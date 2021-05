Neues aus dem Ausland am Samstag

Von: Redaktion (dpa) | 01.05.21 | Aktualisiert um: 13:15 | Überblick

Whitney Museum stellt neue Skulptur an das Ufer von Manhattan

NEW YORK: Die Umrisse eines längst abgerissenen Hafengebäudes am Ufer von Manhattan hat der US-Künstler David Hammons mit einer neuen Skulptur wieder auferstehen lassen. Die «Day's End» betitelte Stahl-Struktur soll von nun am permanent im Hudson River Park gegenüber des Whitney Museums zu sehen sein, wie das Museum mitteilte.

Inspiriert wurde Hammons von einem gleichnamigen Werk des Künstlers Gordon Matta-Clark (1943-1978). Der hatte 1975 für allerhand Wirbel in der Kunstwelt gesorgt: Er schnitt fünf Öffnungen in die Wände des Hafengebäudes «Pier 75», das damals wie einige benachbarte auch verlassen dalag und vor allem für illegale Parties genutzt wurde. Das Werk von Hammons zeichnet nun die Lage und Form des Hafengebäudes im Umriss exakt nach und kann jederzeit kostenlos besichtigt werden.

Direkt nebenan soll in den kommenden Wochen zudem «Little Island» eröffnen - ein Park mit zahlreichen Kultur-Angeboten auf einer künstlichen Insel im Hudson River.

Zahl der Toten nach Autobombe auf 24 gestiegen

KABUL: Die Zahl der Toten bei einem Anschlag mit einer Autobombe in der zentralafghanischen Provinz Logar ist auf 24 gestiegen. Das teilte ein Vertreter der lokalen Gesundheitsbehörde am Samstag mit. Weitere 110 Menschen, darunter Frauen und Kinder, seien bei dem Angriff bei einem Gästehaus in der Provinzhauptstadt Pul-i Alam verletzt worden, hieß es weiter. Acht Menschen würden sich noch in kritischem Zustand befinden.

Der Anschlag ereignete sich am Freitagabend (Ortszeit) in einem Wohnviertel der Stadt und in der Nähe eines Krankenhauses, das ebenfalls zerstört wurde. Alle Opfer seien Zivilisten, der Großteil von ihnen Schüler, die für ein Eintrittsexamen für die Universität in die Provinzhauptstadt gekommen waren, sagten lokale Behördenvertreter. Warum der Ort Ziel des Anschlags war, blieb weiter unklar. Bisher bekannte sich niemand zu dem Angriff. Der afghanische Präsident Aschraf Ghani machte die militant-islamistischen Taliban dafür verantwortlich.

US-Abzug aus Afghanistan: Experte warnt vor Wiederaufstieg Al-Kaidas

BERLIN/KABUL: Zehn Jahre nach dem Tod von Al-Kaida-Chef Osama bin Laden warnt der Terrorexperte Guido Steinberg vor einem möglichen Wiederaufstieg der Dschihadisten. Nach dem geplanten US-Abzug aus Afghanistan werde es schwer, die Extremisten dort zu bekämpfen, sagte der Mitarbeiter der Berliner Stiftung Wissenschaft und Politik (SWP) der Deutschen Presse-Agentur. Zudem hätten die militant-islamistischen Taliban keinen Grund, ihr Bündnis mit Al-Kaida aufzugeben. Vielmehr sei davon auszugehen, dass sich die Taliban in Afghanistan durchsetzten. «Das könnte zu einem Weckruf für Dschihadisten weltweit werden.»

Eine US-Spezialeinheit hatte Osama bin Laden an diesem Sonntag vor zehn Jahren im pakistanischen Abbottabad getötet. Der Al-Kaida-Chef war der meistgesuchte Terrorist weltweit. So galt er als Kopf unter anderem der Anschläge in New York und Washington am 11. September 2001. Dschihadisten verehrten ihn als charismatischen Anführer.

Viele junge Dschihadisten seien heute orientierungslos, erklärte Steinberg. Wenn die Taliban sich in Afghanistan nach dem US-Abzug durchsetzen und das «klug» spielten, könnten sie in der Lage sein, Dschihadisten aus der ganzen Welt in das Land zu holen. US-Präsident Joe Biden hatte Mitte April angekündigt, die US-Truppen fast 20 Jahre nach Beginn des internationalen Einsatzes aus Afghanistan abzuziehen.

Erdbeben erschüttert Nordosten Japans - Keine Tsunami-Warnung

TOKYO: Ein Erdbeben der Stärke 6,6 hat am Samstag den Nordosten Japans erschüttert. Sein Zentrum lag vor der Küste der Präfektur Miyagi in einer Tiefe von 60 Kilometern, wie die Meteorologische Behörde mitteilte. Eine Tsunami-Warnung wurde nicht ausgesprochen. Berichte über Schäden oder Verletzte gab es zunächst nicht.

Vor zehn Jahren war dieselbe Region von einer Tsunami-Katastrophe mit Tausenden Toten heimgesucht worden. Die Erde hatte hier auch im März und Februar gebebt. Im Februar wurden rund 150 Menschen verletzt, im März gab es keine größeren Schäden oder Opfer.

«Let's Dance»-Männerpaar fliegt überraschend raus

BERLIN: Das erste Männerpaar in der «Let's Dance»-Geschichte ist überraschend aus der RTL-Tanzshow gewählt worden. Ex-«Prince Charming» Nicolas Puschmann (30) und sein Tanzpartner Vadim Garbuzov mussten nach dem Zuschauer-Voting am späten Freitagabend gehen. «Meine Damen und Herren, Sie sehen uns alle geschockt», meinte Moderator Daniel Hartwich nach der Verkündung. Nicht wenige hatten dem Duo das Finale zugetraut.

Die achte Ausgabe stand nach den Einzeltänzen im Zeichen eines Discofox-Marathons, in dem zunächst alle Paare gleichzeitig auf dem Parkett standen und Extrapunkte sammelten. Ballermann-Sänger Mickie Krause (50) präsentierte dazu ein Live-Medley mit Hits wie «Schatzi schenk mir ein Foto» oder «Reiß die Hütte ab».

Als «Discofox-Queen» ging Moderatorin Lola Weippert (25) mit ihrem Partner Christian Polanc vom Parkett, die auch die Jury-Wertung gewannen. Die sechs verbliebenen Paare erwarten kommende Woche ein Tanzduell und das Motto «Magic Moments».