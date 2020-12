Neues aus dem Ausland am Samstag

Von: Redaktion (dpa) | 26.12.20 | Überblick

Drei UN-Soldaten in Zentralafrikanischer Republik getötet

NEW YORK: In der Zentralafrikanischen Republik sind kurz vor den Wahlen am Sonntag drei Soldaten der UN-Friedenstruppe getötet worden. Zwei weitere Blauhelm-Soldaten aus Burundi wurden bei dem Angriff auf Stützpunkte verwundet, teilte ein Sprecher von UN-Generalsekretär Antonio Guterres in New York mit. Unbekannte Bewaffnete hatten Stützpunkte der UN-Friedensmission Minusca und einheimischer Sicherheitskräfte in Dekoa und Balouma angegriffen.

Eine neue Allianz von Rebellen hat sich in den vergangenen Tagen in verschiedenen Gebieten des Landes Kämpfe mit Sicherheitskräften geliefert, auch in der Nähe der Hauptstadt Bangui. Die Gruppen in der Allianz verübten in den vergangenen Jahren etliche Kriegsverbrechen. Wegen der jüngsten Gewalt haben Ruanda und Russland Truppen und Militärberater in das Land geschickt.

Am Sonntag werden in der Zentralafrikanischen Republik sowohl ein neuer Präsident als auch das Parlament gewählt. Bei der Wahl bewirbt sich Amtsinhaber Faustin-Archange Touadéra um eine zweite Amtszeit. Die Rebellen werden nach Minusca-Angaben von Ex-Präsident François Bozizé unterstützt, dessen Kandidatur für die Präsidentenwahl kürzlich vom Verfassungsgericht zurückgewiesen wurde.

Strick-Trend setzt sich durch

HANNOVER: Der Trend zum Stricken wird immer stärker. Das Stricken erobert die sozialen Netzwerke, bei Instagram wird Stricken wieder schick, wenn hippe Anbieter wie We Are Knitters oder Wool And The Gang fertige Pakete mit Wolle, Nadeln und Anleitung im Angebot haben. Die Qualität des Materials spiele eine immer größere Rolle - auch das sei ein Trend, sagt die Textildesignerin Anne-Susanne Gueler aus Hannover. Wie auch die Bereitschaft, etwas mehr Geld für gutes Material auszugeben. Schon vor einigen Jahren seien die Menschen über einfache Techniken ans Stricken herangeführt worden. Damals aber gab es aus ihrer Sicht wenig richtig gute Wolle: «Das hat sich geändert.»

Ein «deutlichen Zuwachs» stellt die Initiative Handarbeit fest, ein Verband, in dem sich die nach eigenen Angaben führenden Anbieter der Handarbeitsbranche aus Deutschland, Österreich und der Schweiz zusammengeschlossen haben. Marktdaten für das laufende Jahr gebe es zwar noch nicht, aber für die Anbieter sei 2020 ein «Ausnahmejahr», die Umsätze seien extrem nach oben gegangen, sagte eine Sprecherin.