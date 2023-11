Neues aus dem Ausland am Samstag

Jüdin in Lyon mit Messer angegriffen

LYON: Eine jüdische Frau ist in Lyon an ihrer Haustür mit einem Messer angegriffen worden. Die Frau wurde leicht verletzt, wie es am Samstag von der Polizei hieß. In ihre Tür war zudem ein Hakenkreuz geritzt. Es sei allerdings unklar, wann es in die Tür geritzt wurde, sagte ein Polizeisprecher. Der Sender France Info schrieb unter Verweis auf die Staatsanwaltschaft Lyon, die Tat könnte antisemitisch motiviert gewesen sein.

In Frankreich hatte es zuletzt vermehrt antisemitische Übergriffe gegeben. Ende Oktober sprach Innenminister Gérald Darmanin von mehr als 800 Fällen seit dem Terrorangriff der islamistischen Hamas auf Israel am 7. Oktober.

Von Babysitter angegriffen? Junge in Lebensgefahr

CRÉTEIL: In Frankreich schwebt ein Junge in Lebensgefahr, nachdem er mutmaßlich von seinem Babysitter angegriffen worden ist. Das Kind war mit einer Plastiktüte über dem Kopf zwischen zwei Autos gefunden worden, wie die Staatsanwaltschaft Créteil am Samstagabend mitteilte. Zuvor hatte ein 29-Jähriger die Polizei aufgesucht und angegeben, ein Kind erdrosselt zu haben, auf das er aufpassen sollte. Der angetrunkene Mann kam in Polizeigewahrsam. Die Justiz ermittelt zu versuchter Tötung.

Der Mann sagte den Beamten am Freitagabend im südlich von Paris gelegenen Choisy-le-Roi, wo er den Jungen gelassen habe. Passanten waren dort bereits auf das Kind aufmerksam geworden und hatten ebenfalls die Sicherheitskräfte alarmiert. Der Körper des Kindes wies Spuren von Schlägen und Strangulation auf, wie die Staatsanwaltschaft mitteilte. Identifizieren konnten die Behörden das Kind demnach, nachdem seine Eltern ihren siebenjährigen Sohn und dessen Babysitter bei ihrer Rückkehr nach Hause nicht antrafen und die Polizei verständigten. Den Eltern zufolge passte der Mann bereits seit drei Jahren auf den Jungen auf.

Zehntausende bei propalästinensischer Demonstration in Washington

WASHINGTON: Bei einer Großdemonstration in der US-Hauptstadt Washington haben Zehntausende Teilnehmer «Freiheit für Palästina» gefordert. Sie verlangten am Samstag unter anderem einen Waffenstillstand in den Kämpfen zwischen Israel und der Hamas und dass die USA Hilfszahlungen an Israel einstellen. Die Veranstalter sprachen von der größten propalästinensischen Demonstration in der Geschichte der Vereinigten Staaten, an der 300.000 Menschen teilgenommen hätten. Auch Prominente wie Schauspielerin Susan Sarandon und der Sänger Macklemore waren mit dabei. Offizielle Schätzungen der Polizei zur Zahl der Teilnehmer gab es zunächst nicht.

Nach einer Kundgebung am Nachmittag (Ortszeit) zogen viele Demonstrierende in einem Protestzug vor das Weiße Haus. Ein Journalist der «New York Post» veröffentlichte auf X (früher Twitter) ein kurzes Video aus der Menge: Darin ist zu sehen, dass die Demonstrierenden am Zaun vor dem Amtssitz des US-Präsidenten rütteln und die Pfeiler des Zauntors mit Handabdrücken in roter Farbe beschmiert worden sind. Auf das Gelände des Weißen Hauses konnten sie nicht vordringen. Präsident Joe Biden war am Samstag in seinem Strandhaus in Delaware.

Den Protest hatte ein Bündnis von Bürgerrechts- und Anti-Kriegs-Organisationen initiiert. In sozialen Netzwerken waren auch Fotos von Bussen mit Demonstranten aus Städten wie New York, Atlanta und Philadelphia zu sehen.

