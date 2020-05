Neues aus dem Ausland am Samstag

Absage an Trump: Merkel will nicht zum G7-Gipfel in die USA fliegen

BERLIN: Kanzlerin Angela Merkel wird voraussichtlich nicht zum geplanten G7-Gipfel in die USA fliegen. «Die Bundeskanzlerin dankt Präsident Trump für seine Einladung zum G7-Gipfel Ende Juni in Washington. Stand heute kann sie in Anbetracht der Pandemie-Gesamtlage ihre persönliche Teilnahme, also eine Reise nach Washington, nicht zusagen», erklärte ein Regierungssprecher am Samstag auf Anfrage in Berlin. Merkel werde die Entwicklung der Pandemie aber weiter im Blick behalten.

Zuvor hatte das Magazin «Politico» unter Berufung auf Regierungssprecher Steffen Seibert über die Absage berichtet. US-Präsident Donald Trump peilt für Ende Juni ein reales G7-Gipfeltreffen in Washington an. Die US-Hauptstadt und ihr Großraum sind jüngsten Daten zufolge proportional besonders von Corona-Infektionen betroffen.

Berlin, Prag und Wien wollen Zugverbindungen verbessern

BERLIN: Deutschland, Tschechien und Österreich wollen die Bahn-Verbindungen zwischen den drei Ländern ausbauen. Der Text einer gemeinsamen Absichtserklärung sei vorbereitet und werde in diesem Jahr unterzeichnet, kündigte der Bahnbeauftragte der Bundesregierung, Enak Ferlemann, an. Darin gehe es um den Aus- und Neubau von Streckenabschnitten auf dem Korridor Berlin-Dresden-Prag-Wien.

Ebenfalls in diesem Jahr sollen demnach Verhandlungen über einen Staatsvertrag zur geplanten Neubaustrecke zwischen Dresden und Prag beginnen, wie Ferlemann auf eine Anfrage der Grünen antwortete, die der Deutschen Presse-Agentur vorliegt.

Die neue Strecke soll die Reisezeit zwischen Berlin und der tschechischen Hauptstadt von mehr als vier Stunden auf zweieinhalb Stunden verkürzen. Von Mitte Juni an gibt es nach mehreren Jahren auch wieder eine direkte Zugverbindung auf der Strecke von Berlin über Prag nach Wien.

Ende für Sonderstatus: Hongkong kritisiert Entscheidung der USA

HONGKONG: Hongkongs Regierung hat die Ankündigung der USA, die vorteilhafte Behandlung der Metropole weitestgehend zu beenden, deutlich kritisiert. Justizchefin Teresa Cheng bezeichnete das Vorgehen der USA am Samstag als «nicht akzeptabel». Die Einführung eines nationalen Sicherheitsgesetzes bedeute nicht das Ende des Grundsatzes «ein Land, zwei Systeme», nach dem die chinesische Sonderverwaltungsregion weitgehend autonom von Peking regiert wird.

«Es wird behauptet, dass wir jetzt "ein Land, ein System" werden und unsere Autonomie verloren haben», sagte Cheng: «Das ist völlig falsch». Die nationalen Sicherheit sei auch in jedem anderen Land der Welt eine Angelegenheit der zentralen Regierung.

Enttäuscht über die Ankündigung von US-Präsident Donald Trump zeigte sich die US-Handelskammer in Hongkong (AmCham). Es sei ein «trauriger Tag», erklärte AmCham-Präsidentin Tara Joseph: «Dies ist ein emotionaler Moment für Amerikaner in Hongkong und es wird eine Weile dauern, bis Unternehmen und Familien die Folgen verdaut haben».

Postbank setzt trotz Digitalisierung weiter auf dichtes Filialnetz

FRANKFURT/BONN: Die Deutsche-Bank-Tochter Postbank will die Erfahrungen der Corona-Krise zum Ausbau ihrer digitalen Angebote nutzen. «Wir haben neun Millionen onlinefähige Konten, aber nur knapp drei Millionen aktive Nutzer unserer digitalen Angebote. Das werden wir noch weiter nach vorne bringen müssen», sagte der Vertriebsvorstand des Bonner Instituts, Lars Stoy, der Deutschen Presse-Agentur in Frankfurt.

