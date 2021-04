Neues aus dem Ausland am Samstag

Von: Redaktion (dpa) | 17.04.21 | Überblick

Nach erneutem Raketenbeschuss: Israel greift Ziele im Gazastreifen an

TEL AVIV/GAZA: Nach einem weiteren Raketenangriff aus dem Gazastreifen hat das israelische Militär erneut mehrere Ziele in dem Palästinensergebiet attackiert. Ziele des Vergeltungsangriffs seien ein Trainingszentrum der islamistischen Hamas sowie eine Luftabwehrstellung, eine Produktionsstätte für Beton und Tunnelanlagen gewesen, teilte die Armee in der Nacht zu Samstag mit.

Militante Palästinenser im Gazastreifen hatten kurz zuvor - wie schon am Donnerstag - eine Rakete auf israelisches Gebiet abgefeuert. In den Gemeinden Holit und Sde Avraham heulten nach Angaben der israelischen Armee am Freitagabend Warnsirenen. Medienberichten zufolge ging das Geschoss auf offenem Gelände nieder, Schäden gab es nicht. Bereits am Vortag hatte Israels Luftwaffe nach dem Raketenbeschuss mehrere Ziele im von der Hamas beherrschten Gazastreifen attackiert.

Israel hatte 2007 eine Blockade des Gazastreifens verschärft, die inzwischen von Ägypten mitgetragen wird. Beide Länder begründen dies mit dem Schutz ihrer Sicherheitsinteressen. In dem von Israel streng abgeschotteten Küstengebiet leben etwa zwei Millionen Menschen unter sehr schlechten Bedingungen. Die Hamas wird von Israel, den USA und der EU als Terrororganisation eingestuft.

Motive aus der Seefahrt dominieren Trauerfeier für Philip

WINDSOR: Motive aus der Seefahrt werden die Trauerfeier für den britischen Prinzen Philip dominieren. Bei der Zeremonie für den Ehemann von Queen Elizabeth II. am (heutigen) Samstag auf Schloss Windsor wird unter anderem «Eternal Father, Strong to Save» gespielt, wie der Buckingham-Palast in der Nacht zum Samstag mitteilte. Das Lied gilt als Hymne der Royal Navy, in der Philip während des Zweiten Weltkriegs diente und der er stets verbunden blieb. Das Lied wurde auch auf der Beerdigung seines Onkel Louis Mountbatten gespielt, der 1979 von der Terrorgruppe IRA getötet wurde. Philip hat die Musik noch zu Lebzeiten selbst gewählt - zudem verfügte er, dass es keine Predigt geben solle.

In seinen Fürbitten wird der Dekan von Windsor Philips «Freundlichkeit, Humor und Menschlichkeit», würdigen, wie vorab mitgeteilt wurde. «Mit dankbaren Herzen erinnern wir uns an die vielen Arten, in denen sein langes Leben ein Segen für uns war», wird der Dekan demnach sagen. «Seine unerschütterliche Loyalität zu unserer Königin, sein Dienst an der Nation und am Commonwealth, sein Mut, seine Standhaftigkeit und sein Glaube haben uns inspiriert.» Philip war am 9. April auf Schloss Windsor im Alter von 99 Jahren gestorben.

USA und Japan stellen sich «Herausforderung durch China» entgegen

WASHINGTON: Angesichts von Chinas zunehmendem Machtstreben in der Region haben die USA und Japan die Bedeutung eines friedlichen, freien und offenen Indo-Pazifik-Raums betont. Die beiden Länder widersetzten sich jeglichen Versuchen, «den Status quo durch Gewalt oder Zwang zu ändern», sagte Japans Ministerpräsident Yoshihide Suga am Freitag (Ortszeit) bei einem Besuch im Weißen Haus in Washington. Dies gelte insbesondere für das Südchinesische Meer und die «Einschüchterung» von Anrainerstaaten, sagte er durch einen Übersetzer.

US-Präsident Joe Biden als Gastgeber betonte, die beiden Staaten seien sich darin einig zusammenzuarbeiten, «um der Herausforderung durch China zu begegnen». Es gehe darum, «die Zukunft eines freien und offenen Indo-Pazifiks» zu garantieren. Biden betonte zudem, dass das Bündnis mit Japan und die US-Garantie für die Sicherheit des Partners «eisern» seien. Die USA sind mit ihrem Atomwaffenarsenal Japans Schutzmacht, in dem Land sind auch Tausende US-Soldaten stationiert.

Biden und Suga äußerten sich nicht direkt zu Pekings militärischen Einschüchterungsversuchen gegenüber dem Inselstaat Taiwan, den die kommunistische Volksrepublik als Teil Chinas beansprucht. Suga betonte, die USA und Japan hätten erneut die Bedeutung von «Frieden und Stabilität» in der Straße von Taiwan bekräftigt. Biden und Suga erklärten zudem ihre Absicht, mit Südkorea zusammenzuarbeiten, um der Herausforderung durch das nordkoreanische Atomprogramm zu begegnen.

Für Biden war Sugas Visite der erste Besuch eines ausländischen Staats- oder Regierungschefs im Weißen Haus: Wegen der Corona-Pandemie hatte der US-Präsident seit seinem Amtsantritt am 20. Januar niemanden dieses Ranges persönlich in Washington empfangen.

Großbrand in Johannesburger Klinik - Patienten in Sicherheit gebracht

JOHANNESBURG: In der südafrikanischen Metropole Johannesburg steht ein Krankenhaus in Flammen. Zahlreiche Patienten wurden am Freitagabend nach Angaben einer Sprecherin des zuständigen Gesundheitsministeriums auf andere Kliniken verteilt. Da das Ausmaß der Brandschäden unklar sei, werde versucht, fast alle Menschen im Krankenhaus in Sicherheit zu bringen. Das für mehr als 1000 Betten ausgelegte Krankenhaus gilt als eines der größten privaten Krankenhäuser der Millionenstadt.

Der Brand im Charlotte-Maxeke-Hospital war nach Angaben des Ministeriums am Freitagmorgen in einem Lagerraum ausgebrochen und galt mehrere Stunden später zunächst als gelöscht. Am Abend loderten die Flammen jedoch wieder auf. Ein Großaufgebot an Feuerwehrleuten bekämpfte die Flammen. Es gebe keine Todesopfer, teilte das Ministerium mit, Patienten habe man aus der Klinik herausgeholt, um Rauchvergiftungen zu vermeiden.