschen richtet, die dort entlanglaufen», sagte Trakas.

Über ein Dutzend Tote vor Küste von Karibikinsel Tobago entdeckt

SCARBOROUGH: Vor der Küste der Karibikinsel Tobago haben Fischer ein Boot mit den Überresten von über einem Dutzend Menschen entdeckt. Die Leichen seien bereits stark verwest, teilte der örtliche Katastrophenschutz am Freitag mit. Offenbar handelte es sich um die Körper von 14 Männern. Zudem befand sich ein Schädel und ein Skelett in dem ausländischen Boot. Bei den Opfern könnte es sich um Afrikaner handeln.

Die Fischer hatten das Boot vor der Küste von Pembroke im Osten von Tobago entdeckt und schleppten es an Land. Die Polizei entdeckte Telefone und GPS-Geräte an Bord. Die Leichen wurden zur Identifikation in das Krankenhaus von Scarborough gebracht.