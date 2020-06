Neues aus dem Ausland am Samstag

Von: Redaktion (dpa) | 06.06.20 | Aktualisiert um: 17:35 | Überblick

Mindestens elf Sicherheitskräfte in Afghanistan getötet

KABUL: Nach der Explosion einer am Straßenrand versteckten Bombe im Nordosten Afghanistans sind mindestens elf Sicherheitskräfte gestorben. Ein Polizeikommandant sei in der Nacht zu Freitag mit zehn Männern anderen Kräften im Bezirk Chasch der Provinz Badachschan zu Hilfe geeilt, als ihr Fahrzeug von dem Sprengsatz getroffen worden sei, teilte ein Polizeisprecher am Samstag mit. Nach Angaben der Polizei kontrollieren die Taliban mindestens 30 Prozent des Distrikts.

Regierungsvertreter und ein Team der islamistischen Taliban diskutieren derzeit in Kabul über einen Gefangenenaustausch, der als Vorbedingung für direkte Friedensgespräche gilt. Zum Ende des Ramadans hatten beide Seiten eine dreitägige Waffenruhe vereinbart. Inzwischen geht der Konflikt im Land weiter.

Die USA hatten mit den Taliban am 29. Februar in Doha (Katar) ein Abkommen unterzeichnet. Es sieht nach fast zwei Jahrzehnten einen Abzug der internationalen Truppen sowie einen Gefangenenaustausch vor und soll den Weg für innerafghanische Friedensgespräche bereiten. Die Regierung in Kabul war nicht daran beteiligt worden, weil die Taliban direkte Gespräche mit ihr bisher abgelehnt hatten.

China und Indien wollen neue Spannungen in Grenzkonflikt abbauen

MALDO: Im neu entflammten Grenzkonflikt zwischen China und Indien sind am Samstag erstmals ranghohe Militärs beider Seiten zusammengetroffen, um die Spannungen abzubauen. Das Treffen der Kommandeure fand in der Garnison in Maldo auf der chinesischen Seite der seit Jahrzehnten umstrittenen Grenzlinie in der Himalaya-Region Ladakh im Bereich Chushul statt. Bei jüngsten Zwischenfällen zwischen Truppen beider Seiten hatte es mehrere Verletzte gegeben.

Die beiden benachbarten Nuklearmächte mit den größten Bevölkerungen weltweit hatten 1962 einen kurzen Krieg um ihre Grenze im Himalaya geführt, den China gewann. Seither gibt es immer wieder Zwischenfälle. Der Grenzverlauf ist nach wie vor nicht geklärt. Auch US-Präsident Donald Trump hatte kürzlich angeboten, in dem Konflikt zu vermitteln, was die Nachbarländer nicht wollten.

Tribut an George Floyd: Pilot malt mit Flugzeug Faust in die Luft

Halifax (dpa) - Um dem Afroamerikaner George Floyd nach dessen gewaltsamem Tod Tribut zu zollen, hat ein Pilot mit seiner Maschine Flugbahnen in der Form einer geballten Faust in die Luft nahe der kanadischen Stadt Halifax gezogen. «Der Rassismus ist bei uns auf dem Vormarsch. Er war schon immer da, im Laufe der Geschichte, insbesondere hier in Nordamerika», sagte der Pilot Demitri Neonakis am Freitag (Ortszeit) dem kanadischen Sender CTV News. Ein Radarvideo der Webseite Flight Aware, das die Flugbahn der Maschine in der Provinz Nova Scotia zeigt, wurde seit Donnerstag mehr als 58.000 Mal aufgerufen.

Floyd war vorige Woche in Minneapolis im US-Bundesstaat Minnesota gestorben. Ein weißer Polizeibeamter hatte sein Knie fast neun Minuten lang in den Nacken des am Boden liegenden 46-Jährigen gedrückt. Seitdem gingen Zehntausende Menschen weltweit auf die Straßen, um gegen Polizeigewalt und Rassismus zu protestieren.

Nachdem Neonakis die Nachrichten gesehen habe, habe er sein Unglauben und eine Reihe weiterer Gefühle mit der Aktion ausdrücken wollen. «Während ich mich dort oben frei bewegte, kamen mir ein paar Mal die Worte von George Floyd in den Sinn: «Ich kann nicht atmen», ein krasser Gegensatz», schrieb Neonakis auf Facebook.