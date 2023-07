Neues aus dem Ausland am Samstag

Von: Redaktion (dpa) | 08.07.23 | Aktualisiert um: 15:15 | Überblick

Litauens Präsident bei deutschen Patriots zum Schutz des Nato-Gipfels

VILNIUS: Litauens Präsident Gitanas Nauseda hat kurz vor dem Nato-Gipfel in Vilnius die zum Schutz des Spitzentreffens verlegten Patriot-Flugabwehrraketen der Bundeswehr besichtigt. Bei seinem Besuch am Freitagabend bedankte sich das Staatsoberhaupt des EU- und Nato-Landes bei Deutschland für den Einsatz der Waffensysteme. «Das Beste wäre natürlich, ohne Waffen zu leben. Aber wir leben in einer solchen Welt, dass man sich sicherer fühlt, wenn man so etwas an unserem Flughafen sieht», sagte Nauseda einem Medienbericht zufolge. Der zweitägige Nato-Gipfel beginnt am Dienstag.

Die deutsche Luftwaffe übernimmt mit den Waffensystemen und rund 250 Soldaten den Schutz gegen ballistische Raketen, aber auch gegen Flugzeuge und Marschflugkörper. Die Patriots stehen auf dem Flughafen von Vilnius, der etwa 160 Kilometer von der russischen Ostsee-Exklave Kaliningrad und 30 Kilometer von Belarus entfernt ist. Zum Schutz des Gipfels verlegte auch Spanien ein Nasams-Luftabwehrsystem nach Litauen.

Anschlag auf Polizeistation im Iran - drei Tote

TEHERAN: Bei einem Anschlag auf eine Polizeistation sind im Südiran mindestens drei Menschen getötet worden. Unter den Toten seien ein Polizist und zwei Angreifer, berichtete die Nachrichtenagentur Tasnim am Samstag. Demnach griffen mehrere Männer einen Posten in der Stadt Sahedan der Provinz Sistan und Belutschistan an. Ein Reporter des Staatsfernsehens sprach von einem schweren Feuergefecht. Auf Videos in den sozialen Medien, die den Vorfall zeigen sollen, sind mehrere Schüsse an einer Straße zu hören. Die Hintergründe des seltenen Angriffs waren zunächst unklar.

Staatsmedien bezeichneten den Angriff als Terroranschlag. Tasnim berichtete auch von mindestens zwei Explosionen. Die Angreifer seien mit Sprengstoffgürteln ausgerüstet gewesen. Nach Informationen der Staatsagentur IRNA war die Lage nach Eintreffen von Sicherheitskräften unter Kontrolle.

Seit Monaten demonstrieren Bewohner in der Provinzhauptstadt Sahedan jeden Freitag gegen die islamische Staatsführung. Die Provinz grenzt auch an Pakistan und gilt als Brennpunkt für Zusammenstöße zwischen Sicherheitskräften und Schmugglerbanden. Terroranschläge im Iran sind jedoch äußerst selten.

Mehrere Verletzte auch bei zweiter Stierhatz in Pamplona

PAMPLONA: Auch bei der zweiten Stierhatz während des diesjährigen «Sanfermines»-Festes sind am Samstagmorgen in Pamplona im Norden Spaniens mindestens vier weitere Menschen verletzt worden. Wie schon sechs Teilnehmer des ersten Laufs am Vortag hätten sie vor allem Prellungen erlitten, schwere Verletzungen durch die spitzen langen Hörner der Bullen habe es nicht gegeben, berichtete der staatliche TV-Sender RTVE von der ebenso berühmten wie umstrittenen Veranstaltung. Alle Verletzten, unter denen nach einem Bericht der Nachrichtenagentur Europa Press am Freitag auch drei US-Bürger waren, kamen ins Krankenhaus.

Das Fest zu Ehren des Stadtheiligen San Fermín hatte am Donnerstag begonnen und endet nächsten Freitag. Täglich werden am frühen Vormittag sechs zum Teil über 600 Kilogramm schwere Kampfbullen und auch mehrere zahme Leitochsen durch die engen Gassen der Altstadt für die Stierkämpfe am Abend bis in die Arena gejagt. Bei den Mutproben der vorwiegend jungen Männer über die 825 Meter lange Strecke werden jedes Jahr Dutzende Läufer verletzt. Seit 1924 gab es 16 Todesopfer, das letzte 2009. Es gibt insgesamt acht Läufe.

Auch dieses Jahr protestierten Tierschutzgruppen gegen die traditionsreiche Veranstaltung, die bereits seit 1591 stattfindet, inzwischen aber auch in Spanien umstritten ist. Die Aktivisten hüllten sich von Kopf bis Fuß in blutrote Gewänder und hielten Schilder mit dem Spruch «Pamplona: Gewalt und Tod für Bullen» in mehreren Sprachen hoch. Trotz aller Kritik lockt das Fest unzählige Touristen aus aller Welt an.

Nach Anschlag zwei Männer im Iran öffentlich exekutiert

TEHERAN: Irans Justiz hat zwei Männer in der Öffentlichkeit hinrichten lassen. Die Exekution erfolgte am Samstag in der Millionenstadt Schiras, wie die Staatsagentur IRNA berichtete. Die beide Afghanen waren in einem umstrittenen Prozess als mutmaßliche Hintermänner eines Terroranschlags in der Metropole zum Tod verurteilt worden.

Hintergrund ist ein bewaffneter Angriff auf eine schiitische Moschee in Schiras Ende Oktober. Die beiden Afghanen Mohammad Rames Raschidi und Naim Haschem Ghotali waren als angebliche Hintermänner wegen «Korruption auf Erden» und «bewaffneter Rebellion» zum Tod verurteilt worden. Der Iran macht die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) für den Angriff mit mehr als 13 Toten verantwortlich. Vier weitere Männer wurden in dem Prozess angeklagt.

Es gab widersprüchliche Informationen seitens der Justiz zu dem Verfahren. Die in Oslo ansässige Menschenrechtsorganisation IHRNGO sprach von einem unfairen Prozess und berichtete, die Geständnisse der Verurteilten seien unter Folter zustande gekommen. Amnesty International schrieb auf Twitter, die öffentliche Hinrichtung zeige einmal mehr, wie der Iran die Todesstrafe verstärkt «als Mittel der politischen Unterdrückung» einsetzt.