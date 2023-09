Neues aus dem Ausland am Samstag

Von: Redaktion (dpa) | 02.09.23 | Überblick

Südkoreas Militär: Nordkorea feuert Marschflugkörper ab

SEOUL: Die selbst ernannte Atommacht Nordkorea hat nach Angaben des südkoreanischen Militärs mehrere Marschflugkörper in Richtung Gelbes Meer abgefeuert. Die Lenkflugkörper seien Samstagfrüh (Ortszeit) erfasst worden, teilte der Generalstab in Seoul mit. Sie seien nach dem Start ins Meer zwischen der koreanischen Halbinsel und China gestürzt. Wie viele abgeschossen wurden und wie weit sie flogen, blieb zunächst unklar. In enger Zusammenarbeit mit den USA würden die Aktivitäten Nordkoreas weiter beobachtet, hieß es.

Erst am Donnerstag hatten Südkorea und die USA ihr elftägiges Militärmanöver «Ulchi Freedom Shield» in der Region beendet. Pjöngjang wirft den USA und Südkorea regelmäßig vor, mit ihren militärischen Übungen einen Angriff vorzubereiten - was von beiden Ländern bestritten wird.

Das Atomwaffen- und Raketenprogramm Nordkoreas wird von den USA und ihren Verbündeten Südkorea und Japan als direkte Bedrohung gesehen. Nordkorea hat nach einer beispiellosen Raketentestserie im vergangenen Jahr auch in diesem Jahr wieder mehrfach Raketen und Lenkflugkörper getestet.

Das weithin isolierte Land hatte zuletzt vor knapp zwei Wochen militärische Lenkflugkörper getestet. Später sprach es von «strategischen Marschflugkörpern». Nordkorea ist durch UN-Beschlüsse die Erprobung von ballistischen Raketen verboten, die - je nach Bauart - auch atomare Sprengköpfe tragen können. Tests von Marschflugkörpern unterliegen nicht den Sanktionen gegen Pjöngjang. Solche Waffen können aber ebenfalls für den Einsatz nuklearer Gefechtsköpfe genutzt werden.

Papst lobt Friedensbemühungen der Mongolei bei Besuch in Ulan Bator

ULAN BATOR: Papst Franziskus hat die Rolle der Mongolei im Bereich der Friedenspolitik gelobt. «Die Mongolei ist nicht nur eine demokratische Nation, die eine friedliche Außenpolitik betreibt, sondern sie ist bestrebt, eine wichtige Rolle für den Weltfrieden zu spielen», sagte das Oberhaupt der katholischen Kirche am Samstag vor Vertretern der Regierung und Zivilgesellschaft in Ulan Bator. Angesichts der geografischen Lage des Landes - eingeschlossen zwischen den mächtigen Nachbarn Russland und China - ließen sich einige Äußerungen als subtile Botschaften an sie verstehen.

Mit Blick auf die Atommächte Russland und China lobte der Papst die Entschlossenheit des Landes, die Verbreitung von Atomwaffen aufzuhalten und sich der Welt als Land ohne Atomwaffen zu präsentieren. Franziskus erwähnte zudem die Abschaffung der Todesstrafe in der Mongolei - «ein weiteres weises Element, das bemerkenswert ist» - sowie die Religionsfreiheit nach dem Überwinden der «atheistischen Ideologie» der Sowjetzeit. Beobachtern zufolge sollten vor allem diese Äußerungen bei den Nachbarn vernommen werden.

Die Mongolei könne der Welt in vielerlei Hinsicht ein Beispiel sein. Franziskus erwähnte in dem Zusammenhang erneut die Stille und Ferne in der Mongolei. Der Blick in den weiten Horizont ermögliche es, die «Beschränktheit enger Sichtweisen zu überwinden und uns für eine Mentalität globaler Weite zu öffnen».

Der Pontifex hält sich seit Freitag für den ersten Besuch eines Papstes in dem zweitgrößten Binnenstaat der Erde auf. Franziskus will während seines Mongolei-Besuchs vor allem die zahlenmäßig kleine katholische Gemeinde mit knapp 1500 Mitgliedern stärken sowie den Dialog zwischen den Religionen voranbringen. Ein Höhepunkt des Besuchs ist ein Treffen zwischen den Religionen. In der Mongolei vorherrschend sind vor allem der Buddhismus sowie der Schamanismus.

EU bekräftigt Pläne zur Digitalisierung des gelben Impfpasses

BRÜSSEL: Jeder hat ihn schonmal gesucht: Den gelben Impfpass. Ihn soll es bald auch digital geben. Die EU-Kommission sieht das als Vorbereitung für mögliche weitere Pandemien.

Die EU-Kommission hat Pläne zur Digitalisierung des gelben Impfpasses der Weltgesundheitsorganisation (WHO) bekräftigt. Dies sei Teil eines globalen digitalen Netzwerks für Gesundheitszertifizierung der WHO, das auf den digitalen EU-Impfnachweisen aus der Corona-Pandemie basiere, schrieben die Kommissare für Justiz, Didier Reynders, und Gesundheit, Stella Kyriakides. In einem Schreiben an den CDU-Europaabgeordneten Peter Liese erklärten sie weiter, die angestrebte Lösung werde sich dabei aber nicht nur auf die Impfungen gegen Covid-19 oder andere einzelne Krankheiten beschränken. Zuvor hatte die «Rheinische Post» berichtet.

Im Juni hatten die Brüsseler Behörde und die Weltgesundheitsorganisation eine Partnerschaft im digitalen Gesundheitswesen verkündet. Die WHO führt das Zertifizierungsnetzwerk ein, «um die globale Vorsorge gegenüber zunehmenden Bedrohungen für die Gesundheit zu stärken», hieß es damals von der Kommission. Dafür soll die WHO das System hinter den EU-Zertifikaten für Impfungen oder Genesung, einschließlich seiner Grundsätze und Technologie, übernehmen. «Sollte also eine neue Gesundheitsbedrohung auftauchen, werden wir in der Lage sein, schneller darauf zu reagieren», schrieben die Kommissare nun.

Der CDU-Politiker Liese hält die Digitalisierung des Impfpasses für richtig - jeder kenne die Situation, das gelbe Heft zu suchen. «Auf dem Handy hat man ihn immer», sagte er der Deutschen Presse-Agentur. «Auch für potenzielle andere Pandemien ist eine vorhandene Infrastruktur ein großer Vorteil, dann sind wir darauf vorbereitet.» Auf die Frage nach möglichen Datenschutzbedenken sagte er: «Wenn unsere Datenschutz-Standards weltweit Standard würden, wäre das sehr zu begrüßen. Dass die WHO auf das EU-System zurückgreift, heißt, dass wir das gut gemacht haben.»