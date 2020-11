Neues aus dem Ausland am Samstag

Zivilisten bei Granatenhagel in Kabul getötet und verletzt

KABUL: Beim Einschlag zahlreicher Mörsergranaten in der afghanischen Hauptstadt Kabul sind mindestens fünf Menschen getötet worden. Weitere 21 Zivilisten seien bei dem Angriff verwundet worden, teilte ein Sprecher des Gesundheitsministeriums am Samstag mit. 14 Granaten schlugen nach Angaben des Innenministeriums überwiegend in Wohngebieten ein.

Im August hatte es einen ähnlichen Angriff gegeben. Damals schlugen in Kabul mehr als ein Dutzend Raketen ein. Mehrere Menschen wurden bei der Attacke verletzt und getötet. Damals reklamierte die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) den Angriff für sich.

Trotz der Aufnahme innerafghanischer Friedensgespräche zwischen den militant-islamistischen Taliban und der Republik geht der Konflikt im Land weiter. Auch der IS verübt regelmäßig Anschläge.

EU-Kommissarin warnt vor «Desaster» im Kampf gegen Missbrauch-Fotos

BRÜSSEL: EU-Innenkommissarin Ylva Johansson hat eindringlich vor einer Schwächung des Kampfes gegen die Verbreitung von Fotos und Videos missbrauchter Kinder im Internet gewarnt. Falls es keine Übergangslösung gebe, werde es demnächst «keine Hürden für das Hochladen und Teilen durch Pädophile geben», sagte die Schwedin der Deutschen Presse-Agentur. Sie sprach von einem «globalen Desaster». Hintergrund ist, dass Unternehmen wie Facebook und Google Nachrichten, die über ihre Dienste verschickt werden, in der EU nach jetzigem Stand bald nicht mehr mit bestimmten Filtern scannen dürfen.

Deshalb wirbt Johansson für die Übergangsregelung. «Ich werde nie akzeptieren, dass die Privatsphäre der Nutzer wichtiger ist als die Privatsphäre der Kinderopfer.» Es sei von höchster Dringlichkeit, dass EU-Staaten und Europaparlament bis zum 21. Dezember eine Einigung fänden.

Denn dann wird in der EU das Update des Kodex für die elektronische Kommunikation wirksam. Kommunikationsdienste wie Email- oder Messenger-Programme fallen deshalb künftig unter das digitale Briefgeheimnis der EU. US-Konzerne wie Facebook, Google oder Microsoft dürften die Nachrichten über ihre Mail- und Messenger-Dienste nicht mehr auf Missbrauchsdarstellungen scannen. Bislang filtern sie mit bestimmter Technik die versendeten Nachrichten auf Darstellungen, die bereits bekannt sind und mit einer Art digitalem Fingerabdruck versehen wurden. Auch das Bundeskriminalamt profitiert eigenen Angaben zufolge von den Hinweisen, die sie so erreichen.

Um dieses Vorgehen weiter zu ermöglichen, schlug die EU-Kommission im September eine Übergangslösung vor. Dagegen gibt es jedoch im Europaparlament sowie unter Datenschützern große Vorbehalte. Das Parlament muss sich noch auf eine eigene Position verständigen, ehe es Verhandlungen mit den EU-Staaten aufnehmen kann.