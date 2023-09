Neues aus dem Ausland am Samstag

Scholz geht auf Union zu: Vorschläge für Modernisierung willkommen

BERLIN: Bundeskanzler Olaf Scholz geht für eine Modernisierung des Landes auf die Opposition zu. In Deutschland wieder für mehr Tempo zu sorgen und verkrustete Strukturen aufzubrechen, sei eine nationale Kraftanstrengung, sagte der SPD-Politiker der «Welt am Sonntag». «Schließlich haben wir alle gemeinsam in den vergangenen Jahrzehnten diese verkrusteten Strukturen geschaffen. Und eine konstruktive Opposition kann sich mit ihren Vorschlägen dort gut einbringen.» Dabei dürfe es nicht um parteipolitische Profilierung gehen. Er sei deshalb bereit, «mir jeden konkreten Vorschlag genau anzuschauen».

Scholz warnte davor, Deutschland «in eine Krise hineinzureden». Er selbst sieht das Land nach eigenen Worten in einer «Wachstumsschwäche». Hauptursache seien schwache Exportmärkte, vor allem in China. «Das wirkt sich auf eine Exportnation wie unsere aus», sagte Scholz. Die Bundesregierung habe bereits viel getan, um die Wirtschaft anzukurbeln. Zentrale Aufgabe bleibe aber, strukturell für mehr Wachstum zu sorgen. Dazu gehörten etwa schnellere Planungsverfahren und Genehmigungen. «Der Dschungel an Vorschriften muss gelichtet werden», sagte Scholz.

Heusgen für Reform des UN-Sicherheitsrats - Afrika unterrepräsentiert

BERLIN: Der Chef der Münchner Sicherheitskonferenz, Christoph Heusgen, hat sich für eine Reform des UN-Sicherheitsrats mit einer stärkeren Rolle Afrikas ausgesprochen. Afrikanische Staaten seien im mächtigsten Gremium der Vereinten Nationen unterrepräsentiert, sagte er der Deutschen Presse-Agentur. «Es ist höchste Zeit, dass das verändert wird», ergänzte Heusgen. Die frühere Forderung Deutschlands nach einem ständigen Sitz im Sicherheitsrat halte er dagegen für überholt - auch wenn Deutschland als zweitgrößter Geber zum System der Vereinten Nationen beitrage.

Heusgen war außen- und sicherheitspolitischer Berater der damaligen Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU). Von 2017 bis Juni 2021 arbeitete er als Ständiger Vertreter der Bundesrepublik bei den Vereinten Nationen in New York.

Der 68-Jährige forderte, den UN-Sicherheitsrat an die Entwicklungen seit dessen bislang letzter Reform in den 1960er-Jahren anzupassen. «Das heißt: eine stärkere Berücksichtigung Lateinamerikas, Asiens und vor allen Dingen Afrikas.» Eine Mitgliedschaft der Afrikanischen Union oder auch der Europäischen Union sei nach der UN-Charta nicht möglich - nur individuelle Länder können demnach Mitglieder sein.

An diesem Montag beginnt in der US-Metropole New York die UN-Vollversammlung. Dort wird es auch eine Sitzung des Sicherheitsrats zum Thema Ukraine geben. Neben Kanzler Olaf Scholz (SPD) und Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) nehmen weitere deutsche Ministerinnen und Minister an den Beratungen teil.

Sonderermittler will Trump einschüchternde Aussagen verbieten lassen

WASHINGTON: Nach der Anklage gegen den früheren US-Präsidenten Donald Trump rund um versuchten Wahlbetrug und den Sturm auf das US-Kapitol im Januar 2021 hat Sonderermittler Jack Smith das zuständige Gericht aufgefordert, außergerichtliche Aussagen Trumps zu dem Fall einzuschränken. Seit die Geschworenen in dem Fall Anklage gegen Trump erhoben hätten, habe der 77-Jährige öffentlich Äußerungen getätigt, mit denen er das Gericht, mögliche Zeugen und Staatsanwälte angegriffen und eingeschüchtert habe, heißt es in einem am Freitag von Smith eingereichten Antrag. Damit könne Trump «die Integrität des Verfahrens untergraben und die Geschworenen beeinflussen».

Smith forderte das Gericht auf, Trump mit einer «eng gefassten Anordnung» bestimmte Äußerungen zu seinem Fall zu untersagen. Trump, der alle Vorwürfe abstreitet und sich als Opfer einer politisch motivierten Kampagne darstellt, reagierte empört: «Sie lassen Dinge durchsickern, sie lügen und verklagen mich - und jetzt wollen sie mir auch noch das Sprechen verbieten?», wetterte Trump am Freitag auf der von ihm mitgegründeten Online-Plattform «Truth Social».

Gegen den Republikaner war in dem Fall Anfang August Anklage erhoben worden. Er wird unter anderem beschuldigt, eine Verschwörung gegen die Vereinigten Staaten initiiert zu haben.

Der Prozess in Washington im Zusammenhang mit dem Sturm auf das US-Kapitol und versuchtem Wahlbetrug soll am 4. März 2024 beginnen. Es ist eines von mittlerweile vier strafrechtlichen Verfahren gegen Trump, der bei der Präsidentenwahl im November kommenden Jahres erneut für die Republikaner antreten will.