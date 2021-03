Neues aus dem Ausland am Samstag

New Yorker Metropolitan Museum feiert US-Künstlerin Neel mit Schau

NEW YORK: Ob berühmte Kollegen wie Andy Warhol, die Menschen auf den Straßen um sie herum oder Stadtansichten von New York: Mehr als 100 Porträts und andere Gemälde der US-Künstlerin Alice Neel (1900-1984) zeigt das New Yorker Metropolitan Museum ab Montag. Neel sei «eine der radikalsten Malerinnen des vergangenen Jahrhunderts» gewesen, die sich zeit ihres Lebens für Humanismus und soziale Gerechtigkeit eingesetzt habe, hieß es von dem Museum am Central Park in Manhattan.

«Trotz vieler Hindernisse ist Neel während ihrer langen Karriere ihrer Vision immer treu geblieben, und heute in unseren herausfordernden kulturellen und politischen Umständen finden ihre Bilder bei uns einen ganz besonderen Nachklang», sagte der österreichische Direktor des Museums, Max Hollein. Die Ausstellung «Alice Neel: People Come First» soll bis zum 1. August 2021 zu sehen sein.

Bus fällt 50 Meter herunter - 14 Menschen tot

COLOMBO: Ein Bus ist auf Sri Lanka über eine Klippe gefahren und 50 Meter heruntergestürzt.

Dabei sind mindestens 14 Menschen getötet und 21 verletzt worden, wie die Polizei der Deutschen Presse-Agentur am Samstag mitteilte. Im Bus saßen insgesamt mehr als 40 Passagiere. Nach Polizeiangaben habe der Busfahrer am Samstagmorgen versucht, bei der kleinen Stadt Passara einem entgegenkommenden Fahrzeug auszuweichen - und dabei sei er zu weit über den Straßenrand gefahren. Auf Sri Lanka gibt es viele Verkehrsunfälle. Rund 3000 Menschen sterben so pro Jahr.