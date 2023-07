Neues aus dem Ausland am Samstag

Fast 1000 Festnahmen nach erneuten Unruhen

PARIS: Bei erneuten nächtlichen Krawallen in Frankreich sind fast 1000 Menschen festgenommen worden. Bei den Ausschreitungen seien 79 Polizisten verletzt worden, teilte das Innenministerium am Samstagmorgen über Twitter mit. In der vierten Nacht nach dem Tod eines 17-jährigen Jugendlichen durch Polizeigewalt gab es demnach 994 Festnahmen. Dank der Mobilisierung der Sicherheitskräfte im ganzen Land sei die Gewalt aber weniger intensiv gewesen als in der Nacht zuvor, erklärte das Ministerium.

Die Behörden hatten für die Nacht zum Samstag Einschränkungen des öffentlichen Lebens und des Nahverkehrs verhängt und auf ein massives Polizeiaufgebot gesetzt: Rund 45.000 Polizistinnen und Polizisten sollten in der Nacht für Ordnung sorgen. Infolge der Krawalle in der Nacht zum Freitag waren den Behörden zufolge rund 900 Menschen festgenommen worden, rund 150 Polizisten wurden verletzt.

Auslöser der Unruhen war der Tod eines 17-Jährigen bei einer Polizeikontrolle am Dienstag. Eine Motorradstreife in Nanterre bei Paris hatte den 17-jährigen Nahel am Morgen am Steuer eines Autos gestoppt. Als der junge Mann plötzlich anfuhr, fiel ein tödlicher Schuss aus der Dienstwaffe des Polizisten. Der Vorfall sorgte landesweit für Bestürzung, Frankreich wird seitdem von heftigen Unruhen erschüttert. Der Polizist, der für Nahels Tod verantwortlich gemacht wird, kam in Untersuchungshaft. Gegen ihn wurde ein förmliches Ermittlungsverfahren wegen Totschlags eingeleitet. An diesem Samstag soll der 17-Jährige in Nanterre beerdigt werden.

Frankreich für Deutsche das wichtigste Partnerland

BERLIN: Frankreich ist für die Deutschen das wichtigste Partnerland - aber nur knapp vor den USA. Nach einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts YouGov im Auftrag der Deutschen Presse-Agentur sehen 40 Prozent das Nachbarland Frankreich als Verbündeten Nummer eins. 37 Prozent sagen dagegen, die Vereinigten Staaten von Amerika seien der wichtigste Partner Deutschlands. 4 Prozent sehen Italien vorne, jeweils 3 Prozent Großbritannien und Polen. 13 Prozent sagen, ein anderes Land außer diesen fünf sei das wichtigste Partnerland für Deutschland.

Am Sonntag kommt der französische Präsident Emmanuel Macron mit seiner Frau Brigitte zu einem dreitägigen Staatsbesuch nach Deutschland. Am Dienstag wird er vor der Dresdner Frauenkirche eine Grundsatzrede zu den deutsch-französischen Beziehungen halten, die zuletzt wegen Differenzen etwa in den Bereichen Energie und Verteidigung als angeschlagen galten.

46 Prozent der Befragten schätzen die Beziehungen beider Länder dennoch als gut oder sehr gut ein. 39 Prozent meinen, sie seien mittelmäßig, und nur 6 Prozent halten sie für schlecht oder sehr schlecht. Eine große Mehrheit von 68 Prozent meint, die Beziehungen sollten weiter ausgebaut werden, nur 14 Prozent sind dagegen.

Eine klare Mehrheit von 60 Prozent hält Deutschland und Frankreich auch weiterhin für den «Motor der Europäischen Union». 19 Prozent halten die Aussage nicht für zutreffend. 21 Prozent machen keine Angaben.

16 entführte Sicherheitsbeamte in Südmexiko wieder frei

TUXTLA GUTIÉRREZ: Drei Tage nach ihrer Entführung sind in Südmexiko 16 Sicherheitsbeamte freigelassen worden. Das teilte der Gouverneur des Bundesstaates Chiapas, Rutilio Escandón, am Freitag (Ortszeit) auf Twitter mit. Mutmaßliche Mitglieder eines Drogenkartells hatten die Männer am Dienstag aus einem Dienstbus in der Gemeinde Ocozocoautla verschleppt. Die Geiselnehmer forderten unter anderem die Entlassung von drei Polizeichefs. Die Regierung von Präsident Andrés Manuel López Obrador lehnte die Forderungen allerdings ab.

Die Umstände der Freilassung blieben zunächst unklar. Medienberichten zufolge tauchten die Beamten überraschend in einem Pritschenwagen in der Nähe des Sitzes der Sicherheitsbehörde in der Hauptstadt von Chiapas, Tuxtla Gutiérrez, auf. Dort hatten ihre Angehörige seit Mittwoch für ihre Freilassung protestiert. Nach der Entführung war eine großangelegte Suche mit mehr als Tausend Soldaten, Nationalgardisten und Polizisten eingeleitet worden.

Chiapas grenzt an das mittelamerikanische Land Guatemala. In der Region kämpfen Verbrechersyndikate um Einflussgebiete für Drogenschmuggel, Schlepperei von Migranten und Benzindiebstahl. Hinter der Entführung sollen Mitglieder des Kartells Jalisco Nueva Generación gesteckt haben. Die Polizeichefs, deren Entlassung sie forderten, sollen laut Medienberichten Kontakte zum rivalisierenden Sinaloa-Kartell unterhalten. Präsident López Obrador sagte, die Vorwürfe würden untersucht.