Neues aus dem Ausland am Samstag

Frankreich restauriert Wehrmachtspanzer für Befreiungsparade

SAUMUR: Frankreichs Panzermuseum hat mit der Restaurierung eines deutschen Tiger-Panzers aus dem Zweiten Weltkrieg begonnen, den französische Truppen von der Wehrmacht erbeutet und dann im Kampf gegen Deutschland einsetzt hatten. Der deutsche Panzer solle wieder fahrbereit gemacht werden und beim 80-jährigen Gedenken an die Befreiung Frankreichs in den kommenden zwei Jahren unterwegs sein, teilte das Museum im westfranzösischen Saumur mit. Von den Tiger-I-Panzern sind nur noch sechs vollständig erhalten. Als einziger soll der Museumspanzer wieder mit Originalmotor fahren.

Bei der Schlacht in der Normandie im Juli 1944 gegen die vorrückenden Alliierten gab die Wehrmacht 15 ihrer Tiger-Panzer auf. Französische Kämpfer übernahmen die Panzer und bildeten damit ein komplettes Geschwader, das insbesondere bei der Befreiung von Saint-Nazaire zum Einsatz kam. Nach Kriegsende wurden die Panzer mit den französischen Besatzungstruppen nach Deutschland verlegt und waren in Münsingen in Baden-Württemberg stationiert. Der im Museum erhalten gebliebene Tiger-Panzer erhielt den Namen der elsässischen Stadt Colmar. 1968 ging er in den Bestand des Panzermuseums über.

In die Restaurierung des 1942 vom Hersteller Henschel gebauten 56 Tonnen schweren Panzers sollen rund 220.000 Euro fließen, die Freunde des Museums aufbringen. Der Motor des Panzers wird von einer Spezialfirma wieder in Schwung gebracht, während die übrigen Arbeiten in den Werkstätten des Museums erfolgen. Ein Teil der Arbeiten soll auch im Museum von den Besuchern verfolgt werden können. Teile des Panzers sollen während der Arbeiten ausgestellt werden.

Für die Parade zur Befreiung von Saint-Nazaire soll der Panzer wieder seine damalige Lackierung erhalten.

Biden verteidigt sein Alter: «verdammt viel Weisheit» und Erfahrung

WASHINGTON: US-Präsident Joe Biden hat Zweifel an seiner Eignung für das höchste Amt des Staates aufgrund seines Alters zurückgewiesen. «Ich habe verdammt viel Weisheit erlangt. Ich weiß mehr als die große Mehrheit der Menschen», sagte der 80-Jährige in einem Interview des Fernsehsenders MSNBC, das am Freitagabend (Ortszeit) ausgestrahlt wurde. «Ich habe mehr Erfahrung als jeder andere, der jemals für dieses Amt kandidiert hat. Und ich denke, ich habe bewiesen, dass ich sowohl ehrenhaft als auch effektiv bin.»

Biden war 2021 als ältester Präsident aller Zeiten ins Weiße Haus eingezogen. Ende April hatte der Demokrat angekündigt, er wolle bei der Präsidentenwahl im kommenden Jahr für eine zweite Amtszeit antreten. Bei der Wahl in anderthalb Jahren wird Biden 81 Jahre alt sein, am Ende einer möglichen zweiten Amtszeit wäre er 86. Das Alter des Präsidenten und seine mögliche Eignung als erneuter Präsidentschaftsbewerber sorgen seit längerem für Debatten.

Paris will weniger neue Touristenquartiere im Stadtzentrum

PARIS: Paris will neue Touristenquartiere von professionellen Vermietern im Herzen der Stadt verbieten, um die Wohnungsnot zu bekämpfen. Die Bewohner der französischen Hauptstadt sollten damit vor der explosionsartigen Zunahme möblierter Unterkünfte geschützt werden, berichtete die Zeitung «Le Parisien». Bereits jetzt gebe es 43.000 solcher Touristenquartiere.

Professionellen Investoren solle die Schaffung weiterer solcher Zimmer und Wohnungen in Vierteln wie dem Marais, dem Quartier Latin, rund um Montmartre, den Champs-Élysées sowie dem Eiffelturm verboten werden. Das Vermieten privater Wohnungen für maximal 120 Tage im Jahr ist von der Maßnahme nicht betroffen. Sie soll im Juni als Teil eines neuen Städtebauplans für Paris beschlossen werden.

Um die massive Wohnungsnot in Paris zu bekämpfen, reglementiert die Stadt die Umwandlung von Büros und Mietwohnungen in Touristenunterkünfte seit einigen Jahren verstärkt. Erforderlich sind eine Genehmigung und ein Ausgleich durch das Schaffen von Wohnungen an anderer Stelle in der Stadt.