Unter den weitestgehend friedlich demonstrierenden Teilnehmern machten bereits am Nachmittag auch einige mit aggressiveren Parolen auf sich aufmerksam. Unter anderem wurde Plakaten US-Präsident Joe Biden wegen seiner Unterstützung für Israel als «Genozid-Joe» verunglimpft. Ein Redner auf der Bühne stachelte die Teilnehmer dazu auf, mit ihm zu skandieren: «It is right to rebel! Israel can go to hell!» («Es ist richtig zu rebellieren! Israel kann zur Hölle fahren!»)

Irans Staatsoberhaupt Ajatollah Chamenei empfängt Hamas-Chef

TEHERAN: Irans Staatsoberhaupt Ajatollah Ali Chamenei hat den Chef des politischen Büros der Palästinenserorganisation Hamas in Teheran empfangen. Ismail Hanija sei «vor einigen Tagen» für Gespräche in die iranische Hauptstadt gereist, berichtete die staatliche iranische Nachrichtenagentur Irna am Samstag unter Berufung auf Osama Hamdan, einen Vertreter der islamistischen Organisation im Libanon. Chamenei gilt als mächtigster Mann im Iran und hat als Religionsführer in allen strategischen Fragen das letzte Wort.

Iranische Medien hatten bisher nicht über das Treffen berichtet - die Reise wurde offenbar geheim gehalten. Wann Hanija genau in Teheran war, blieb unklar.

In den vergangenen Wochen hatte sich Irans Außenminister Hussein Amirabdollahian regelmäßig mit Hanija über den Gaza-Krieg zwischen der Hamas und Israel ausgetauscht. Der Iran unterhält gute Beziehungen zur Hamas. Seit der Islamischen Revolution von 1979 ist Israel Irans erklärter Erzfeind.

Hamas feuert erneut Rakete in Richtung südlicher Hafenstadt Eilat

TEL AVIV: Der bewaffnete Arm der im Gazastreifen herrschenden islamistischen Palästinenserorganisation Hamas hat am Samstag erneut eine Rakete mit größerer Reichweite in den Süden Israels gefeuert. Die Kassam-Brigaden teilten mit, sie hätten eine Rakete des Typs Ajasch 250 auf die israelische Hafenstadt Eilat am südlichsten Punkt Israels geschossen. Dabei handelt es sich um eine Rakete aus Eigenproduktion, die nach Hamas-Angaben eine Reichweite von 250 Kilometern haben soll.

Die israelische Armee teilte mit, nach Raketenalarm in der Arava-Region nördlich von Eilat sei ein Angriff aus dem Gazastreifen identifiziert worden. Das Geschoss sei von der Raketenabwehr Arrow (Pfeil) abgefangen worden. Nach Angaben von Sanitätern gab es nach ersten Erkenntnissen keine Verletzten.

In Eilat am Roten Meer sind viele der Menschen aus Ortschaften untergekommen, die nach dem Hamas-Massaker im Grenzgebiet zum Gazastreifen am 7. Oktober evakuiert worden waren. Insgesamt haben rund 250.000 Israelis wegen des Gaza-Kriegs und der Gefechte an der Grenze zum Libanon ihre Wohnorte verlassen.

Britische Innenministerin will gegen Obdachlosen-Zelte vorgehen

LONDON: Großbritanniens Innenministerin Suella Braverman will gegen die wachsende Zahl von Zelten Obdachloser in britischen Innenstädten vorgehen. Das teilte die konservative Politikerin am Samstag per X (vormals Twitter) mit. Es gehe dabei nicht um Menschen, die «echt obdachlos» seien, sondern um solche, die oftmals aus dem Ausland stammten und das Leben auf der Straße als «Lifestyle» gewählt hätten, betonte sie. «Wir können nicht zulassen, dass unsere Straßen von Reihen von Zelten übernommen werden (...)», so Braverman.

