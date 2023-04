Neues aus dem Ausland am Samstag

Erweiterungsanbau von New Yorker Naturkundemuseum wird eröffnet

NEW YORK: Nach fast zehn Jahren Planung, Bau und zahlreichen Verzögerungen eröffnet das Erweiterungsgebäude des renommierten New Yorker Naturkundemuseum am Donnerstag (4. Mai) für Besucher. Die Fertigstellung des rund 22.000 Quadratmeter großen und rund 465 Millionen Dollar (etwa 420 Millionen Euro) teuren Anbaus von Architektin Jeanne Gang war eigentlich bereits für 2019 anvisiert worden, hatte sich dann aber unter anderem wegen der Corona-Pandemie deutlich verzögert. Das American Museum of Natural History (AMNH) gehört zu den beliebtesten Attraktionen New Yorks - war aber mit mehreren Millionen Besuchern pro Jahr stets so überfüllt, dass der Anbau nötig geworden war.

Das weiße geschwungene Gebäude, das von innen an eine Art Höhlensystem in einem Berg erinnert, fügt sich in das aus vielen anderen Gebäuden zusammengesetzte, mehrere Straßenblocks große Museum ein. Es bietet einerseits Platz für Ausstellungen, beispielsweise mit lebenden Schmetterlingen, Räume zum Lernen und Forschen, Archiv-Stauraum und ein Restaurant - und soll andererseits die Besucherströme durch das ganze Museum vereinfachen, regulieren und besser verteilen.