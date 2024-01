Neues aus dem Ausland am Samstag

Dauerhafte Bergung von Munition aus dem Meer ab 2026 geplant

BERLIN: Bund und Länder wollen frühestens in zwei Jahren mit der dauerhaften Bergung von Munition und Kampfstoffen aus der Nord- und Ostsee starten. Damit solle ab 2026 begonnen werden, sagte der Meeresbeauftragte der Bundesregierung, Sebastian Unger, der Deutschen Presse-Agentur. «Angesichts der großen Mengen handelt es sich bei der Munitionsbergung in Nordsee und Ostsee um eine Generationenaufgabe.» Im Frühjahr startet zunächst ein Pilotprojekt.

Experten wollen mit diesen Pilotbergungen Erkenntnisse über den Zustand geborgener Kampfmittel sammeln. Diese Erfahrungen sollen in die Entwicklung einer schwimmenden Entsorgungsanlage einfließen. Sechs Monate sollen die Arbeiten dauern und im April beginnen. Zwei Gebiete liegen in der Lübecker Bucht und eines im Nordosten.

Die Bundesregierung hatte in ihrem Koalitionsvertrag vereinbart, ein Sofortprogramm aufzulegen, um die Bergung von Munition und Kampfstoffen aus Nord- und Ostsee in Angriff zu nehmen. Bundesumweltministerin Steffi Lemke (Grüne) sagte dazu: «Rund 1,6 Millionen Tonnen verrostende Munitionsaltlasten in Nordsee und Ostsee bedeuten eine zunehmende Gefahr für Mensch und Umwelt.»

Zahl der Todesopfer bei Erdbeben steigt auf 100

TOKIO: Die Zahl der Todesopfer des schweren Erdbebens an der Westküste Japans am Neujahrstag ist auf 100 gestiegen. Das gaben die Behörden am Samstag bekannt. Es würden noch 211 Menschen in der betroffenen Präfektur Ishikawa vermisst. Die Regierung hatte zuvor zusätzliche Soldaten in das Katastrophengebiet entsandt, um die Such- und Rettungstrupps vor Ort zu unterstützen. Bei der Suche nach Überlebenden sind die ersten 72 Stunden entscheidend. Wer in der Zeit nicht geborgen wird, dessen Überlebenschancen sinken drastisch.

In der besonders schwer betroffenen Küstenstadt Wajima war durch das Beben der Stärke 7,6 ein riesiges Feuer ausgebrochen, viele Häuser sind zerstört. Trümmerberge, beschädigte Straßen, Erdrutsche und Nachbeben erschwerten den Einsatz der Such- und Rettungstrupps.

Israels Armee: Hinreichend Nahrungsmittel im Gazastreifen

TEL AVIV/GAZA: Während Hilfsorganisationen im Gazastreifen von einer drohenden Hungersnot sprechen, stellt Israels Armee die Situation anders dar. «Nach unserer Einschätzung, die auf unseren Gesprächen mit den UN- und anderen humanitären Organisationen beruht, gibt es im Gazastreifen hinlänglich Nahrungsmittel», sagte Elad Goren von der zuständigen Cogat-Behörde am Freitag. «Wir sehen auch einen verbesserten Zugang zu Wasser und Nahrung». Damit aber mehr Hilfe in das von Israel abgeriegelte Küstengebiet gelangen könne, müssten die UN- und andere Hilfsorganisationen «dringend» ihre eigenen Kapazitäten zum Empfang und zur Verteilung der Hilfsgüter aufstocken.

Der Chef des UN-Nothilfebüros OCHA, Martin Griffiths, hatte am selben Tag die Situation in Gaza als immer dramatischer beschrieben. «Gaza ist zu einem Ort des Todes und der Verzweiflung geworden», sagte er. «Vor allem für Kinder waren die letzten 12 Wochen traumatisch», so der UN-Nothilfekoordinator. «Kein Essen. Kein Wasser. Keine Schule. Nichts als die schrecklichen Geräusche des Krieges, Tag für Tag.» Der Gazastreifen sei schlicht «unbewohnbar» geworden, erklärte Griffith.

Dagegen sagte der zuständige Vertreter der israelischen Cogat-Behörde: «Wir haben die humanitäre Situation vor Ort stabilisiert». Auch gebe es eine «Stabilisierung des medizinischen Systems» in Gaza. Er wies zugleich Vorwürfe zurück, Israel behindere die Lieferung humanitärer Hilfe. «Wir haben keine einzige Lieferung von Lebensmitteln, Wasser, Medikamenten oder Notunterkünften abgelehnt», sagte Goren. «Israel hat und wird den Menschen in Gaza, die nicht zum Terror gehören, keine menschliche Hilfe verweigern».

Auslöser des Gaza-Kriegs war die grausame Terrorattacke der islamistischen Hamas und anderer extremistischer Palästinensergruppen am 7. Oktober. Israel reagierte mit massiven Luftangriffen und einer Bodenoffensive. Nach Angaben der von der Hamas kontrollierten Gesundheitsbehörde wurden in Gaza seither 22.600 Menschen getötet.