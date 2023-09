Neues aus dem Ausland am Samstag

Von: Redaktion (dpa) | 09.09.23 | Überblick

Rotes Kreuz ruft zu Blutspenden nach Extremwetter auf

HONGKONG: Nach den heftigen Rekordregenfällen in Hongkong haben die dortigen Krankenhäuser um Blutspenden gebeten. Der Blutspendedienst des Roten Kreuzes rief am Samstag per Mitteilung die Öffentlichkeit dazu auf. «Die Bestände wurden bis zu einem niedrigen Niveau aufgebraucht und reichen nur noch vier Tage», hieß es. Taifun «Haikui» hatte über die chinesische Sonderverwaltungszone und weitere Teile Südchinas seit Donnerstag extremen Regen und Sturm gebracht.

In Hongkong wurden der Lokalzeitung «South China Morning Post» zufolge mehr als 140 Menschen verletzt, mindestens 2 weitere starben. Autos standen teils bis unters Dach in den Fluten, an Berghängen gingen Erdrutsche ab, Schulen und die Börse blieben geschlossen. Die Hongkonger Lokalregierung gab die schwarze Warnstufe aus, die höchste von drei Warnstufen. Die Wetterwarte der Metropole registrierte die heftigsten Niederschläge seit Beginn der Aufzeichnungen im Jahr 1884.

Experten machten in der «South China Morning Post» den Klimawandel für das Wetterextrem verantwortlich. «Wir müssen darauf vorbereitet sein, dass, was einst extrem war, bald normal werden könnte», sagte der frühere Direktor der Hongkonger Wetterwarte, Lam Chiu Ying, der Zeitung. Der Chefsekretär für die Verwaltung in Hongkong, Eric Chan, sagte am Freitag, das Ausmaß der Regenfälle sei kaum vorhersagbar gewesen. So ein Wetter trete einmal alle 500 Jahre auf.

Auch Teile der südchinesischen Provinz Guangdong hatten mit heftigem Regen zu kämpfen. Insgesamt 80.000 Menschen wurden dort am Freitag evakuiert, wie die staatliche Zeitung «China Daily» am Samstag berichtete. Zahlreiche Zugverbindungen fielen aus. In der Tech-Metropole Shenzhen waren laut Staatsmedien Tausende Feuerwehrleute im Einsatz, um etwa Menschen zu helfen, denen der Weg durch die Wassermassen abgeschnitten wurde.

Skulpturen von deutsch-iranischer Künstlerin an Met-Fassade

NEW YORK: Neue Skulpturen der deutsch-iranischen Künstlerin Nairy Baghramian zieren in den kommenden Monaten die Fassade des New Yorker Metropolitan Museums. Für die vier Nischen in der Fassade entwarf die 1971 im Iran geborene und 1984 mit ihrer Familie nach Berlin geflohene Künstlerin vier abstrakte und bunte Aluminium-Skulpturen. Sie sollen bis Mai 2024 zu sehen sein.

Die Werke seien ihre «Hommage an New York», sagte Baghramian. Sie widme sie den «Vorbeikommenden und Pendlern, die mit dem Bus zur Arbeit fahren und vielleicht nur einen kurzen Blick auf die Werke werfen können». Der österreichische Met-Direktor Max Hollein feierte die Werke als «ausdrucksstark» und «kühn».

Baghramian ist die vierte Künstlerin, die die vier Nischen an der Fassade des berühmten Museums am Central Park füllen darf. Die Nischen waren zwar schon beim Bau des Museums für Skulpturen frei gelassen, aber erst knapp 120 Jahre später erstmals mit Kunstwerken besetzt worden. 2019 installierte die kenianisch-amerikanische Künstlerin Wangechi Mutu dort vier verschiedene, von Bräuchen afrikanischer Frauen inspirierte Bronze-Skulpturen.