Einem Bericht der «Financial Times» zufolge, auf den der Post Bravermans Bezug nahm, soll die Weitergabe von Zelten durch Hilfsorganisationen künftig als Ordnungswidrigkeit geahndet werden können, wenn diese zur Störung der öffentlichen Ordnung genutzt werden. Als Beispiel wurde das Aufstellen vor einem Ladeneingang genannt. Eine entsprechende Gesetzesinitiative soll demnach bei der für Dienstag vorgesehenen «King's Speech» - dem Verlesen der Regierungserklärung durch König Charles III. - offiziell angekündigt werden.

Niemand in Großbritannien sollte in Zelten auf der Straße leben müssen, betonte Braverman. Es gebe Optionen für Menschen, die nicht auf der Straße schlafen wollten, und die Regierung arbeite mit lokalen Behörden zusammen, um eine umfassende Unterstützung zu stärken. Sollte das Aufschlagen von Zelten aber nicht gestoppt werden, drohe eine Entwicklung wie in den US-Großstädten San Francisco und Los Angeles, wo eine schwache Politik zu einer «Explosion von Kriminalität, Drogenmissbrauch und Elend» geführt habe, warnte Braverman.

Arabische Außenminister und PLO rufen zu sofortiger Waffenruhe auf

AMMAN: Mehrere arabische Staaten und die Palästinensische Befreiungsorganisation (PLO) haben nach einem Treffen mit US-Außenminister Antony Blinken einen «sofortigen Waffenstillstand in Gaza» gefordert. Ein «sofortiger und bedingungsloser Waffenstillstand in Gaza» sei dringend notwendig, sagte der jordanische Außenminister Aiman al-Safadi bei einer Pressekonferenz in der Hauptstadt Amman am Samstag. Angemessene Hilfen müssten unverzüglich im Gazastreifen ankommen. Die «Vertreibung der Palästinenser» müsse gestoppt werden. «Mord und Kriegsverbrechen müssen aufhören und die Immunität Israels gegenüber dem Völkerrecht muss enden», so Al-Safadi.

US-Außenminister Antony Blinken erklärte, dass mehr getan werden müsse, um palästinensische Zivilisten zu schützen, verurteilte aber auch das Handeln der im Gazastreifen herrschenden und von den USA als Terrororganisation eingestuften Hamas. Blinken setzte sich erneut für eine humanitäre Feuerpause ein, lehnte aber eine lang anhaltende Waffenruhe ab. «Ein vollständiger Waffenstillstand würde jetzt nur dazu führen, dass die Hamas an der Macht bleibt, sich neu gruppieren könnte und wiederholen könnte, was sie am 7. Oktober getan hat». Eine kurze Feuerpause ermögliche es aber aus Sicht der USA, humanitäre Unterstützung nach Gaza zu bringen, und verbessere die Bedingungen für mögliche Freilassungen von Geiseln in der Gewalt der Hamas, sagte Blinken.

Am Freitag hatte Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu bei einem Treffen mit Blinken einen solchen Vorschlag abgelehnt und erklärt, dass es kein zwischenzeitliches Aussetzen der Kampfhandlungen geben könne, bevor nicht alle Geiseln befreit sind. Der ägyptische Außenminister Samih Schukri sagte am Samstag, der Friedensprozess und die Zwei-Staaten-Lösung müssten wiederbelebt werden.

An dem Treffen nahmen laut der jordanischen Nachrichtenagentur Petra die Außenminister Jordaniens, der Vereinigten Arabischen Emirate, Saudi-Arabiens, Katars und Ägyptens sowie ein Vertreter der Palästinensischen Befreiungsorganisation (PLO) teil. PLO-Vorsitzender ist der palästinensische Präsident Mahmud Abbas. Seine Fatah-Fraktion ist ein erbitterter Rivale der islamistischen Hamas.

