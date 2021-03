Neues aus dem Ausland am Samstag

Von: Redaktion (dpa) | 13.03.21 | Aktualisiert um: 14:35 | Überblick

Seltene deutsche Münze könnte bei US-Auktion teuer versteigert werden

DALLAS: Eine jahrhundertealte deutsche Münze könnte bei einer Auktion in den USA bis zu 120.000 Dollar (etwa 100.000 Euro) einbringen.

Die Goldmünze mit dem ausgegebenen Wert von zehn Dukaten aus dem Jahr 1611 sei anlässlich des Todes des Kurfürsten von Sachsen, Christian II. (1583-1611), angefertigt worden, teilte das Auktionshaus Heritage Auctions in Dallas mit. Die sehr seltene Münze, von der in den vergangenen rund 40 Jahren nur zwei Exemplare versteigert worden seien, sei in sehr gutem Zustand, hieß es. Bei der Versteigerung am 25. März erwartet das Auktionshaus dafür einen Erlös zwischen 80.000 und 120.000 Dollar.

Haftbefehl gegen Boliviens Ex-Übergangspräsidentin Áñez

LA PAZ: In Bolivien ist gegen die ehemalige Übergangspräsidentin Jeanine Áñez nach deren eigenen Angaben Haftbefehl erlassen worden. «Die politische Verfolgung hat begonnen», schrieb die konservative Politikerin am Freitag auf Twitter. Zugleich warf sie der regierenden Linkspartei MAS vor, in dem südamerikanischen Land zum «Stil der Diktatur» zurückzukehren. Dazu verlinkte sie auf einen Haftbefehl wegen Terrorismus, Volksverhetzung und Verschwörung, der ihren Angaben zufolge auch mehrere Minister ihrer früheren Interimsregierung betrifft.

Die ehemaligen Minister Álvaro Coimbra (Justiz) und Rodrigo Guzmán (Energie) wurden Medienberichten zufolge im Department Beni festgenommen und zum Institut für forensische Ermittlungen in La Paz gebracht, wo sie aussagen sollten. Áñez entging demnach einer Verhaftung, weil sie in ihrem Zuhause in der Stadt Trinidad nicht angetroffen wurde. Die Zeitung «El Deber» berichtete von Spekulationen, die Ex-Übergangspräsidentin habe den Ort in einem Kleinflugzeug verlassen.

Áñez war Übergangspräsidentin geworden, nachdem Staatschef Evo Morales nach der Wahl im Oktober 2019 auf Druck des Militärs zurückgetreten war. Ihm wurde Wahlbetrug vorgeworfen. Morales setzte sich ins Ausland ab, und eine Interimsregierung mit der erzkonservativen Politikerin Áñez an der Spitze übernahm. Morales' Anhänger bezeichneten dies als Putsch. Der MAS-Kandidat Luis Arce entschied dann eine mehrfach verschobene Präsidentenwahl im Oktober für sich. Dies ermöglichte Morales die Rückkehr aus Argentinien.

In den vergangenen Tagen waren schon Haftbefehle gegen Boliviens ehemaligen Polizeikommandanten Yuri Calderón und Williams Kaliman, den ehemaligen Oberbefehlshaber der Streitkräfte, erlassen worden. Menschenrechtler kritisieren, dass die bolivianische Justiz von verschiedenen Seiten immer wieder instrumentalisiert werde, um politische Gegner zu verfolgen.

Umstrittene Statue zur Restaurierung abmontiert

SANTIAGO DE CHILE: Eine durch die Proteste gegen soziale Missstände in Chile bekannte und umstrittene Statue eines Generals ist unter großen Sicherheitsvorkehrungen zur Restaurierung abmontiert worden. Wie auf Fotos am Freitag (Ortszeit) zu sehen war, salutierte auf der Plaza Italia in Santiago de Chile eine Gruppe Soldaten der Statue von General Manuel Baquedano, einem chilenischen Militäroffizier und Politiker, während Kräne die Statue anhoben. Demonstranten protestierten, es kam Medienberichten zufolge zu Tumulten und Festnahmen.

Baquedano hatte durch seine Teilnahme am Salpeterkrieg (1879-1881) zwischen Chile, Bolivien und Peru Heldenstatus im Militär erlangt. Er hatte auch entscheidenden Anteil an der Einnahme indigenen Territoriums der Mapuche im Süden des Landes, woraus bis heute ein Konflikt zwischen den Indigenen und dem Staat resultiert.

