Neues aus dem Ausland am Samstag

«Tages-Anzeiger»: Scholz bleibt für die SPD ein Bleigewicht

ZÜRICH: Zur erneuten Kanzlerkandidatur von Olaf Scholz heißt es am Samstag im Schweizer «Tages-Anzeiger»:

«Scholz hat sich gegen Pistorius durchgesetzt, indem er die Vertrauenskrise, in die er seine Partei gestürzt hat, einfach aussaß. Er weigerte sich, Platz zu machen, und weder sein Rivale noch die schwankende Parteispitze wagten es, ihn zu stürzen. Gestärkt hat ihn dieser Sieg aber nicht, im Gegenteil: Dass selbst in seiner eigenen Partei so viele nach einem unverbrauchten Kandidaten riefen und damit signalisierten, dass sie in Scholz keine Hoffnung mehr setzen, hat seine Autorität im breiten Publikum weiter zerrüttet. (.)

Kanzler und Kandidat Scholz wird für die SPD im Wahlkampf also ein Bleigewicht bleiben. Gut ist das für Friedrich Merz, den Kandidaten der Christdemokraten, die in den Umfragen derzeit doppelt so hoch stehen wie die SPD. Gut könnte es aber auch für Robert Habeck sein, den Anwärter der Grünen: Wenn genug rot-grüne Wechselwählerinnen und Wechselwähler aus Enttäuschung über den Kanzler diesmal grün wählen, könnte es am Ende zu einem Duell kommen, das Merz nicht Scholz gegenüberstellt - sondern Habeck.»

«NZZ»: Scholz führt die SPD in aussichtslosen Wahlkampf

ZÜRICH: Die «Neue Zürcher Zeitung» kommentiert am Samstag die Kanzlerkandidatur von Olaf Scholz:

«Nun also wieder Scholz. Kurz zur Erinnerung: Seine von Anfang an glücklose, dafür aber sendungsbewusste («Fortschrittskoalition») Regierung ist gerade zerbrochen. Die SPD, älteste, einst stolze Partei Deutschlands, steht in Umfragen vor dem Abgrund. Scholz ist derzeit der unbeliebteste Politiker in der deutschen Messung. Die extremistischen Parteien sind in seiner Regierungszeit zu erheblichen Kräften gekommen. Das Vertrauen in demokratische Institutionen ist dramatisch gesunken. Die deutsche Wirtschaft befindet sich in einer Wachstums- und Sinnkrise, die Scholz nicht allein zu verantworten hat, der er aber auch nichts Entscheidendes entgegenzusetzen wusste. (.)

Scholz wird die SPD durch den Triumph seines Willens in einen aussichtslosen Wahlkampf führen. Der beste denkbare Ausgang für die Partei bestünde darin, dass sie sich noch einmal mit Mühe und Not in eine Große Koalition rettet - dann natürlich sowieso ohne Scholz, denn der Kanzlerposten wäre in dem Fall mit Friedrich Merz besetzt.»