Erdogan: Netanjahu für uns kein Gesprächspartner mehr

ISTANBUL: Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hat im Zuge des Gaza-Kriegs nach eigenen Worten den Kontakt zu Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu abgebrochen. «Netanjahu ist für uns keine Art von Gesprächspartner mehr. Wir haben ihn gelöscht, wir haben ihn durchgestrichen», sagte Erdogan laut einer Mitteilung seines Pressebüros vom Samstag auf dem Rückflug von der kasachischen Hauptstadt Astana. Ankara beabsichtige allerdings nicht, die diplomatischen Beziehungen zu Israel abzubrechen.

Netanjahu habe «die Unterstützung seiner Bürger» verloren und wolle nun Unterstützung für die «Massaker» gewinnen, indem er «religiöse Terminologie» verwende, sagte Erdogan weiter.

Die Türkei nutze alle diplomatischen Optionen, um «das Blutvergießen zu stoppen», sagte Erdogan. Dazu zählte er Gespräche mit israelischen Geheimdienstvertretern, dem Außenministerium sowie mit der Hamas und den palästinensischen Behörden.

Vor Beginn des Gaza-Krieges am 7. Oktober hatten sich Erdogan und Netanjahu am Rande der UN-Vollversammlung im September persönlich getroffen und vereinbart, einander zu besuchen. Im Zuge eines Normalisierungsprozesses war der israelischen Regierungschef ursprünglich für Anfang November zu einem Türkeibesuch erwartet worden.

Hamas-Behörde: Zahl der Toten im Gazastreifen steigt auf 9488

GAZA: Die Zahl der getöteten Palästinenser im Gazastreifen ist seit Kriegsbeginn nach Angaben des von der Hamas kontrollierten Gesundheitsministeriums auf 9488 gestiegen.

Unter den Toten seien Tausende Frauen sowie Kinder und Jugendliche, wie die Behörde am Samstag mitteilte. Die Zahlen lassen sich gegenwärtig nicht unabhängig überprüfen.

Buschbrände : Drei Tote bei Absturz von Löschflugzeug

BRISBANE: Beim Absturz eines Löschflugzeugs im Buschbrandgebiet im Nordosten Australiens sind nach offiziellen Angaben am Samstag drei Menschen ums Leben gekommen. Die Absturzursache sei noch nicht bekannt, teilte die Feuerwehr des Bundesstaates Queensland (QFES) mit. Die Region wird seit Wochen von Bränden heimgesucht.

Die «Queensland Fire and Emergency Services» hatten das Flugzeug nach eigenen Angaben für einen Beobachtungsflug gechartert. Es war in Toowoomba im Südosten Queenslands unweit von Brisbane gestartet und auf dem Weg nach Mount Isa im Nordwesten des riesigen Bundesstaates, der mit gut 1,7 Millionen Quadratkilometern Fläche fast fünfmal so groß wie Deutschland ist. Kurz vor dem Ziel stürzte das Flugzeug im Outback nahe der Stadt Cloncurry ab.

Die Buschbrände in Queensland wüten seit etwa Mitte Oktober. Trockenheit, Hitze und starke Winde begünstigen ihre Ausbreitung. «Auf Naturkatastrophen reagieren wir hier in Queensland wie eine Familie», schrieb die Feuerwehr auf Facebook und X (vormals Twitter). Der Verlust an Menschenleben bei einem Lufteinsatz werde daher von allen gleichermaßen gespürt.

Österreichs Außenminister fordert Druck der EU auf Herkunftsländer

BERLIN: Bei mangelnder Kooperation von Herkunftsländern illegaler Migranten fordert der österreichische Außenminister Alexander Schallenberg mehr Druck durch die Europäische Union. «Wir müssen lernen, unsere Hebel endlich einzusetzen», sagte Schallenberg der «Bild am Sonntag». «Das bedeutet: Bei Staaten, die beim Thema Rückführungen nicht mit uns kooperieren, müssen wir die EU-Zollpräferenzen oder Visaerleichterungen infrage stellen sowie die Entwicklungshilfe anpassen.» Vor allem brauche die Gemeinschaft zudem einen Außengrenzschutz, «der den Namen auch verdient».

