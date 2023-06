Neues aus dem Ausland am Samstag

Putin: Wagner-Söldner blockieren Militärobjekte in Rostow

MOSKAU: Russlands Präsident Wladimir Putin hat die Blockade wichtiger Objekte in der südrussischen Stadt Rostow am Don durch die Söldnertruppe Wagner bestätigt. «Faktisch ist die Arbeit von Organen der zivilen und militärischen Führung blockiert», sagte Putin am Samstag in einer Ansprache ans russische Volk im Staatsfernsehen. Über die Lage das an die Ukraine grenzende Gebiet Rostow erklärte er: «Sie bleibt schwierig.»

Zuvor hatte Wagner-Chef Jewgeni Prigoschin mitgeteilt, seine Kämpfer hätten in Rostow wichtige militärische Objekte unter ihre Kontrolle gebracht, auch einen Flugplatz. Das Verteidigungsministerium in Moskau rief die Söldner ebenfalls zum Aufgeben auf.