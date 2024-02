Neues aus dem Ausland am Samstag

«The Irish Times»: Nordirlands Parteien müssen zusammenarbeiten

DUBLIN: Die in Dublin erscheinende «Irish Times» kommentiert am Samstag die Überwindung der Regierungskrise in Nordirland:

«Die Wiederbelebung der Institutionen der Machtteilung in Nordirland war längst überfällig. In Wahrheit hätten die demokratischen Institutionen niemals von der DUP boykottiert werden dürfen - genauso wenig wie sie einst von der Sinn Fein hätten im Stich gelassen werden sollen. Die Verlierer waren nicht nur die Menschen in Nordirland, die zusehen mussten, wie ihre Probleme nicht angegangen und ihre Interessen ignoriert wurden, sondern die gesamte Idee, dass Demokratie in Nordirland funktionieren kann.

Die mühsam ausgehandelten politischen und administrativen Arrangements für Nordirland, die vor mehr als einem Vierteljahrhundert das Karfreitagsabkommen ermöglichten, sind komplex und vielleicht fremd für die politische Kultur des «Winner takes all» im Rest des Vereinigten Königreichs sowie in der Republik Irland. (...) Jetzt aber müssen die Parteien unbedingt zusammenarbeiten, damit die Selbstverwaltung Nordirlands funktioniert. Das wird Geduld, Kompromisse und die Bereitschaft erfordern, zu erkennen, dass ihre Aufgabe darin besteht, eine gute Regierung für alle Menschen zu schaffen.»

Tote bei Waldbränden

VALPARAÍSO: Bei schweren Waldbränden in Chile sind mehrere Menschen ums Leben gekommen.

Man gehe derzeit von etwa zehn Toten aus, es handle sich aber noch um vorläufige Informationen, berichteten chilenische Medien am Freitag (Ortszeit) unter Berufung auf die örtlichen Behörden in der Region Valparaíso. Zunächst war von zehn Vermissten die Rede gewesen. Den Berichten zufolge sind Tausende Hektar Wald sowie Dutzende Häuser in der Landesmitte von den Flammen zerstört worden. Präsident Gabriel Boric teilte in der Nacht zum Samstag im Kurznachrichtendienst X, ehemals Twitter mit, er habe wegen der Katastrophe den Ausnahmezustand in den betroffenen Gebieten erklärt, um alle nötigen Ressourcen mobilisieren zu können. Eine Sitzung des Ausschusses für Katastrophenschutz sollte noch in der Nacht stattfinden.

US-Außenminister reist erneut in den Nahen Osten

WASHINGTON: US-Außenminister Antony Blinken wird erneut zu Krisengesprächen im Nahen Osten erwartet. Er werde von diesem Samstag bis zum 8. Februar Saudi-Arabien, Ägypten, Katar, Israel und das Westjordanland besuchen, teilte der Sprecher des Ministeriums, Matthew Miller, am Freitag (Ortszeit) in Washington mit. Blinkens fünfte Nahostreise seit Beginn des Gaza-Krieges vor fast vier Monaten erfolgt im Anschluss an den umfassenden US-Militärschlag auf Ziele im Irak und in Syrien. Washington reagierte damit auf den tödlichen Angriff proiranischer Milizen vor wenigen Tagen auf amerikanische Soldaten in Jordanien. US-Präsident Joe Biden kündigte bereits weitere Militäraktionen an, betonte aber, die Vereinigten Staaten wollten keinen neuen Konflikt im Nahen Osten.

Sein Außenminister Blinken will derweil seine diplomatischen Bemühungen fortsetzen, um ein Abkommen über eine erneute Feuerpause im Gaza-Krieg zwischen Israel und der Hamas und die Freilassung aller noch in Gaza festgehaltenen Geiseln zu erreichen, wie Miller sagte. Eine solche Feuerpause solle eine dauerhafte und verstärkte humanitäre Hilfe für die Zivilbevölkerung in Gaza ermöglichen. Blinken werde zudem weiter daran arbeiten, eine Ausweitung des Konflikts zu verhindern. Zudem wolle er die Gespräche mit den Partnern darüber fortsetzen, wie eine friedliche Regelung in der Region geschaffen werden könne, die eine dauerhafte Sicherheit für Israelis und Palästinenser gleichermaßen biete, hieß es.

Argentiniens Parlament stimmt liberalem Gesetzespaket der Regierung zu

BUENOS AIRES: Nach einer dreitägigen Marathonsitzung und rund 30 Stunden Debatte hat die argentinische Abgeordnetenkammer einem umfangreichen Gesetzespaket der ultraliberalen Regierung von Präsident Javier Milei im Grundsatz zugestimmt. 144 Parlamentarier votierten am Freitag für die Initiative, 109 dagegen. Das Paket mit rund 300 Gesetzen sieht unter anderem die Übertragung eines Teils der legislativen Kompetenzen für zwei Jahre auf die Regierung, die Privatisierung zahlreicher Staatsbetriebe sowie Änderungen des Steuer- und Wahlrechts vor. Nach der grundsätzlichen Zustimmung zu dem Paket beginnt in der kommenden Woche die Debatte über die einzelnen Gesetze. Auch der Senat muss das Projekt noch billigen.

Milei verfügt über keine eigene Mehrheit im Kongress und musste in den vergangenen Wochen hart verhandeln, um Abgeordnete anderer Parteien für sein Projekt ins Boot zu holen. «Die Geschichte wird mit Hochachtung jener gedenken, die den historischen Zusammenhang verstanden und sich dafür entschieden haben, die Privilegien der Kaste zu beenden und etwas für das Volk zu tun, das über Jahre hinweg von der politischen Klasse in Armut und Hunger gestürzt wurde», hieß es in einer Mitteilung des Präsidialamtes.

Nach seinem Amtsantritt im Dezember verordnete der Ökonom Milei dem wirtschaftlich schwer angeschlagenen Land eine Radikalkur. Er will zahlreiche Subventionen streichen, den US-Dollar einführen und die Zentralbank abschaffen.

Argentinien steckt in einer schweren Wirtschaftskrise. Die Inflationsrate liegt bei über 200 Prozent, rund 40 Prozent der Menschen in dem einst wohlhabenden Land leben unterhalb der Armutsgrenze. Die zweitgrößte Volkswirtschaft Südamerikas leidet unter einem aufgeblähten Staatsapparat, geringer Produktivität der Industrie und einer großen Schattenwirtschaft, die dem Staat viele Steuereinnahmen entzieht. Die Landeswährung Peso verliert gegenüber dem US-Dollar immer weiter an Wert, der Schuldenberg wächst ständig.