Neues aus dem Ausland am Samstag

Landminen explodieren nach Feldbrand bei berüchtigtem Gefängnis

TEHERAN: Ein Feldbrand hat nach Angaben der iranischen Justiz die Explosion mehrerer Landminen rund um ein berüchtigtes Gefängnis ausgelöst. Der Vorfall ereignete sich in einem gesicherten Außenbereich der Ewin-Haftanstalt in der Hauptstadt Teheran, wie das Justizportal Misan am Freitagabend berichtete. Feuerwehrleute brachten den Brand demnach schnell unter Kontrolle.

Misan nannte als Grund das Extremwetter und die Trockenheit. Seit Tagen lähmt eine Hitzewelle das Land. Die Regierung ließ daher Behörden, Schulen und Banken diese Woche für zwei Tage schließen. Auch in den Kurdenprovinzen im Westen wüteten Waldbrände. Im Süden des Landes kletterten die Temperaturen teils auf über 50 Grad Celsius.

Die bekannte iranische Aktivisten Atena Daemi, die selbst jahrelang im Ewin-Gefängnis inhaftiert war, vermutete einen anderen Grund für das Feuer. Jedes Jahr Anfang August würden die Grasflächen der Hügel rund um die Haftanstalt kontrolliert abgebrannt, schrieb Daemi auf X, wie Twitter jetzt heißt. «Die Soldaten sagten immer, sie wollten damit die Gefangenen an der Flucht hindern.»

Das Ewin-Gefängnis in Teheran ist ein Hochsicherheitstrakt und liegt am Fuße des Elburs-Gebirges. Prominente politische Gefangene und auch Ausländer sind dort inhaftiert. Das Gefängnis stand wegen mutmaßlicher Menschenrechtsverletzungen immer wieder in der Kritik.

Viele haben Angst vor Extremwetter

BERLIN: Über 60 Prozent der Erwachsenen in Deutschland haben einer Umfrage zufolge Angst vor extremen Wetterereignissen. 42 Prozent fürchten, dass sie selbst davon in Zukunft betroffen sein könnten, heißt es in dem Umfrageergebnis, das der dpa vorlag. Die Organisation Campact gab die Umfrage beim Meinungsforschungsinstitut Yougov in Auftrag. Über die Hälfte der Befragten (56 Prozent) sagt demnach, dass die Bundesregierung klimapolitisch zu wenig tue, um die Menschen in Deutschland vor Extremwetterereignissen zu schützen. Nur 30 Prozent glauben, dass der Schutz ausreichend sei.

Eine ähnliche Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Yougov im Auftrag der Deutschen Presse-Agentur zeigt, dass fast ein Drittel der Bürgerinnen und Bürger auch eigene Konsequenzen aus den Folgen der extremen Wetterereignisse ziehen wolle. So möchten 30 Prozent der Befragten künftig seltener oder gar keinen Urlaub im Mittelmeerraum machen, um keine große Hitze oder Waldbrände zu erleben. 37 Prozent der Befragten dachten dagegen nicht über Konsequenzen für sich nach.

Nach Angaben aus der Reisebranche zeigen Buchungen aktuell keine auffälligen Verhaltensänderungen in Deutschland.