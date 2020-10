Neues aus dem Ausland am Samstag

Eriwan spricht von größerem Angriff gegen Berg-Karabach

ERIWAN: Bodentruppen Aserbaidschans haben am Samstag nach Darstellung der armenischen Führung in Eriwan einen großangelegten Zangenangriff gegen die armenische Enklave Berg-Karabach gestartet.

Aserbaidschanische Truppen seien sowohl aus nördlicher als auch südlicher Richtung «mit starken Einheiten» vorgerückt, berichtete die russische Agentur Tass unter Berufung auf die armenische Armeeführung. Die Angaben konnten von unabhängiger Seite nicht bestätigt werden.

Trumps Wahlkampfchef positiv auf Corona getestet

WASHINGTON: Einen Monat vor der US-Wahl ist auch der Wahlkampfchef von Präsident Donald Trump, Bill Stepien, positiv auf das Coronavirus getestet worden. Das Wahlkampfteam bestätigte einen Bericht des Magazins «Politico» vom späten Freitagabend (Ortszeit). Stepien habe seine Diagnose am Freitagabend erhalten und habe leichte, grippeähnliche Symptome. Er halte aus dem Home-Office weiter die Kontrolle über die Kampagne.

Früher am Tag war bekannt geworden, dass sich auch die republikanische Parteivorsitzende Ronna McDaniel mit dem Virus angesteckt hatte. Der positive Test von Trumps enger Beraterin Hope Hicks am Donnerstag hatte zahlreiche weitere Tests im Umfeld des Präsidenten nach sich gezogen. Auch Trump selbst und Ehefrau Melania haben sich angesteckt.

Nordkoreas Machthaber Kim wünscht Trump baldige Genesung

PJÖNGJANG: Der nordkoreanische Machthaber Kim Jong Un hat US-Präsident Donald Trump baldige Genesung von seiner Corona-Infektion gewünscht und sein Mitgefühl bekundet.

Er wünsche ihm und der First Lady «von Herzen» eine baldige, vollständige Genesung, heißt es in dem von der Staatsagentur KCNA verbreiteten Schreiben. Er äußerte die Hoffnung, dass die beiden es «bald überstehen». Kim schloss sein Schreiben mit «herzlichen Grüßen». Trump und Kim haben zwei Gipfeltreffen in Singapur und Hanoi in den Jahren 2018 und 2019 abgehalten und sich ein drittes Mal an der koreanischen Demarkationslinie getroffen.

Trump in kurzem Video: «Ich denke, es geht mir sehr gut»

WASHINGTON: US-Präsident Donald Trump hat vor seinem Abflug ins Krankenhaus eine kurze Videobotschaft im Weißen Haus aufgenommen. «Ich denke, es geht mir sehr gut», sagte Trump in dem am Freitag bei Twitter veröffentlichten, 18 Sekunden langen Video. Er gehe aber trotzdem zur Sicherheit ins Krankenhaus. Der First Lady Melania gehe es «sehr gut».

Trump bedankte sich für die Unterstützung, die ihm zuteil geworden sei. «Das werde ich nie vergessen.» Der Präsident trug Anzug und Krawatte. Das Video wurde veröffentlicht als sein Helikopter im Walter-Reed-Krankenhaus in einem Vorort von Washington landete.

Trump kommt im Militärkrankenhaus an

WASHINGTON: US-Präsident Donald Trump ist nach Bekanntwerden seiner Corona-Infektion im Walter-Reed-Militärkrankenhaus in Bethesda nördlich von Washington angekommen.

Der Präsidenten-Hubschrauber Marine One landete dort am Freitagabend (Ortszeit) nach einem wenige Minuten langen Flug vom Weißen Haus. Auf Fernsehbildern war zu sehen, wie er - im Anzug und mit Mund-Nasen-Schutz - den Helikopter verließ. Nach Angaben des Weißen Hauses soll der 74-Jährige die nächsten Tage aus den Büroräumen des Präsidenten in dem Krankenhaus arbeiten. Es handele sich um eine reine Vorsichtsmaßnahme auf Empfehlung der Ärzte.

Mehrere Menschen nach Starkregen im Südosten Frankreichs vermisst

NIZZA: Starkregen hat in der Region der französischen Riviera-Metropole Nizza zu gefährlichen Überschwemmungen und chaotischen Verkehrsbedingungen geführt. Wie der Nachrichtensender Franceinfo am späten Freitagabend unter Berufung auf die Behörden berichtete, wurden im Hinterland von Nizza mindestens acht Menschen vermisst - unter ihnen seien zwei Angehörige der Feuerwehr.

Die Behörden forderten die Bewohner auf, zu Hause zu bleiben und äußert vorsichtig zu sein. Eine Brücke wurde von Wassermassen weggeschwemmt, wie Franceinfo berichtete. Im Département Alpes-Maritimes waren rund 600 Einsatzkräfte unterwegs. Laut Netzbetreiber Enedis waren in dem Département rund 13.500 Haushalte ohne Strom.

Zuvor hatte der Herbststurm «Alex» im Nordwesten des Landes Schäden angerichtet. Am Abend waren nach Medienberichten noch rund 30.000 Menschen in der Küstenregion Bretagne ohne Strom. In vielen Gemeinden stürzten Bäume um, Menschen wurden nach einer ersten Bilanz nicht verletzt. Auf der Insel Belle-Île-sur-Mer vor der bretonischen Küste wurden in der Nacht Böen mit einer Geschwindigkeit von bis zu 186 Stundenkilometern gemessen.