Schallenberg kritisierte eine zu geringe Zahl an Rückführungen von Ausreisepflichtigen. «Das Thema Abschiebungen ist die Achillesferse des gesamten Asyl- und Migrationssystems», sagte der Außenminister. «Wenn wir es nicht schaffen, Menschen abzuschieben, die kein Aufenthaltsrecht in der EU haben, wird das System ad absurdum geführt.»

Timmermans weist Israel auf Völkerrecht bei Kriegsführung hin

Berlin (dpa)- Der ehemalige EU-Klimakommissar Frans Timmermans hat betont, Israel müsse sich bei seiner Militäroffensive im Gazastreifen an internationales Recht halten. «Es sterben so viele Unschuldige jetzt, ohne dass wir genau wissen, was eigentlich das Ziel ist», sagte er am Samstag nach einem Gespräch mit dem SPD-Vorsitzenden Lars Klingbeil in Berlin. Israel habe ohne jeden Zweifel jedes Recht, sich zu verteidigen und dafür zu sorgen, dass sich so etwas wie der brutale Überfall der islamistischen Hamas am 7. Oktober nicht wiederhole. Es müsse aber dafür gesorgt werden, dass nicht so viele Menschen sterben und dass die Menschen im Gazastreifen Wasser und Nahrung haben, sagte der Sozialdemokrat.

Klingbeil sprach sich ebenfalls für humanitäre Hilfe aus. Er betonte aber gleichzeitig: «Wir stehen nicht nur solidarisch an der Seite Israels, wenn sie angegriffen werden, sondern auch wenn sie sich verteidigen.» Daneben gehe es auch darum, Antisemitismus in Deutschland konsequent zu bekämpfen.

«Der dritte Punkt ist aber - und da waren die Amerikaner ja jetzt auch aktiv in der Region - wir müssen das Leid der palästinensischen Zivilbevölkerung sehen, da muss reagiert werden», sagte Klingbeil. Deshalb sei es notwendig, Möglichkeiten für humanitäre Hilfe sowie die Versorgung mit Wasser und Lebensmitteln zu schaffen. Entsprechend zu handeln, sei «völkerrechtlich auch notwendig». Er sei optimistisch, was entsprechende Bemühungen der US-Regierung angehe.

Timmermans hatte die EU-Kommission verlassen, um als Spitzenkandidat eines rot-grünen Wahlbündnisses bei der niederländischen Parlamentswahl anzutreten. In Berlin sprach er auch mit Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD).

Aufräumarbeiten nach heftigen Unwettern dauern an

PRATO: Nach den schweren Unwettern in Italien mit mindestens sechs Toten gehen die Aufräumarbeiten in den betroffenen Gebieten im Norden und Zentrum des Mittelmeerlandes weiter. Besonders die Gegenden nördlich und westlich von Florenz in der beliebten Urlaubsregion Toskana wurden von den heftigen Regenfällen in Mitleidenschaft gezogen. Aber auch in den Regionen Venetien und Lombardei gab es starken Regen. Am Samstag war in den meisten Gemeinden das Wasser nach den Überschwemmungen zurückgegangen.

Bewohner schaufeln nun die gewaltigen Schlammmassen von den Straßen und räumen die durch Wassermassen verwüstete Häuser und Wohnungen auf. In den besonders betroffenen Gemeinden Campi Bisenzio, Montemurlo, Prato und Quarrata stapeln sich an den Straßenrändern durchgeweichte Möbelstücke und andere zerstörte Gegenstände. «Das Wasser kam von allen Seiten, von hier, von da, man konnte es nicht aufhalten. Wir haben alles verloren», sagte ein Mann aus Campi Bisenzio im italienischen Fernsehen.

Noch immer sind Tausende Haushalte in der Toskana ohne Strom. Einheiten des Energiekonzerns Enel hätten auch in der vergangenen Nacht ihre Arbeiten fortgesetzt, um die vom Netz getrennten Haushalte mit Strom zu versorgen, teilte der Präsident der Region, Eugenio Giani, mit. Die Arbeiten dauern an.

