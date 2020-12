Neues aus dem Ausland am Samstag

Festnahmen bei neuen Protesten im Osten Russlands

CHABAROWSK: Gut fünf Monate nach der Inhaftierung des Ex-Gouverneurs von Chabarowsk dauern die Proteste im äußersten Osten Russlands an - allerdings mit deutlich geringerem Zulauf. Nach Angaben der Behörden zogen am Samstag 80 Menschen mit Transparenten und Plakaten durch die Stadt Chabarowsk an der Grenze zu China. Es war der mittlerweile 23. Protestsamstag infolge. Das Bürgerrechtsportal Owd-Info zählte mindestens sieben Festnahmen.

Der frühere Gouverneur Sergej Furgal sitzt seit Anfang Juli in Moskau in Haft. Gegen den Politiker der Liberaldemokratischen Partei (LDPR) des Ultranationalisten Wladimir Schirinowski wird wegen Beteiligung an Auftragsmorden vor rund 15 Jahren ermittelt. Der 50-Jährige bestreitet die Vorwürfe vehement. Die Demonstranten in Chabarowsk halten das Vorgehen der Justiz für politisch motiviert.

Seit der Inhaftierung kommt es in der Stadt nahe der Pazifikküste regelmäßig zu Protesten. Zu Spitzenzeiten beteiligten sich Zehntausende daran. Seit Wochen gehen die Teilnehmerzahlen aber deutlich zurück. Am Samstag herrschte in Chabarowsk mit minus 14 Grad strenger Frost. Die Demonstranten fordern einen fairen Prozess für Furgal. Die Proteste richten sich aber auch gegen einen zu großen Einfluss Moskaus auf die gut 6000 Kilometer entfernte Region.

Iranischer Blogger Ruhollah Sam hingerichtet

TEHERAN: Der iranische Blogger und Dissident Ruhollah Sam ist am Samstag hingerichtet worden. Nach Angaben der staatlichen Nachrichtenagentur IRNA wurde der 47-jährige Sam in Teheran erhängt. Die Justizbehörde in Teheran bestätigte IRNA zufolge die Hinrichtung.

Sam war bereits im Juni von einem Revolutionsgericht in Teheran zum Tode verurteilt worden. Das Urteil wurde diese Woche vom obersten Gericht bestätigt. Ihm wurde vorgeworfen, mit seiner Webseite «Amad News» Propaganda gegen die Führung im Iran betrieben und Menschen zu teilweise gewaltsamen Protesten provoziert zu haben.

Der Blogger hatte besonders die angebliche Wahlfälschung bei der Präsidentenwahl 2009 und der Wiederwahl von Mahmud Ahmadinedschad scharf verurteilt. Danach war er über Malaysia nach Frankreich geflohen. Sam hatte auch mehrmals persischsprachigen Sendern im Ausland Interviews gegeben, in denen er stets die iranische Führung heftig kritisierte.

Der Blogger wurde Medienberichten zufolge von iranischen Sicherheitskräften in das Nachbarland Irak gelockt, im Herbst vergangenen Jahres dort festgenommen und danach in den Iran gebracht. Seitdem hatte sich Sam bei mehreren Gerichtsterminen schuldig bekannt und um Vergebung gebeten.

Raketen auf Kabul - Ein Zivilist getötet

KABUL: Bei einem Raketenangriff auf die afghanische Hauptstadt Kabul ist am Samstag ein Zivilist getötet worden.

Ein weiterer Zivilist wurde bei dem Zwischenfall verletzt, verlautete aus dem afghanischen Innenministerium. Die Projektile waren aus einem Fahrzeug auf ein Wohngebiet abgefeuert worden. Zunächst bekannte sich niemand zu dem Angriff. Im vergangenen Monat wurden bei mehreren Raketenangriffen auf Kabul mindestens acht Menschen getötet und über 30 weitere verwundet.

Trump-Regierung lässt zweiten Häftling in zwei Tagen hinrichten

WASHINGTON: Die Regierung des abgewählten US-Präsidenten Donald Trump hat kurz vor dessen Ablösung zum zweiten Mal in zwei Tagen einen wegen Mordes verurteilten Schwarzen hinrichten lassen. Alfred Bourgeois (56) wurde am Freitagabend (Ortszeit) im Gefängnis in Terre Haute im US-Bundesstaat Indiana mit einer Giftspritze getötet, wie US-Medien übereinstimmend berichteten. Der Lkw-Fahrer war im Jahr 2004 schuldig gesprochen worden, seine zweieinhalb Jahre alte Tochter missbraucht, gefoltert und getötet zu haben.

Erst am Donnerstag war im Gefängnis in Terre Haute Brandon Bernard (40) hingerichtet worden, obwohl sich zahlreiche prominente Unterstützer dagegen ausgesprochen hatten. Bernard war als 18-jähriges Gangmitglied wegen Mordes festgenommen und danach von einer Jury zum Tode verurteilt worden war.

Bis zur Amtsübernahme des siegreichen Trump-Herausforderers Joe Biden am 20. Januar will die US-Regierung nach Angaben des Death Penalty Information Centers noch drei weitere Todesurteile vollstrecken. Der künftige Präsident Biden - ein Demokrat - hat sich für die Abschaffung der Todesstrafe auf Bundesebene ausgesprochen. Der Republikaner Trump ist ein Befürworter der Todesstrafe.