Seitdem sollte jedes Jahr ein anderer Künstler im Auftrag des Museums die Nischen mit Werken bestücken. 2020 hatten Skulpturen der in Genf geborenen Künstlerin Carol Bove das Met zieren sollen, wegen der Corona-Pandemie war diese Fassaden-Ausstellung dann auf 2021 verschoben worden. 2022 waren in den Nischen Werke des in Schottland geborenen und in Guyana aufgewachsenen Künstlers Hew Locke aufgestellt worden.

Nordkorea feiert Staatsgründungstag mit Parade und Fackelgala

SEOUL: Nordkorea hat den 75. Jahrestag der Staatsgründung mit einer nächtlichen Parade paramilitärischer Gruppen, einer Fackellichtgala und Feuerwerk begangen. Machthaber Kim Jong Un habe die Parade in der Nacht von Freitag zum Samstag auf dem Kim-Il-Sung-Platz in Pjöngjang verfolgt, berichteten die staatlich kontrollierten Medien. Kim habe unter anderem Grußbotschaften der Präsidenten Chinas und Russlands, Xi Jinping und Wladimir Putin, zum Jahrestag, der auf den Samstag fiel, erhalten.

Das streng abgeschottete und autoritär von Kim regierte Land benutzt oft wichtige Feier- oder Gedenktage, um Militärparaden abzuhalten und damit Stärke zu demonstrieren. Diesmal standen die Arbeiter-Bauern-Rote-Garden - eine Art Zivilschutztruppe - im Mittelpunkt. Am Freitagabend zogen den Berichten zufolge Jugendgruppen mit Fackeln auf dem Kim-Il-Sung-Platz auf. Bei der Parade seien auch Kolonnen von Motorrädern sowie Abschussvorrichtungen mit Panzerabwehrraketen, die von Traktoren gezogen worden seien, gezeigt worden, hieß es.

Der Parade wohnte auch eine chinesische Delegation unter Leitung des stellvertretenden Ministerpräsidenten Liu Guozhong bei. Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping lobte die Errungenschaften Nordkoreas für den Aufbau des Sozialismus. «Unter den neuen Umständen ist China bereit, mit Nordkorea zusammenzuarbeiten, um die strategische Kommunikation zu stärken, die pragmatische Zusammenarbeit zu vertiefen und die chinesisch-nordkoreanischen Beziehungen voranzutreiben», hieß es in der Grußbotschaft, die die staatliche chinesische Nachrichtenagentur Xinhua veröffentlichte.

In seinem Schreiben an Kim betonte Putin laut Berichten der nordkoreanischen Medien ebenfalls, dass beide Länder ihre Beziehungen weiter ausbauen würden. Zuletzt hatten Medien in den USA unter Berufung auf US-Beamte berichtet, Kim plane eine Reise nach Russland, um dort mit Putin über Waffenlieferungen zu verhandeln.

EU bietet Marokko nach verheerendem Erdbeben Unterstützung an

NEU DELHI: Die Europäische Union hat Marokko nach dem verheerenden Erdbeben Hilfe angeboten. «Die EU ist bereit, Marokko in diesen schwierigen Momenten zu unterstützen», schrieb EU-Ratspräsident Charles Michel am Samstagmorgen über den Kurznachrichtendienst X (ehemals Twitter). Die Nachrichten aus dem Land seien schrecklich. Er sei in Gedanken bei allen, die von der Tragödie betroffen seien, und bei den Rettungskräften.

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen äußerte ebenso ihr Mitgefühl. Sie sei angesichts des schrecklichen Erdbebens mit ganzem Herzen beim marokkanischen Volk, teilte die deutsche Spitzenpolitikerin mit.

Michel und von der Leyen äußerten sich vom G20-Gipfel führender Industrie- und Schwellenländer in der indischen Hauptstadt Neu Delhi zu den Ereignissen in Marokko. Bei dem schweren Erdbeben dort sind nach offiziellen Angaben mindestens 296 Menschen ums Leben gekommen.