Meteorologen des privaten Wetterdienstes ilmeteo.it erwarten weitere teils schwere Unwetter am Wochenende in der Region. Experten machen sich Sorgen, da durch die Regenfälle der vergangenen Tage die Böden «gesättigt» seien und kaum weitere Niederschläge aufnehmen können. Es bestehe ein erhöhtes Risiko neuer Überschwemmungen und Erdrutsche.

Erneut Raketenalarm in Israels Norden und Süden

TEL AVIV: Extremistische Palästinenser im Gazastreifen haben erneut Raketen auf den Süden Israels abgefeuert. Es habe Alarm in einem Kibbuz nahe dem Gazastreifen gegeben, teilte die Armee am Samstag mit. Zudem sei Raketenalarm auch im Norden ausgelöst worden. Es war zunächst unklar, woher der dortige Beschuss kam. Zuvor hatte die Armee aber Gefechte an der Grenze zum Libanon gemeldet. Berichte über Verletzte gab es zunächst nicht.

Allein in den ersten drei Wochen des Gaza-Krieges, der am 7. Oktober begann, sind nach israelischen Angaben mehr als 8000 Raketen aus dem Gazastreifen nach Israel abgefeuert worden.

Wieder Beschuss an der israelisch-libanesischen Grenze

TEL AVIV/BEIRUT: An der Grenze zwischen Israel und dem Libanon hat es am Samstag erneut Gefechte gegeben. Israels Armee hat eigenen Angaben zufolge Terrorzellen im Libanon attackiert, die versucht hätten, Ziele in Israel anzugreifen. Das Militär habe zudem mehrere Raketenstarts aus dem Nachbarland registriert und die Orte des Beschusses angegriffen, wie die Armee auf Telegram mitteilte. Berichte über Verletzte gab es den Angaben nach zunächst nicht.

Die Hisbollah im Libanon erklärte, sie habe das Grenzgebiet mit Raketen angegriffen. Dabei sei israelisches Gebiet getroffen worden. Als Reaktion hätten israelische Kampfflugzeuge libanesisches Gebiet angegriffen. Verschiedene Außenbezirke seien vom israelischen Militär beschossen worden.

Seit Beginn des Gaza-Kriegs am 7. Oktober kommt es an der Grenze zwischen Israel und dem Libanon immer wieder zu Konfrontationen zwischen der israelischen Armee und der proiranischen Schiitenmiliz Hisbollah. Auf beiden Seiten gab es bereits Tote. Die Hisbollah hat Verbindungen zur im Gazastreifen herrschenden islamistischen Hamas, gilt aber als deutlich einflussreicher und schlagkräftiger. Zudem gilt sie als wichtigster nichtstaatlicher Verbündeter des Irans und zählt zur selbst ernannten «Widerstandsachse», einer Front von Milizen mit dem Ziel, Irans Erzfeind Israel zu bekämpfen.

Hisbollah-Chef Hassan Nasrallah hatte Israel am Freitag mit einer militärischen Eskalation gedroht. Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu warnte die Miliz wiederum vor einem «unvorstellbaren Preis», den ein «solcher Fehler» sie kosten würde.

Israels Armee im Süden des Gazastreifens angegriffen

TEL AVIV/GAZA: Im Gazastreifen dauern die Kämpfe zwischen der israelischen Armee und der islamistischen Hamas unvermindert an. Palästinensische Terroristen hätten am frühen Sonntagmorgen israelische Soldaten im Süden des Gazastreifens in Grenznähe mit Panzerabwehrraketen angegriffen, berichtete die Zeitung «Jerusalem Post». Das israelische Militär habe zurückgeschossen. Gut eine Woche nach Beginn des israelischen Bodeneinsatzes hat Israels Armee Journalisten mit in das umkämpfte Palästinensergebiet genommen.

