Neues aus dem Ausland am Samstag

Kosovo lässt wieder serbische Fahrzeuge und Waren über die Grenze

PRISTINA: Die Behörden im Kosovo haben eine vor drei Tagen verfügte Grenzsperre für Fahrzeuge und Waren aus Serbien aufgehoben. Dies berichtete das staatliche serbische Fernsehen RTS am Freitagabend. Lastwagen und Pkws aus Serbien würden von den kosovarischen Grenzbeamten zwar verstärkt kontrolliert, aber durchgelassen, hieß es in dem Bericht.

Die Regierung in Pristina hatte die Grenzsperre für serbische Waren und Fahrzeuge am vergangenen Mittwoch verfügt, weil Serbien zuvor drei kosovarische Polizisten festgenommen hatte. Nach kosovarischer Darstellung waren sie aus dem Kosovo entführt worden. Belgrad behauptete, sie seien nach Serbien eingedrungen.

Die Nato-geführte Schutztruppe KFOR teilte am Freitagabend in Pristina mit, dass sie nach einer Untersuchung des Vorfalls nicht in der Lage sei festzustellen, ob die Gefangennahme der drei Polizisten auf kosovarischem oder serbischem Staatsgebiet erfolgte. Sie erinnerte beide Seiten daran, dass sie Aktionen ihrer Sicherheitskräfte im grenznahen Bereich mit der KFOR zu koordinieren haben. Dies sei in diesem Fall nicht geschehen.

Die KFOR ist seit 1999 generell für die Sicherheit im Kosovo zuständig. Zwischen Serbien und dem Kosovo schaukeln sich die Spannungen seit Monaten hoch. Beinahe täglich kommt es im fast ausschließlich von Serben bewohnten Nord-Kosovo zu Zusammenstößen oder zu Gewaltakten gegen Amtspersonen und Journalisten. Das heute fast ausschließlich von Albanern bewohnte Kosovo hatte sich 2008 für unabhängig erklärt. Serbien erkennt dies nicht an und verlangt die Rückgabe seiner ehemaligen Provinz.

25 Schüler bei Rebellenangriff auf Schule in Uganda getötet

KAMPALA: Bei einem Angriff auf eine Schule im Südwesten Ugandas sind nach Berichten lokaler Medien 25 Schüler getötet worden.

Der Fernsehsender NBS Television meldete am Samstag unter Berufung auf örtliche Behörden, dass acht weitere verletzt und weitere entführt worden seien. Die Behörden vermuteten hinter der Attacke Rebellen der ADF (Allied Democratic Forces), die Verbindungen zum zentralafrikanischen Ableger der islamistischen Terrormiliz Islamischer Staat haben sollen. Auch die ugandische Zeitung «Daily Monitor» berichtete über den Angriff am Freitagabend auf die Sekundarschule in der Stadt Mpondwe unweit der Grenze zum Kongo.