Zahl der Opfer auf zehn gestiegen

VOLOS: Die Zahl der Todesopfer in den überfluteten Gebieten in Mittelgriechenland ist auf zehn gestiegen. Vier Menschen werden noch vermisst, darunter auch ein Ehepaar aus Österreich, wie der griechische Ministers für Zivilschutz, Vassilis Kikilias, im griechischen Fernsehen (ERT) sagte. In der Nacht zu Samstag lief mit dem Pineios einer der größten Flüsse Mittelgriechenlands über. Als Konsequenz wurde die Hauptverbindungsstraße zwischen Athen und der nordgriechischen Hafenstadt Thessaloniki entlang eines rund 70 Kilometer langen Abschnitts nahe der Stadt Larisa geschlossen, wie die Polizei mitteilte.

Das Wasser des Flusses Pineios erreichte am Samstagmorgen die Vororte von Larisa, der Regionalhauptstadt der Provinz Thessalien. Menschen seien jedoch nicht in Gefahr, berichteten Reporter des griechischen Rundfunks ERTnews. Die Such- und Rettungsaktionen in den von den Überschwemmungen heimgesuchten Regionen Mittelgriechenlands rund um die Städte Larisa, Volos und Karditsa wurde in der Nacht mit Schlauchbooten, Traktoren und Kettenfahrzeugen fortgesetzt.

In der zum größten Teil verschlammten Hafenstadt Volos haben bereits intensive Arbeiten zur Wiederherstellung der Wasser- und Stromversorgung begonnen. Regierungschef Kyriakos Mitsotakis hatte am Vortag die von den Überschwemmungen heimgesuchten Regionen inspiziert. Er versprach den Menschen rasche und unbürokratische finanzielle Hilfe.

Scholz: Unsere Gedanken sind bei Opfern des Erdbebens in Marokko

NEU DELHI: Nach dem schweren Erdbeben in Marokko hat Bundeskanzler Olaf Scholz sein Mitgefühl ausgedrückt. «Das sind schlimme Nachrichten aus Marokko», erklärte der SPD-Politiker am Samstagmorgen auf der Plattform X (früher Twitter). «In diesen schweren Stunden sind unsere Gedanken bei den Opfern des verheerenden Erdbebens. Unser Mitgefühl gilt allen Betroffenen dieser Naturkatastrophe.» Scholz hält sich derzeit für den G20-Gipfel in der indischen Hauptstadt Neu Delhi auf.

Bei dem Erdbeben in Marokko sind mindestens 296 Menschen ums Leben gekommen, wie das Innenministerium des nordwestafrikanischen Landes am frühen Samstagmorgen mitteilte.

USA: Schiffs- und Zugprojekt soll EU, Nahost und Indien verbinden

NEU DELHI: Die USA wollen mit Partnern ein Schienen- und Schifffahrtsprojekt auf den Weg bringen, das Handel von Indien über den Nahen Osten nach Europa erleichtern soll. Die Vereinigten Staaten, Indien, Saudi-Arabien, die Vereinigten Arabische Emirate und die Europäische Union wollten beim G20-Gipfel in Neu Delhi eine entsprechende Absichtserklärung verabschieden, kündigte das Weiße Haus am Samstag an. Geplant sei eine «nachhaltige Infrastruktur von hohem Standard», die eine globale Lücke schließe und mehr Wohlstand und eine bessere Anbindung von Schlüsselregionen auf der ganzen Welt ermögliche.

Für den Nahen Osten sei das Vorhaben eine große Chance, eine Schlüsselrolle beim globalen Handel, der digitalen Kommunikation und beim Thema Energie zu spielen, sagte ein US-Regierungsvertreter. Es handle sich um ein «ehrgeiziges» und «bahnbrechendes» Projekt. US-Präsident Joe Biden habe dafür «Pionierarbeit» geleistet. Details zum zeitlichen Rahmen wollte das Weiße Haus nicht nennen.

Das Nachrichtenportal «Axios» hatte zuvor berichtet, dass es sich um eine der «wichtigsten Initiativen» Washingtons handle, die darauf abziele, Chinas Einfluss im Nahen Osten einzudämmen. Denn mit der Initiative für eine «Neue Seidenstraße» unterstützt China Infrastrukturprojekte weltweit und hat zahlreiche Abkommen mit fast allen arabischen Staaten geschlossen.