Ein Kahlschlag im vergleichsweise dichten Filialnetz mit 800 Standorten sei nicht geplant. «Wenn sich das Kundenverhalten deutlich verändert, würden wir weitere Anpassungen vornehmen», sagte der Manager. «Entscheidungen zu Filialschließungen gibt es momentan aber nicht.»

USA: Russland hat libysches Falschgeld gedruckt

Washington (dpa) - Sicherheitsbehörden in Malta haben nach US-Angaben gefälschte libysche Banknoten im Wert von 1,1 Milliarden Dollar sichergestellt. Das US-Außenministerium teilte am Freitagabend (Ortszeit) mit, die Banknoten seien von dem russischen Staatsunternehmen Gosnak gedruckt worden. Das Falschgeld sei von einer «illegitimen Parallel-Instanz» bestellt worden.

Russland gehört zu den Unterstützern des aufständischen Generals General Chalifa Haftar, der die international anerkannte Einheitsregierung Libyens in Tripolis stürzen will. Zu Haftars Verbündeten zählen außerdem die Vereinigten Arabischen Emirate (VAE), Frankreich und Ägypten.

Das US-Ministerium betonte, die libysche Zentralbank in Tripolis sei die einzige legitime Zentralbank des Landes. Der Vorfall unterstreiche, dass Russland seine Destabilisierung Libyens beenden müsse. Die USA hatten Russland erst vor wenigen Tagen vorgeworfen, Kampfjets nach Libyen zur Unterstützung Haftars geschickt zu haben.

Proteste in Minneapolis dauern trotz Ausgangssperre an

MINNEAPOLIS: Nach dem Tod des Afroamerikaners George Floyd bei einem brutalen Polizeieinsatz in Minneapolis haben Proteste in der US-Großstadt auch nach Beginn der Ausgangssperre angedauert. Auf Fernsehbildern war am Freitagabend (Ortszeit) zu sehen, wie Demonstranten durch die Straßen zogen. Der Gouverneur von Minnesota, Tim Walz, hatte zuvor eine Ausgangssperre für Minneapolis und die Nachbarstadt St. Paul verkündet, die um 20.00 Uhr (Ortszeit/3.00 MESZ) in Kraft trat. Infolge von Floyds Tod war es in den vergangenen Nächten zu schweren Ausschreitungen in Minneapolis gekommen.

Floyd war am Montag bei einem Polizeieinsatz ums Leben gekommen. Einer der vier an dem Einsatz beteiligten Polizisten wurde am Freitag des Mordes angeklagt. Bei ihm handelt es sich um den Polizisten, der sein Knie minutenlang an den Hals Floyds gedrückt hatte. Floyd hatte mehrfach um Hilfe gefleht, bevor er das Bewusstsein verlor, wie ein Video festgehalten hatte. Der 46-jährige Schwarze wurde bei seiner Ankunft im Krankenhaus für tot erklärt.

Die vier an dem Einsatz beteiligten Polizisten wurden entlassen. Sie waren zunächst aber weder festgenommen noch angeklagt worden. Die Untersuchungen gegen die drei anderen Polizisten dauern an. Gouverneur Walz hatte Demonstranten am Freitag eindringlich zum Gewaltverzicht aufgerufen. Probleme wie systematischer Rassismus müssten angegangen werden, dies könne aber nicht passieren, solange noch «Anarchie auf den Straßen herrscht», sagte Walz.

Demonstranten greifen CNN-Hauptquartier in Atlanta an

WASHINGTON: Nach dem Tod des Afroamerikaners George Floyd bei einem brutalen Polizeieinsatz in der US-Großstadt Minneapolis haben Demonstranten das Hauptquartier des Senders CNN in Atlanta angegriffen.

Der Sender zeigte am Freitagabend (Ortszeit) Live-Bilder aus der eigenen Zentrale, auf denen zu sehen war, wie Demonstranten von außerhalb Objekte auf Polizisten im Eingangsbereich des Senders warfen. Ein Demonstrant versuchte während der Übertragung, bereits beschädigte Scheiben im Eingangsbereich mit seinem Skateboard einzuschlagen. Die Polizei im Eingangsbereich wurde verstärkt.