Neues aus dem Ausland am Samstag

Abholzung des Amazonaswaldes in Brasilien nimmt im März zu

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS: Im brasilianischen Amazonasgebiet sind allein im März 356 Quadratkilometer Regenwald abgeholt worden. Das geht aus vorläufigen Zahlen hervor, die das Nationale Institut für Weltraumforschung (Inpe) mit Sitz in São José dos Campos am Freitag (Ortszeit) veröffentlichte. Das entspricht laut dem brasilianischen Nachrichtenportal G1 einen Anstieg um 14 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat. Das Inpe wertet Satellitenbilder aus, um Abholzung und Brände zu erfassen.

«Die Zahl sagt uns, dass es im Amazonasgebiet immer noch keine Regierungsgewalt gibt», zitierte das brasilianische Fernsehen Marcio Astrini vom Klima-Thinktank Observatório do Clima. «Wir haben die Fähigkeit verloren, Umweltkriminalität zu bekämpfen, und deshalb sehen wir diese steigenden Zahlen der Abholzung.» Auch in den Savannen im Zentrum des südamerikanischen Landes war die Abholzung in den ersten drei Monaten dieses Jahres hoch.

Das brasilianische Amazonasgebiet gilt als wichtiger CO2-Speicher, erstreckt sich über neun Bundesstaaten und entspricht flächenmäßig der Größe Westeuropas. Nach einem früheren Rückgang waren Abholzung und Brände in der Amtszeit des im Oktober abgewählten rechten Präsidenten Jair Bolsonaro wieder sehr stark angestiegen.

Umweltschützer und Klima-Aktivisten hatten gehofft, dass die Rate unter der neuen Regierung von Luiz Inácio Lula da Silva sinken würde. Der Linkspolitiker galt in seinen früheren beiden Amtszeiten (Anfang 2003 - Ende 2010) nicht als Grüner, hat nun allerdings versprochen, den Umwelt- und Klimaschutz zu stärken. Experten wie Astrini zufolge haben die bisherigen Maßnahmen allerdings noch nicht die notwendige Wirkung gezeigt. Sie fordern deshalb ein schnelleres Handeln.

Nordkorea vermeldet neuen Test einer nuklearen Unterwasser-Drohne

SEOUL: Nordkorea hat nach eigenen Angaben erneut eine atomwaffenfähige Unterwasser-Angriffsdrohne getestet. Das unbemannte Unterwasser-Fahrzeug «Haeil-2» habe für die Zukunft der eigenen Streitkräfte ein «überlegenes militärisches Potenzial», berichteten die staatlich kontrollierten Medien am Samstag. Es könnten damit alle «militärischen Aktionen der Feinde» in Schach gehalten werden. Unter Feinden versteht das weithin isolierte Land die USA und Südkorea.

Der Test fand den Berichten zufolge vier Tage bis zum Freitag statt. Die Drohne habe 1000 Kilometer einer «simulierten Distanz unter Wasser» in mehr als 71 Stunden hinter sich gebracht, bevor der Test-Sprengkopf im Zielgebiet vor der Ostküste detoniert sei. Durch den Testlauf sei die Zuverlässigkeit und Angriffsfähigkeit des strategischen Waffensystems bestätigt worden.

Die Angaben lassen sich nicht unabhängig überprüfen. Die nordkoreanischen Medien hatten bereits im vergangenen Monate über den Test einer «Haeil»-Drohne berichtet, die mit einem Atomsprengkopf ausgerüstet werden könnte. Die Angaben Nordkoreas zu dem Test wurden damals vom südkoreanischen Militär angezweifelt.

Nordkorea ist wegen seines Atomwaffen- und Raketenprogramms harten internationalen Sanktionen unterworfen. Nach einer beispiellosen Raketentestserie im vergangenen Jahr hat das Land auch in diesem Jahr trotz Verbots durch UN-Resolutionen wieder mehrfach atomwaffenfähige Raketen und auch Lenkflugkörper getestet. Die USA und Südkorea nahmen seit dem vergangenen Jahr ihre Manöver wieder in vollem Umfang auf.

China startet dreitägige Militärübungen rund um Taiwan

PEKING: China beginnt eine dreitägige Militärübung rund um die Insel Taiwan. Das gab die Volksbefreiungsarmee am Samstag bekannt. Die Militärübungen werden demnach «planmäßig» nördlich, südlich und östlich der Insel Taiwan abgehalten, hieß es in einer Mitteilung der Armee. Weitere Einzelheiten wurden bislang nicht genannt.

Erst wenige Tage zuvor war Taiwans Präsidentin Tsai Ing-wen von einer Reise in die Vereinigten Staaten zurückgekehrt. Am Mittwoch (Ortszeit) traf sie den Vorsitzenden des US-Repräsentantenhauses, Kevin McCarthy, zu Gesprächen. Die Begegnung in Kalifornien war die erste dieser Art auf US-amerikanischem Boden.

Aus Protest gegen das Treffen verhängte China Sanktionen gegen US-Organisatoren von Veranstaltungen mit Tsai. Bestraft wurden unter anderem die Ronald-Reagan-Präsidentenbibliothek in Simi Valley, wo das Treffen am Mittwoch stattfand.

Die kommunistische Führung in Peking betrachtet die demokratisch regierte Insel Taiwan als Teil der Volksrepublik und droht mit Eroberung. Ein Besuch von McCarthys Vorgängerin Nancy Pelosi im August in Taiwan hatte zu einer schweren Krise geführt.