Neues aus dem Ausland am Samstag

Mindestens sieben Tote nach Unwetter

SEOUL: Nach massiven Regenfällen und Überschwemmungen sind in Südkorea mindestens sieben Menschen ums Leben gekommen. Wie südkoreanische Medien am Samstag berichteten, galten zudem drei weitere Personen als vermisst. Die Anzahl der Opfer könnte laut Angaben der Behörden weiter steigen.

Die sintflutartigen Niederschläge lösten in der Nacht auf Samstag zehn Erdrutsche sowie vorübergehende Stromausfälle in 13 Landesteilen aus. Allein im zentral gelegenen Landkreis Goesan mussten über 6000 Einwohner evakuiert werden, nachdem ein örtlicher Staudamm übergelaufen war. Laut Medienberichten wurden zudem sieben Verletzte gemeldet.

Die Lage blieb angespannt. Das Wetteramt kündigte anhaltenden, starken Regen für weite Landesteile an. In Südkorea herrscht derzeit die sommerliche Regenzeit, während der es regelmäßig zu Überflutungen kommt.

Vergewaltigung: Ballermann-Urlaubern aus Deutschland droht U-Haft

PALMA: Gegen sechs Urlauber aus Deutschland sind auf Mallorca schwere Vorwürfe erhoben worden. Die Polizei ermittelt wegen einer Gruppenvergewaltigung. Ein Richter entscheidet nun, ob die Männer in Untersuchungshaft müssen.

Sechs Urlauber aus Deutschland, gegen die wegen einer möglichen Gruppenvergewaltigung ermittelt wird, kommen am Samstag auf Mallorca vor den Haftrichter. Wenn das Gericht wegen der Beweislage Untersuchungshaft anordnen sollte, müssen die jungen Männer mit einer möglicherweise wochenlangen Zeit hinter Gittern rechnen. Die Polizei wirft zumindest einigen von ihnen die Vergewaltigung einer 18 Jahre alten deutschen Touristin vor. Die spanische Zeitung «Última Hora» hatte am Vortag unter Berufung auf Ermittlungskreise berichtet, die Polizei habe auf Handys der Festgenommenen Videos von der Vergewaltigung gefunden.

Zum Tathergang teilte die Polizei mit, einer der sechs Männer habe in der Nacht auf Donnerstag in der Partyhochburg am Ballermann eine Deutsche kennengelernt. Beide hätten in einem Hotelzimmer einvernehmlichen Sex gehabt. Später sei die Frau von einigen der fünf deutschen Freunde des Mannes vergewaltigt worden. Die Frau habe schließlich fliehen können und mit Hilfe des Hotel-Rezeptionisten die Polizei alarmiert, die fünf der Männer am Donnerstagmorgen um 3.40 Uhr festnahm. Der sechste Verdächtige war am Freitag festgenommen worden.

«Última Hora» berichtete unter Berufung auf Ermittlungskreise, die Frau sei zunächst freiwillig mit in das Hotel des Mannes gegangen, wo sie aber abgewiesen wurde, weil sie kein Gast war. Daraufhin sei der Mann mit ihr in ein benachbartes Hotel gegangen, wo Freunde von ihm wohnten. Als diese später kamen, habe die Frau einvernehmlich Sex mit zwei weiteren Männern gehabt, die anderen drei aber abgewiesen. Daraufhin sei sie vergewaltigt worden. Woher in Deutschland die Festgenommenen und das Opfer stammen, war zunächst unbekannt. Einer der Verdächtigen habe die türkische Staatsbürgerschaft.

Mexiko besorgt über schwimmende Mauer gegen Migration an US-Grenze

MEXIKO-STADT: Die mexikanische Regierung hat sich nach dem Aufbau einer schwimmenden Barriere im Grenzfluss Rio Grande gegen illegale Migration in die USA besorgt geäußert. Die Platzierung von Bojen mitten im Fluss könne den normalen Wasserabfluss behindern, hieß es am Freitag (Ortszeit) in einer diplomatischen Note des mexikanischen Außenministeriums an die US-Regierung. Die Flusssperre verstoße zudem gegen bilaterale und internationale Verträge. Mexiko habe bereits den Abbau der Barrieren gefordert. Kritisiert wurde auch der Bau eines Stacheldrahtzauns auf einer Insel vor dem US-Bundesstaat Texas.

Die Errichtung der schwimmenden Sperre vor der Stadt Eagle Pass, die Grenzübertritte für Migranten noch gefährlicher machen könnte, war von Texas' Gouverneur Greg Abbott angeordnet worden. Die Barriere werde die Abschreckungsmaßnahmen seiner Regierung gegen illegale Grenzübertritte aus Mexiko verstärken, sagte der Republikaner am Freitag. «Wir haben jetzt Bojen im Wasser, um Menschen daran zu hindern, den mittleren Teil des Rio Grande zu überqueren und in den Bundesstaat Texas zu gelangen», sagte Abbott dem Sender Fox News laut einer offiziellen Mitteilung.

Mexiko liegt auf der Migrationsroute von Menschen, die versuchen, die USA zu erreichen. Sie fliehen vor Armut, Gewalt und politischen Krisen in ihren Heimatländern. Zwischen Oktober 2021 und Oktober 2022 registrierte die US-Grenzschutzbehörde mehr als zwei Millionen Versuche, in die USA zu gelangen. Neben Migranten aus Mittelamerika machen sich immer mehr Menschen aus Venezuela, Haiti und Kuba auf den Weg.