Von Oktober 2019 an begannen sich auf der Plaza Italia Demonstranten zu Protesten gegen Präsident Sebastián Piñera zu versammeln, an denen teils mehr als eine Million Menschen teilnahmen. Ihre Forderungen nach sozialer Gerechtigkeit waren ein wichtiger Grund dafür, dass Chile im vergangenen Jahr eine neue Verfassung bekam. Bei den Protesten entstand auch ein geradezu ikonisches Bild, auf dem Demonstranten sich auf der Statue von General Baquedano türmten und die Mapuche-Fahne hissten.

Zuletzt war bei den inzwischen kleiner gewordenen Freitagsprotesten versucht worden, die Statue anzuzünden und vom Sockel zu stürzen. Der Nationale Denkmalrat beschloss daraufhin, die Statue mit der Begründung der Restaurierung abzumontieren. Laut Präsident Piñera soll sie wieder aufgestellt werden. «Wir möchten unsere Wertschätzung und unseren Respekt für unsere Helden zum Ausdruck bringen», sagte das Staatsoberhaupt.

FDP-Politikerin: Gewalt gegen Journalisten in Myanmar nicht hinnehmen

BERLIN: Die Vorsitzende des Bundestagsausschusses für Menschenrechte, Gyde Jensen, hat die Bundesregierung aufgefordert, sich für die Freilassung des in Myanmar festgenommenen Journalisten Robert Bociaga einzusetzen. «Bundesaußenminister Maas muss jetzt umgehend und in enger Absprache mit den europäischen Partnern das Militärregime in Myanmar zur sofortigen Freilassung von Robert Bociaga auffordern», sagte die FDP-Politikerin der Deutschen Presse-Agentur. «Die Bundesregierung kann die Festnahmen und die brutale Gewalt gegen Journalisten in Myanmar nicht hinnehmen.»

Der polnische Journalist Bociaga, der für die dpa in Myanmar tätig ist, war am Donnerstag nach übereinstimmenden Medienberichten in Taunggyi von Einsatzkräften festgenommen worden. Der 30-Jährige soll dabei auch geschlagen und verletzt worden sein, wie ein Reporter von Khit Thit Media auf Facebook berichtete. Auf Fotos war zu sehen, wie Bociaga von etwa einem Dutzend Uniformierter umzingelt wurde und vor einer Wand schützend die Hände über sich hielt.

Eine Sprecherin des Auswärtigen Amts hatte am Freitag in Berlin gesagt, der Fall sei bekannt und man bemühe sich um konsularische Betreuung. Das polnische Außenministerium erklärte, es würden alle Anstrengungen unternommen, um Kontakt zu dem Inhaftierten aufzunehmen, um ihm zu helfen und Informationen über seinen Gesundheitszustand und seine rechtliche Situation zu erhalten.

Im früheren Birma gehen Einsatzkräfte seit dem Militärputsch Anfang Februar mit zunehmender Härte nicht nur gegen Demonstranten, sondern auch gegen Journalisten vor. Jensen forderte die Europäische Union auf, Konsequenzen daraus zu ziehen. «Daher müssen personenbezogene Sanktionen bei der nächsten Sitzung des Europäischen Rates auf den Tisch.» Die EU-Außenminister hatten sich bereits vor drei Wochen darauf verständigt, Strafmaßnahmen vorzubereiten, die aber nicht die Bevölkerung treffen sollen. Die nächsten Beratungen finden am 22. März statt.

Statue von Ruth Bader Ginsburg in New York enthüllt

NEW YORK: Rund ein halbes Jahr nach dem Tod von Ruth Bader Ginsburg ehrt eine erste Statue die prominente Richterin in ihrer Heimatstadt New York. Die etwa lebensgroße Bronze-Statue wurde am Freitag (Ortszeit) in einem Einkaufszentrum im Stadtteil Brooklyn enthüllt - und im Anschluss gleich von vielen Besuchern fotografiert. Entstanden ist das Werk des Künstlerpaars «Gillie and Marc» in Zusammenarbeit mit der Initiative «Statues for Equality», die sich für mehr Statuen von Frauen in New York einsetzt.

New Yorks Gouverneur Andrew Cuomo hatte zudem vor ein paar Monaten eine weitere Statue für die häufig als «RBG» abgekürzte Richterin angekündigt. Wo und ab wann diese zu sehen sein wird, war zunächst jedoch noch nicht klar.

Ginsburg war im September im Alter von 87 Jahren an den Folgen einer Krebserkrankung gestorben. Die langjährige liberale Richterin am Obersten Gerichtshof der USA wurde 1933 in Brooklyn geboren und wird von vielen Menschen, vor allem auch in ihrer Heimatstadt, sehr verehrt.