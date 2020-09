Neues aus dem Ausland am Samstag

In Corona-Krise wird China zum Stützpfeiler deutscher Autobauer

PEKING: Im Einbruch des globalen Autogeschäfts wegen der Corona-Krise ist China nach den Worten des Autoexperten Ferdinand Dudenhöffer zum «wesentlichen Stützpfeiler» der deutschen Hersteller geworden. «Ohne China wäre die deutsche Autoindustrie kaum wiederzuerkennen», sagte der Leiter des Center for Automotive Research (CAR) in Duisburg zum Beginn der internationalen Automesse am Samstag in Peking der Deutschen Presse-Agentur.

Mercedes habe im zweiten Quartal einen Rückgang weltweit von 20 Prozent erlitten, aber den Absatz in China um 22 Prozent gesteigert, schilderte der Experte. Bei BMW habe es «noch krasser» ausgesehen: Einem weltweiten Einbruch von 25 Prozent habe im zweiten Quartal ein Zuwachs von 17 Prozent in China gegenüber gestanden. «China hat während der Pandemie deutlich an Bedeutung für die deutschen Autobauer gewonnen.»

Massiver Stromausfall versetzt Venezuela erneut ins Dunkel

CARACAS: Ein Stromausfall hat in dem südamerikanischen Krisenstaat Venezuela das Licht ausgehen lassen. In mindestens 14 der mehr als 20 venezolanischen Bundesstaaten waren die Menschen ohne Strom, wie der Nachrichtensender «NTN24» am Freitag (Ortszeit) berichtete. Demnach gab es in einigen Gegenden der Hauptstadt Caracas schon seit 60 Stunden keine Elektrizität. Venezuela steckt in einer tiefen Wirtschafts- und Versorgungskrise.

Der massive Stromausfall ließ bei den Venezolanern Erinnerungen an 2019 wach werden, als sich schwere Stromausfälle gehäuft hatten. Die Regierung machte damals von den USA und der Opposition geplante Sabotageaktionen für den Zusammenbruch der Energieversorgung verantwortlich. Die Regierungsgegner sahen hingegen verschleppte Investitionen, mangelnde Wartung und Korruption als Grund für die Stromausfälle.

Venezuelas Vize-Präsidentin Delcy Rodríguez schrieb am Freitag auf Twitter, sie habe sich mit Arbeitern der staatlichen Elektrizitätswerke Corpoelec getroffen, um ihnen Dank dafür auszusprechen, dass sie «einmal mehr den nationalen Elektrizitätsdienst vor den Terroristen retten und bewahren, die diesen lebenswichtigen Dienst weiterhin angreifen».

Japans neuer Ministerpräsident offen für Treffen mit Kim Jong Un

NEW YORK: Japans neuer Ministerpräsident Yoshihide Suga hat vor der UN-Vollversammlung sein Interesse an einem Treffen mit Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un bekräftigt. «Ich bin bereit für ein Treffen mit Kim Jong Un ohne Vorbedingungen», sagte Suga per vorab aufgezeichneter Video-Botschaft bei der UN-Generaldebatte am Freitag (Ortszeit) in New York. Japan wolle die Beziehungen zu Nordkorea nach wie vor normalisieren. «Ich werde keine Chance auslassen, daran mit all meinem Einsatz zu arbeiten.»

Suga betonte zudem, dass sein Land an der Organisation der Olympischen Spiele 2021 arbeite, die «ungefährlich und sicher» sein würden und «der Beweis dafür, dass die Menschheit die Pandemie besiegt hat». Der 71 Jahre alte Suga hatte vor rund zehn Tagen die Nachfolge von Shinzo Abe als japanischer Ministerpräsident angetreten.

Vor dem Hintergrund der Coronavirus-Pandemie wird die 75. Generaldebatte der UN-Vollversammlung in diesem Jahr noch bis Dienstag größtenteils online geführt. Die Vertreter aller 193 Mitgliedsstaaten - darunter weit mehr als 150 Staats- und Regierungschefs - sprechen nicht wie normalerweise im UN-Hauptquartier in New York, sondern per vorab aufgezeichneten Video-Reden.

Indigener Umweltaktivist im Nordwesten von Mexiko erschossen

TECATE: Im Nordwesten von Mexiko ist ein indigener Umweltaktivist getötet worden. Óscar Eyraud Adams, der sich für das Recht auf Wasser für das indigene Kumiai-Volk einsetzte, wurde in Tecate erschossen, wie die Behörden des Bundesstaates Baja California am Freitag mitteilten.

Schwer bewaffnete Angreifer seien in sein Haus eingedrungen und eröffneten das Feuer, sagte Sicherheitssprecher Isaias Bertín Sandoval. Das Motiv war zunächst unklar. Der Gouverneur von Baja California verurteilte den Angriff. Menschenrechtsaktivisten forderten eine gründliche Untersuchung des Anschlags. Erst im August hatte Adams in der Zeitung «Reforma» beklagt, die Wasserknappheit in der Region bringe sein Volk in Gefahr.

Lateinamerika gilt als die gefährlichste Region der Welt für Umweltschützer. Nach Angaben der Organisation Global Witness wurden im vergangenen Jahr weltweit 212 Aktivisten getötet worden. Mehr als zwei Drittel davon kamen in Lateinamerika ums Leben.