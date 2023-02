Neues aus dem Ausland am Samstag

Bosch-Chef: Werden CO2-Frage in dieser Generation nicht lösen

STUTTGART: Dass die CO2-Emissionen runter müssen, ist mittlerweile vielen klar. Doch selbst dann bleiben aus Sicht von Bosch-Chef Stefan Hartung große Aufgaben. Für die gibt er sich aber optimistisch.

Die Klimakrise ist aus Sicht des Chefs des Technologiekonzerns Bosch in dieser Generation nicht mehr zu lösen. «Wir sollten uns nichts vormachen. Wenn wir glauben, bis 2050 seien alle Probleme gelöst, wenn wir die jetzt gesteckten Emissionsziele erreichen, dann irren wir», sagte Stefan Hartung der Deutschen Presse-Agentur in Stuttgart. Selbst wenn Europa bis dahin emissionsfrei wäre, sei immer noch all das CO2 in der Atmosphäre, das in den letzten hundert Jahren ausgestoßen wurde. «Dann haben wir immer noch die Aufgabe, das CO2 der Atmosphäre wieder zu entziehen.»

«Wir sind als jetzige Generation in der Lage, die ersten Schritte einzuleiten. Die kommende Generation wird einen weiteren Schritt gehen und die darauf wird die CO2-Frage dann vielleicht endgültig bewältigen», sagte Hartung weiter. Die gesamte Transformation sei eine Wette auf die Zukunft - «und die müssen wir optimistisch angehen». Die Gesellschaft werde es sich auch nicht leisten können, auf eine potenziell CO2-neutrale Technologie zu verzichten. Bosch gilt als weltgrößter Autozulieferer und arbeitet neben batterieelektrischen Antrieben auch an Wasserstoff-Brennstoffzellen.

«Einige Technologien, die wir als Menschheit wahrscheinlich dringend brauchen, haben wir noch nicht erfunden», sagte Hartung weiter. Das sei aber nicht schlimm: «Vor 100 Jahren gab es ja auch viele Technologien noch nicht, die wir heute nutzen. Von daher bin ich da eigentlich recht optimistisch. Bisher gab es immer Menschen - nicht selten bei uns und vielen anderen Firmen -, die brillante Ideen hatten. Und darauf baue ich die nächsten Jahre auch.»

Sechs Tote nach Schüssen in kleinem Ort im US-Staat Mississippi

WASHINGTON: Bei einem Schusswaffenangriff in einer kleinen Gemeinde im US-Bundesstaat Mississippi sind am Freitag sechs Menschen ums Leben gekommen. Die sechs Personen seien in der Ortschaft Arkabutla südlich von Memphis (Tennessee) an mehreren Orten erschossen worden, teilte die Polizei von Tate County am Freitagabend (Ortszeit) auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mit. Ein Verdächtiger sei festgenommen worden.

Der Gouverneur von Mississippi, Tate Reeves, schrieb auf Twitter, derzeit gehe man davon aus, dass der mutmaßliche Schütze alleine gehandelt habe. Sein Motiv sei noch unbekannt. Der Sender CNN berichtete unter Berufung auf die Polizei, der mutmaßliche Täter habe unter anderem seine Ex-Frau umgebracht.

Die USA haben seit langem mit einem enormen Ausmaß an Waffengewalt zu kämpfen. Regelmäßig kommt es zu tödlichen Schusswaffenattacken. US-Präsident Joe Biden äußerte sich bestürzt über die jüngste Attacke in Mississippi und rief den Kongress einmal mehr auf, eine Verschärfung der Waffengesetze im Land zu beschließen, um zum Beispiel Sturmgewehre zu verbieten. «Waffengewalt ist eine Epidemie und der Kongress muss jetzt handeln», mahnte Biden.

Öffentliche Forderungen nach Gesetzesreformen gibt es in den USA nach jeder größeren Schusswaffenattacke - allerdings ohne jeden Erfolg. Viele Republikaner im Kongress sperren sich seit Jahren gegen strengere Regularien. Selbst die Tatsache, dass vielfach auch Kinder Waffen zum Opfer fallen, hat daran nichts geändert. Nach Angaben des Weißen Hauses sind in den vergangenen zwei Jahrzehnten mehr Kinder im Schulalter durch Schusswaffen ums Leben gekommen als Polizisten und Soldaten im aktiven Dienst zusammen.