Die Armee hat die Zivilisten im Norden des Gazastreifens seit Beginn des Kriegs immer wieder aufgerufen, zu ihrer eigenen Sicherheit in den Süden des von Israel abgeriegelten Küstengebiets zu fliehen. Dies haben nach Militärangaben schon mindestens rund 700.000 Menschen getan. Die Armee nannte den Zivilisten im Gazastreifen für Sonntag erneut ein Zeitfenster für die Flucht in den Süden des Küstengebiets.

Die israelischen Streitkräfte würden zwischen 10.00 Uhr und 14.00 Uhr Ortszeit (9.00 und 15.00 Uhr MEZ) Verkehr auf einer Straße in Richtung Süden zulassen, schrieb ein israelischer Armeesprecher am Samstagabend auf der Plattform X (vormals Twitter). Die Armee veröffentlichte auch eine Karte mit der ausgewiesenen Straße.

Innenminister: Mehr als 200.000 Afghanen haben Pakistan verlassen

KABUL/ISLAMABAD: Im Zuge der angedrohten Massenabschiebungen aus Pakistan haben nach Regierungsangaben inzwischen mehr als 200.000 Afghanen das südasiatische Land verlassen. Der «Rückführungsprozess» verlaufe reibungslos, sagte der geschäftsführende Innenminister Sarfraz Bugti der Deutschen Presse-Agentur am Samstag. Die Zahlen bezogen sich auf den Zeitraum der vergangenen Wochen seit der Ankündigung der Atommacht, Flüchtlinge abschieben zu wollen.

Die pakistanische Regierung hatte jüngst angekündigt, Flüchtlinge ohne Aufenthaltsstatus abzuschieben und ihnen eine Frist bis zum 1. November zur freiwilligen Ausreise gesetzt. Die Maßnahme zielt vor allem auf Afghanen aus dem von den Taliban beherrschten Nachbarland, die in Pakistan den größten Anteil irregulärer Migranten ausmachen. Die Regierung macht mit den Plänen Stimmung vor der für Februar geplanten Parlamentswahl in dem südasiatischen Land.

Das Innenministerium der in Afghanistan herrschenden islamistischen Taliban berichtete, dass von Freitagabend bis Samstagmorgen rund 57.000 Afghanen «zwangsweise abgeschoben» worden seien.

Unterdessen warnte die Organisation Reporter ohne Grenzen (RSF), dass rund 200 afghanische Medienschaffende von einer Abschiebung bedroht seien. Die Journalisten zurückzuschicken, werde ihr Leben gefährden, warnte RSF. Nach der Machtübernahme der Taliban im Sommer 2021 waren zahlreiche Reporterinnen und Reporter aus Angst vor Repressionen ins Ausland und auch nach Pakistan geflohen.

Deutsche in Gaza fordern von Regierung mehr Hilfe bei der Ausreise

GAZA: Deutsche im Gazastreifen haben fehlende Unterstützung der Bundesregierung bei der Ausreise aus dem Kriegsgebiet beklagt. «Nichts passiert, Anfragen bei der Botschaft bleiben unbeantwortet», sagte der Deutsch-Palästinenser Mazen Eldanaf in Gaza der Deutschen Presse-Agentur. Eldanaf lebt seit 43 Jahren mit seiner Frau in Bonn und kam für einen einwöchigen Familienbesuch in den Küstenstreifen. Er habe gesehen, wie die vergangenen Tage Hunderte ausländische Staatsbürger das Gebiet verlassen hätten - aber kaum Deutsche. «Ich bin einfach nur enttäuscht von unserer Regierung», sagt er.

Er und seine Familie seien tief verwurzelt in Deutschland. «Wir haben Geschäfte, Angestellte, zahlen Steuern, wählen, aber wenn es um unsere Rettung geht: nichts», sagte Eldanaf. Auch seine vier erwachsenen Kinder in Deutschland kommen nicht weiter. Keiner höre ihnen zu.

