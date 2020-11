Neues aus dem Ausland am Samstag

Ermordung von Physiker wird Atomprogramm nicht aufhalten

TEHERAN: Die Ermordung des Kernphysikers Mohsen Fachrisadeh wird nach Worten des iranischen Atomchefs den Fortschritt des Atomprogramms im Land weder aufhalten noch beeinträchtigen. «Der Weg Fachrisadehs wird jetzt erst recht noch intensiver fortgesetzt», sagte Atomchef Ali-Akbar Salehi am Samstag. Ähnlich äußerte sich auch Kommunikationsminister Mohamed Dschawad Asari Dschahromi. «Für die eine herausgerissene Blume werden Tausende nachwachsen», twitterte der Minister.

Der Geheimdienst und die iranischen Revolutionsgarden (IRGC) haben bereits die Ermittlungen nach den Attentätern aufgenommen. Die iranische Führung hat sich jedoch bereits festgelegt, dass «Agenten des zionistischen Regimes hinter dem Terroranschlag stecken». Fakhrisadeh habe schon seit Jahren auf der schwarzen Liste Israels gestanden. Außerdem würde auch nur Irans Erzfeind vom Tod des Physikers profitieren, so die Argumentation in Teheran.

Fachrisadeh wurde am Freitag in Ab-Sard, einem Vorort östlich der Hauptstadt Teheran, erschossen. Das Verteidigungsministerium in Teheran sprach bei Bekanntgabe der Nachricht von einem «Märtyrertod». Der Kernphysiker war Mitglied der IRGC und ein Experte für die Herstellung von Raketen. Zuletzt leitete Fachrisadeh die Abteilung für Forschung und technologische Erneuerung im Verteidigungsministerium.

Viele Beobachter sahen in dem Anschlag auch einen Versuch Israels und der Regierung von US-Präsident Donald Trump, einen Neuanfang der Beziehungen zwischen Teheran und Washington zu torpedieren. «Das war nicht nur ein Anschlag auf den Professor, sondern auf die bevorstehenden diplomatischen Bemühungen beider Länder nach der Amtsübernahme von Joe Biden», twitterte der Politologe Mohsen Milani. Ähnlich sieht es auch die prominente iranische Journalistin Sahra Asghari. «Der Anschlag war der Preis, den der Iran für Trumps Wahlniederlage bezahlen musste.»

Mehrheit befürwortet Schließung von Skigebieten

AUGSBURG: Eine große Mehrheit in Deutschland würde laut einer Umfrage eine europaweite Schließung von Skigebieten befürworten. 73,8 Prozent der Befragten gaben bei einer repräsentativen Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Civey im Auftrag der «Augsburger Allgemeinen» (Samstag) an, es sei «eindeutig» oder «eher richtig», zur Eindämmung der Corona-Pandemie alle europäischen Skigebiete vorerst zu schließen. 19,5 Prozent der Befragten hielten dies für «eher» oder «eindeutig falsch».

In Bayern, wo Skigebiete bis 20. Dezember nicht öffnen dürfen, sprachen sich der Umfrage zufolge rund zwei Drittel der Befragten (68,6 Prozent) «eindeutig» oder «eher» für eine europaweite Schließung aus. Etwa ein Viertel der Befragten (25,4 Prozent) hielt das für «eher» oder «eindeutig falsch».

Der saarländische Ministerpräsident Tobias Hans (CDU) sprach sich für ein Verbot aus. «Ski-Regionen wollen natürlich, dass die Saison nicht ausfällt. Aber ein zweites Ischgl können wir uns in diesem Winter nicht erlauben, sonst besteht die Gefahr, dass wir europaweit in einer Lockdown-Situation landen, aus der wir nicht mehr hochkommen», sagte Hans dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND/Samstag). «Am besten wäre ein europaweites Skiverbot zumindest bis zum 10. Januar, dem Ende der Winterferien.» Hans begrüßte zudem die bayerische Regelung, wonach auch Tagestouristen, die zum Skifahren nach Österreich reisen, anschließend zehn Tage in Quarantäne müssen.

Ex-Präsident Zelaya mit zu viel Bargeld festgehalten

TEGUCIGALPA: Der frühere honduranische Präsident Manuel Zelaya ist am Flughafen von Tegucigalpa mit 18.000 US-Dollar Bargeld in seiner Tasche festgehalten worden. Das Geld, das etwa 15.100 Euro entspricht, gehöre nicht ihm, schrieb Zelaya am Freitag bei Twitter. Er habe nach Mexiko zu einem Seminar der dortigen Arbeitspartei fliegen wollen. Nach honduranischem Recht darf man bis zu 10.000 Dollar beim Verlassen des Landes dabei haben.

Es kam zu Protesten am Toncontín-Flughafen der Hauptstadt des mittelamerikanischen Landes. Nach Medienberichten setzte die Polizei Tränengas gegen die Demonstranten ein.

Der frühere Holzunternehmer Zelaya war 2009 nach gut drei Jahren aus dem Amt des Staats- und Regierungschefs von Honduras geputscht worden. Derzeit ist er Vorsitzender der linken Partei Libre.