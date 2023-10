Neues aus dem Ausland am Samstag

Von: Redaktion (dpa) | 07.10.23 | Aktualisiert um: 13:40 | Überblick

Überraschungsangriff der Hamas: Raketenalarm auch in Jerusalem

TEL AVIV/GAZA: Auch in Jerusalem hat es nach Armeeangaben am Samstag Raketenalarm gegeben. Militante Palästinenser feuerten vom frühen Morgen an in einer Überraschungsattacke Hunderte von Raketen auf israelische Ortschaften ab. Auch in der Küstenmetropole Tel Aviv gab es Raketenalarm, ein Haus wurde getroffen. Die im Gazastreifen herrschende islamistische Hamas hatte den Beginn einer Militäroperation gegen Israel erklärt.

Israels Verteidigungsminister Joav Galant rief eine «außergewöhnliche Sicherheitssituation» in einem Umkreis von bis zu 80 Kilometern Entfernung vom Gazastreifen aus. Dies ermögliche es der israelischen Armee, Zivilisten besser zu schützen. Die Einwohner der israelischen Grenzregion wurden aufgerufen, ihre Häuser nicht zu verlassen.

Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu wollte am Nachmittag in Tel Aviv das sogenannte Sicherheitskabinett in Tel Aviv zu dringenden Beratungen versammeln. Zuvor war im Militärhauptquartier ein Gespräch mit ranghohen Vertretern des Verteidigungsministeriums und der Armee geplant.

Bei den massiven Raketenangriffen aus dem Gazastreifen wurden nach ersten Erkenntnissen in Israel eine Frau getötet und 15 weitere Menschen verletzt. Die Armee teilte auch mit: «Einige Terroristen sind aus dem Gazastreifen auf israelisches Gebiet vorgedrungen.» Nach unbestätigten Berichten gab es dabei auch Opfer. Als Reaktion auf die Raketenangriffe beschoss die israelische Luftwaffe Ziele im Gazastreifen.

Israels Verteidigungsminister genehmigt Mobilisierung von Reservisten

TEL AVIV/GAZA: Nach massiven Raketenangriffen aus dem Gazastreifen auf Israel hat der israelische Verteidigungsminister Joav Galant die Mobilisierung von Reservisten genehmigt.

Eine Sprecherin des Verteidigungsministeriums teilte am Samstag mit, dies solle «entsprechend des Bedarfs der israelischen Armee» geschehen.

Moskau berichtet von ukrainischer Drohne nahe Moskau

MOSKAU: Die russische Armee hat nach eigenen Angaben am Samstagmorgen nahe Moskau eine anfliegende ukrainische Drohne abgeschossen.

Das Fluggerät sei über der Stadt Istra abgefangen worden, die westlich an die russische Hauptstadt grenzt. Auch der Moskauer Bürgermeister Sergej Sobjanin bestätigte den Abschuss. Am Boden sei durch die abstürzenden Trümmer kein Schaden entstanden. Wie in den Wochen zuvor störte die Drohne aber den Flugverkehr auf den Moskauer Flughäfen Wnukowo und Scheremetjewo. Dort herrschte zeitweise Stillstand, einzelne Flüge wurden gestrichen.

Eine Tote und 15 Verletzte bei massiven Raketenangriffen auf Israel

Der Rettungsdienst Magen David Adom teilte mit, eine etwa 60 Jahre alte Frau sei bei einem direkten Treffer nahe Gedera tödlich verletzt worden. Zwei Menschen hätten bei den Angriffen aus Gaza schwere Verletzungen erlitten. Laut Rettungsdienst wurden weitere Menschen im Süden und in der Küstenebene in Krankenhäuser gebracht.

Auch in der Küstenmetropole Tel Aviv wurde nach Armeeangaben ein Haus getroffen. Es war zunächst unklar, ob es dabei Verletzte gab. Der Rettungsdienst rief wegen eines Mangels an Blutkonserven zu dringenden Blutspenden im Ichilov-Krankenhaus in Tel Aviv auf.

Palästinenser: Israelische Luftangriffe im Gazastreifen

TEL AVIV/GAZA: Nach massiven Raketenangriffen aus dem Gazastreifen auf Israel hat die israelische Luftwaffe nach Angaben von Augenzeugen am Samstag Ziele in dem Küstenstreifen beschossen.

Es gab zunächst keine Angaben zu Verletzten. Ein Sprecher der israelischen Armee bestätigte die Luftangriffe.

Armee: Bewaffnete Palästinenser aus Gaza nach Israel eingedrungen

TEL AVIV: Im Zuge der massiven Angriffe aus dem Gazastreifen auf Israel sind nach Armeeangaben auch mehrere bewaffnete Palästinenser auf israelisches Gebiet eingedrungen.

Das Militär teilte am Samstag mit, mehrere Terroristen seien auf israelischem Gebiet und rief die Einwohner der Grenzorte am Rande des Küstenstreifens dazu auf, in ihren Häusern zu bleiben. Augenzeugen berichteten von Schusswechseln auf der Straße. Unklar war, wie die Angreifer aus dem Gazastreifen die streng geschützte Grenze überwinden konnten. In sozialen Medien kreiste unter anderem ein Video, das einen Drachenflieger zeigte. Dies konnte allerdings zunächst nicht unabhängig überprüft werden.

Russische Raketen treffen Odessa - vier Verletzte

KIEW: Die südukrainische Hafenstadt Odessa ist in der Nacht zum Samstag Ziel russischer Raketenangriffe geworden.

Dabei seien ein Wohngebäude sowie ein Getreidelager getroffen worden, berichteten ukrainische Medien am Morgen. Vier Menschen wurden nach Angaben der örtlichen Behörden verletzt. Russische Militärs hatten demnach Raketen vom Typ Oniks, die üblicherweise gegen Seeziele eingesetzt werden, von Abschussanlagen auf der besetzten Halbinsel Krim abgefeuert.

Fünf Tote bei Wohnungsbrand

MOSKAU: Bei einem Wohnungsbrand in Nischni Nowgorod in Zentralrussland sind am Samstagmorgen mindestens fünf Menschen ums Leben gekommen.

Unter den Toten waren drei Kinder im Alter zwischen einem und zwölf Jahren, berichtete die Staatsagentur Tass unter Berufung auf die Feuerwehr. Die Wohnung stand demnach beim Eintreffen der Feuerwehr in Vollbrand, für die Familie habe es keine Rettung gegeben. Die Millionenstadt Nischni Nowgorod liegt knapp 400 Kilometer östlich von Moskau.