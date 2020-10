Neues aus dem Ausland am Samstag

Flugausfälle am Sonntag und Montag wegen Streiks

ATHEN: Reisende von und nach Griechenland müssen am Sonntag und Montag (18.

und 19. Oktober) mit erheblichen Problemen im Flugverkehr rechnen. Die griechischen Fluglotsen und die Angestellten der zivilen Luftfahrt werden an diesen beiden Tagen die Arbeit für mehrere Stunden niederlegen. Die griechischen Fluggesellschaften riefen ihre Gäste auf, dringend Kontakt mit ihrer Fluglinie zwecks Umbuchung aufzunehmen. Auch der wichtigste Flughafen in der Hauptstadt Athen teilte auf seiner Internetseite mit, zahlreiche Flüge seien annulliert worden. Die Gewerkschaften der Fluglotsen und der Angestellten der Zivilen Luftfahrt fordern mehr Geld und die Einstellung von zusätzlichem Personal.

Kriegsherrin von Taliban angegriffen

KABUL: In Afghanistan haben die militant-islamistischen Taliban das Tal einer bekannten Kriegsherrin überfallen. Seit Mittwoch nahmen die Aufständischen in einem Bezirk der Nordprovinz Baghlan mehrere Dörfer ein, wie Augenzeugen aus dem Tal berichteten. Talibansprecher Sabiullah Mudschahid erklärte daraufhin, dass die als Kommandantin Kaftar bekannte Kriegsherrin zu den Islamisten übergelaufen sei. Per Telefon bestritt die rund 70-Jährige dies.

Kaftar, die eigentlich Bibi Aischa Habibi heißt, gilt als einzige Kriegsherrin Afghanistans. Mit einigen Dutzend bewaffneten Männern kontrollierte sie bisher einen kleinen Teil eines Provinzbezirks. Einige Männer seien bei dem Taliban-Angriff getötet worden, weitere übergelaufen, sagte ein enger Verwandter Kaftars. Der Bezirk Nahrin sei zum größten Teil unter Taliban-Kontrolle. Mehr als die Hälfte der Bezirke in der Provinz Baghlan sind umkämpft.

Kaftar kämpfte laut Berichten der Provinzregierung Baghlans bereits im Widerstand der Mudschaheddin gegen die damalige Sowjetunion. Sie verteidigte ihr Tal während des afghanischen Bürgerkriegs in den 1990er Jahren und kämpfte später gegen die Taliban. Viele Täler und abgeschiedene Gegenden Afghanistans werden auch heute noch von lokalen Kriegsherren und Milizen verteidigt, die mit der Zentralregierung in Kabul zusammenarbeiten.

Brinkhaus: Werden uns bei Brexit nicht unter Druck setzen lassen

BERLIN: Unionsfraktionschef Ralph Brinkhaus (CDU) hat sich nach den jüngsten Äußerungen von Premierminister Boris Johnson zu einem harten Brexit gegen britischen Druck verwahrt. «Wir werden unbeirrt weiter daran arbeiten, einen harten Brexit und die damit drohenden zusätzlichen Belastungen für die europäische und die deutsche Wirtschaft abzuwenden», schrieb er in einem der Deutschen Presse-Agentur in Berlin vorliegenden Brief an die Abgeordneten von CDU und CSU. «Klar ist aber auch, wir werden uns bei der Regelung von Marktzugängen und Zöllen nicht unter Druck setzen lassen.»

Das Zeitfenster für die Brexit-Verhandlungen werde immer enger, warnte Brinkhaus. Es liege aber «im beiderseitigen Interesse, zu einer vernünftigen Lösung zu kommen».

Johnson hatte Großbritannien am Freitag auf einen harten Bruch ohne Vertrag mit der Europäischen Union am 1. Januar eingestimmt. Die EU habe gut zehn Wochen vor dem Ende der Brexit-Übergangsphase offenkundig kein Interesse an einem von Großbritannien gewünschten Freihandelsabkommen wie mit Kanada, sagte Johnson in London. Dementsprechend erwarte man nun eine Beziehung wie mit Australien - also ohne Vertrag. Die Spitze der EU und auch Kanzlerin Angela Merkel hatten indes zum Abschluss des EU-Gipfels in Brüssel betont, man verhandele weiter.