Auch der 75-jährige Jamal Abdel Latif macht der deutschen Botschaft in Ramallah Vorwürfe. «Eine Mail beantworten, das kann doch in so einer Situation nicht zu viel sein», sagte Latif, der in den 1980er-Jahren an der Technischen Universität in Berlin studierte und nun mit seiner Frau und seinen beiden Kindern ausreisen will. Das einzige, das ihm mitgeteilt wurde: «Wir haben vorgewarnt, keiner soll in das Gebiet fahren».

Aus dem Auswärtigen Amt in Berlin hieß es, es werde «intensiv» daran gearbeitet, deutschen Staatsbürgern die Ausreise aus dem Gazastreifen zu ermöglichen. Am Freitag konnte erstmals eine größere Gruppe das Kriegsgebiet verlassen. Nach Angaben des Auswärtigen Amtes reisten über 30 Deutsche über den Grenzübergang Rafah aus. «Wir setzen unsere Bemühungen fort und arbeiten intensiv daran, dass weitere Deutsche ausreisen können», hieß es weiter.

Tausende Regierungsanhänger demonstrieren im Iran gegen US-Politik

TEHERAN: Im Iran sind Tausende Regierungsanhänger gegen die US-Politik auf die Straßen gezogen. In mehr als 1200 Städten hätten Proteste begonnen, berichtete die staatliche Nachrichtenagentur Irna am Samstag. Anlass war der Jahrestag der Erstürmung der US-Botschaft vor 44 Jahren. Bilder im Staatsfernsehen zeigten Menschenmassen, die iranische und palästinensische Flaggen schwenkten.

Die Besetzung der US-Botschaft am 4. November 1979 markierte den Bruch der diplomatischen Beziehungen zwischen der Islamischen Republik und den USA. Studenten hatten damals die Vertretung gestürmt und 53 Amerikaner 444 Tage lang als Geiseln gehalten. Die religiöse Staatsführung bezeichnete die Botschaft als «Spionagenest». Die USA gelten bis heute als Erzfeind Teherans.

Israels Armee nennt erneut Zeitfenster für Flucht in den Süden Gazas

TEL AVIV/GAZA: Die israelische Armee hat den Zivilisten im Gazastreifen für Sonntag erneut ein Zeitfenster für die Flucht in den Süden des Küstengebiets genannt. Die israelischen Streitkräfte würden zwischen 10.00 Uhr und 14.00 Uhr Ortszeit (9.00 und 15.00 Uhr MEZ) Verkehr auf einer Straße in Richtung Süden zulassen, schrieb ein israelischer Armeesprecher am Samstagabend auf der Plattform X (vormals Twitter). Die Armee veröffentlichte auch eine Karte mit der ausgewiesenen Straße. Der Sprecher rief die Menschen auf, zu ihrer eigenen Sicherheit die nächste Gelegenheit zu nutzen, nach Süden zu gehen.

Am vergangenen Wochenende hatte das Militär eine neue Phase im Krieg gegen die im Gazastreifen herrschende Hamas eingeläutet und seine Einsätze am Boden ausgeweitet. Israels Armee hatte die Menschen im Norden bereits mehrfach aufgefordert, in den Süden des abgeriegelten Küstenstreifens zu fliehen. Dies haben nach Militärangaben bereits mindestens rund 700.000 Menschen getan. Die Vereinten Nationen sprechen sogar von 1,4 Millionen Binnenflüchtlingen. Insgesamt leben im dicht besiedelten Gazastreifen mehr als 2,2 Millionen Menschen.

Das Militär bekämpft derzeit vor allem im Norden die Einrichtungen der islamistischen Hamas. Doch auch im Süden kam es bereits zu israelischen Luftangriffen. Nach Darstellung der Armee gibt es dort in den für die Zivilbevölkerung ausgewiesenen Gebieten ausschließlich gezielte Attacken auf Führer der Hamas. Der Bereich sei keine «sichere Zone», aber sichererer «als jeder andere Ort in Gaza».