Neues aus dem Ausland am Samstag

Von: Redaktion (dpa) | 03.06.23 | Aktualisiert um: 13:15 | Überblick

Angreifer ersticht zwei Frauen in Hongkonger Shoppingmall

HONGKONG: Ein geistig verwirrter Angreifer hat in einem Einkaufszentrum in Hongkong zwei Frauen mit einem Messer erstochen. Der 39-Jährige sei noch am Tatort festgenommen worden, berichtete die Polizei am Samstag. Der Täter habe eine Vorgeschichte psychischer Erkrankungen. Er sei schizophren und in psychiatrischer Behandlung, zitierte die Zeitung «South China Morning Post» eine Quelle aus Medizinerkreisen. Die Tat passierte am späten Freitagnachmittag im Einkaufszentrum Plaza Hollywood im Stadtviertel von Diamond Hill im Osten der Halbinsel Kowloon.

Der Täter habe zunächst ein 30 Zentimeter langes Messer gekauft und 15 Minuten später wahllos zunächst von hinten mehrfach auf eine 22 Jahre alte Frau eingestochen, berichteten Hongkonger Medien über den Tathergang. Deren 26-jährige Freundin habe versucht, den Angreifer abzuwehren, woraufhin dieser auch auf sie eingestochen habe. Beide Frauen seien im Krankenhaus ihren schweren Verletzungen erlegen.

Mindestens ein Toter nach heftigen Regenfällen

TOKIO: In Folge heftiger Regenfälle ist in Japan mindestens ein Mensch ums Leben gekommen. Mindestens drei weitere Menschen galten zunächst als vermisst, wie örtliche Medien am Samstag unter Berufung auf die Einsatzkräfte meldeten. Hunderttausende von Haushalten waren zwischenzeitlich wegen der akuten Gefahr durch gefährlich angeschwollene Flüsse und Erdrutsche aufgefordert, sich in Sicherheit zu bringen. Der Bahnverkehr einschließlich des Betriebs von Hochgeschwindigkeitszügen war vorübergehend beeinträchtigt.

Mit dem Einsetzen der Regenzeit hatten sich die Niederschläge durch die Zufuhr warmer und feuchter Luft in Folge des Taifuns «Mawar» verstärkt. Zwar ist der Wirbelsturm über dem Meer inzwischen abgezogen. Die Wetterbehörde warnte die Bewohner bis in den Norden des Landes jedoch weiter vor Gefahren in Folge der teils rekordstarken Regenfälle.

Biden beschwört Partei-Kooperation nach Kompromiss im Schuldenstreit

WASHINGTON: Nach der parteiübergreifenden Einigung auf eine Lösung im US-Schuldenstreit hat Präsident Joe Biden die Zusammenarbeit zwischen Demokraten und Republikanern beschworen. Mit einem symbolträchtigen Auftritt zelebrierte Biden am Freitagabend (Ortszeit) die Abwendung eines Zahlungsausfalls der Regierung und mahnte, in dramatischen Situationen wie dieser führe kein Weg an überparteilicher Kooperation vorbei. «Es hätte nicht mehr auf dem Spiel stehen können», sagte der Demokrat in einer Ansprache an die Nation aus dem Oval Office im Weißen Haus. «Wir haben eine wirtschaftliche Krise und einen wirtschaftlichen Kollaps verhindert.»

Es war Bidens erste offizielle Ansprache an die Nation aus dem Oval Office seit seinem Amtsantritt vor fast zweieinhalb Jahren. Solche Reden aus dem Büro des Präsidenten in der Regierungszentrale, die zur besten Sendezeit live im US-Fernsehen übertragen werden, sind eine Rarität und großen Lagen und Krisensituationen vorbehalten.

Der US-Kongress hatte am Donnerstag mit der Verabschiedung eines Gesetzentwurfes quasi in letzter Minute eine Zahlungsfähigkeit der Regierung abgewendet. In den USA legt das Parlament in unregelmäßigen Abständen eine Schuldenobergrenze fest und bestimmt damit, wie viel Geld sich der Staat leihen darf. Erst nach wochenlanger Zitterpartie hatten Bidens Demokraten sich mit den Republikanern auf einen Kompromiss einigen können. Ohne diesen wäre der Regierung laut Finanzministerium am Montag das Geld ausgegangen. Ein Zahlungsausfall der weltgrößten Volkswirtschaft hätte wiederum eine globale Finanzkrise und einen wirtschaftlichen Abschwung auslösen können.

Biden kündigte an, er werde das beschlossene Gesetz am Samstag unterzeichnen, um es in Kraft zu setzen.

Autorabatte steigen - die Listenpreise aber auch

DUISBURG/FRANKFURT: Neuwagenkäufer müssen sich derzeit auf widersprüchliche Strategien der meisten Hersteller einstellen: Diese geben auf der einen Seite zwar mehr Nachlass, erhöhen aber andererseits die zugrundeliegenden Listenpreise. Das ist das Ergebnis der regelmäßigen Marktstudie des Duisburger Center Automotive Research für den Monat Mai.

Bei verkürzten Lieferzeiten steige für Neuwagen der auf Internet-Plattformen eingeräumte Preisvorteil. Die 30 gefragtesten Verbrenner würden mit einem durchschnittlichen Rabatt von 17,2 Prozent angeboten, eine Steigerung um nahezu einen Punkt seit dem Vormonat. Batteriefahrzeuge gibt es mit durchschnittlich 20,5 Prozent Nachlass. Gleichzeitig stiegen aber die Listenpreise, die ja die Grundlage für den Endpreis liefern.

«Die Hersteller bremsen und geben gleichzeitig Gas», sagt Studienleiter Ferdinand Dudenhöffer. Bislang einzige Ausnahme sei der US-Elektrohersteller Tesla, der seine weltweite Überproduktion von geschätzt 300.000 Autos mit deutlichen Preissenkungen in den Markt bringen wolle. Dudenhöffer rechnet mit einem zunehmenden Preisdruck bei Elektroautos auch durch die chinesischen Hersteller, die verstärkt auf den europäischen Markt drängten. Gleichzeitig erhöhten die klassischen Volumenhersteller wie Ford, Opel, VW oder Renault das Angebot bei den Verbrennern.