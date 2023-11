Neues aus dem Ausland am Samstag

Von: Redaktion (dpa) | 25.11.23 | Überblick

EU-Beauftragter: US-Politik schadet Menschenrechtslage

HAVANNA: Die Kuba-Politik der USA verschlimmert nach Ansicht des EU-Menschenrechtsbeauftragten Eamon Gilmore die Lage in dem Karibikstaat. «Diejenigen, die davon betroffen sind, sind normale kubanische Bürger, die Schwierigkeiten haben, Lebensmittel und Medizin zu bekommen, und es gibt Probleme beim Kraftstoff und Strom», sagte der Ire am Freitag (Ortszeit) zum Abschluss eines zweitägigen Besuchs in Havanna vor europäischen Journalisten.

Das seit mehr als 60 Jahren bestehende US-Embargo gegen den kommunistischen Einparteienstaat trage dort ebenso zur wirtschaftlichen Not bei wie die Tatsache, dass die Vereinigten Staaten Kuba seit 2021 erneut auf ihrer Liste staatlicher Förderer des Terrorismus führen, sagte Gilmore. Die kubanische Regierung trage in dem Bereich aber auch Verantwortung.

Gilmore war zur vierten Ausgabe des sogenannten Menschenrechtsdialogs zwischen der Europäischen Union und Kuba angereist und sprach unter anderem mit Präsident Miguel Díaz-Canel und mit Angehörigen von Inhaftierten, die Aktivisten als politische Gefangene bezeichnen. Ein besonderer Schwerpunkt lag Gilmore zufolge bei den Gesprächen auf der andauernden Inhaftierung Hunderter Teilnehmer an friedlichen Demonstrationen am 11. und 12. Juli 2021. Auch über die zwei betroffenen EU-Bürger, darunter den zu 15 Jahren Haft verurteilten Dresdner Luis Frómeta Compte, sei gesprochen worden.

WMO-Chef ruft Deutschland zum Überdenken des Atomausstiegs auf

GENF: Kurz vor der Weltklimakonferenz in Dubai hat der Chef der Weltwetterorganisation (WMO), Petteri Taalas, Deutschland empfohlen, den Atomausstieg zu überdenken. «Atomkraft ist eine gute Technologie, um klimafreundliche Energie zu produzieren», sagte Taalas der Deutschen Presse-Agentur in Genf. Ohne Atomkraft den Kohleausstieg zu bewerkstelligen und trotzdem genügend bezahlbare Energie herzustellen, werde schwierig. «Ich würde die Bundesregierung aufrufen, den Atomausstieg zu überdenken.»

Der Weltklimarat (IPCC), der unter dem Dach der WMO den Zustand des Klimas wissenschaftlich untersucht und beschreibt, wirbt in seinen Berichten dafür, alle nicht fossilen Energiequellen zu nutzen, um die Treibhausgase zu senken, auch Atomstrom. Die EU-Kommission hat Strom aus Atomkraftwerken in ihrer Taxonomie-Verordnung als grüne Energiequelle aufgenommen. Die Weltklimakonferenz COP28 beginnt am 30. November in Dubai. Taalas hofft, dass Länder dort noch schärfere Klimaschutzmaßnahmen ankündigen, damit die Erderwärmung möglichst bei 1,5 Grad über dem vorindustriellen Niveau begrenzt werden kann.

«Wenn Deutschland beim derzeitigen Energieverbrauch bleiben oder noch mehr produzieren will, etwa für die Elektromobilität, wird es schwierig, das alles weitgehend mit Sonne und Wind zu schaffen», sagte Taalas. Dann gebe es die Wahl: entweder dazukaufen, etwa aus Frankreich, wo der Strom teils aus Atomkraftwerken stamme, oder Folgen für die Wirtschaft in Kauf zu nehmen. «Wenn die Energiekosten im Vergleich zu anderen Ländern sehr hoch sind, könnte es für manchen Industriezweig nicht attraktiv sein, in Deutschland zu bleiben.»